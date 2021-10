“เจ็ทส์ ” อัดโปรฯแรงดึงลูกค้าคืน เปิดแอปสู่ไฮบริดฟิตเนสสู้โควิด

ผู้จัดการรายวัน360- เจ็ทส์ ฟิตเนส ประเทศไทย ผู้นำธุรกิจฟิตเนสที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย พร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังมาตรการผ่อนปรนกิจการฟิตเนส พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้อปฏิบัติตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยสูงสุดให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการมร. เดน แคนท์เวล กรรมการผู้จัดการ เจ็ทส์ ฟิตเนส ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับสมาชิกของเรากลับมาออกกำลังกายที่ เจ็ทส์ ฟิตเนส อีกครั้ง พร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ถึงแม้ปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมฟิตเนส แต่เราเชื่อว่า ตลาดฟิตเนสในประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกครั้ง หลังสถานประกอบการสามารถกลับมาเปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้คนหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น ในช่วงแรกหลังคลายล็อกดาวน์ เราคาดว่าจะมีสมาชิกกลับมาใช้บริการในคลับประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์”มร. เดน กล่าวเสริมว่า “เจ็ทส์ ฟิตเนส ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสะดวกและในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ และยังรักษาตำแหน่งผู้นำด้านธุรกิจฟิตเนสที่มีเครือข่ายสาขามากที่สุดในไทย นอกจากการเปิดสาขาสยาม สแควร์วัน และอมอรินี่ รามอินทรา เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในปีนี้เรายังเดินหน้าขยายรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของสมาชิก ด้วยคลาสออนไลน์ในแอปพลิเคชัน ให้สมาชิกสามารถออกกำลังกายได้ตามต้องการและเข้าถึงความสนุกสนานตามสไตล์เจ็ทส์ได้ทุกที่ทุกเวลา”การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของธุรกิจฟิตเนส ซึ่งทำให้เกิดรูปแบบการออกกำลังกายในรูปแบบผสมผสาน หรือไฮบริด ความปกติใหม่ในวงการฟิตเนสนี้ถือเป็นตัวเลือกที่มอบความสะดวกและความยืดหยุ่นด้านการเดินทางและตารางเวลาให้แก่กลุ่มคนรักสุขภาพ โดยเจ็ทส์ ฟิตเนส ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Jetts Fitness Thailand เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ให้สมาชิกได้ออกกำลังกายอย่างสะดวกสบาย ทุกที่ทุกเวลา โดยแอปใหม่ล่าสุดจากเจ็ทส์ ฟิตเนส ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองเทรนด์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรักการออกกำลังกายที่หันมาฟิตแอนด์เฟิร์มในรูปแบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อัดแน่นด้วยวิดีโอคลาสออกกำลังกายมากมาย รวมถึงข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะผู้ใช้แอป ตารางคลาสและรายละเอียดของสาขาต่างๆ พร้อมให้ดาวน์โหลดบน iOS และ Android แล้ววันนี้้เจ็ทส์ ฟิตเนส ฉลองต้อนรับสมาชิกกลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มอีกครั้ง ด้วยโปรโมชั่น “We Miss You & Welcome Back”* โดยผนึกกำลังกับ อันเดอร์ อาร์เมอร์ แบรนด์ชุดกีฬาประสิทธิภาพสูง ในการมอบไอเท็มสุดพิเศษ ตลอดเดือนตุลาคมนี้ สมาชิกปัจจุบันและสมาชิกใหม่ของเจ็ทส์ ฟิตเนส ที่สมัครสมาชิกประเภท 12 เดือน รับฟรี Under Armour Shoe Bag มูลค่า 790 บาท หรือสมัครโปรแกรม Personal Trainer (PT) ตั้งแต่ 36 ครั้งขึ้นไป รับฟรี Under Armour Contain Kit Bag มูลค่า 890 บาท นอกจากนี้ สมาชิก เจ็ทส์ ฟิตเนส และสมาชิก อาร์เมอร์ คลับ ของอันเดอร์ อาร์เมอร์ ยังจะได้รับส่วนลดพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์ จากทั้งสองพาร์ตเนอร์ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564เจ็ทส์ ฟิตเนส ให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกและพนักงานด้วยการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยพนักงานของเจ็ทส์ ฟิตเนส ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสและผ่านการตรวจคัดกรองทุก 7 วัน นอกจากนี้พนักงานและสมาชิกต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาภายในคลับมีการเว้นระยะห่างระหว่างการใช้อุปกรณ์ การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และการทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมต่างๆ ทุกชั่วโมง ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ภาครัฐกำหนดมร. เดน ให้ความเห็นว่า สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้คนมีความมุ่งมั่นที่จะมีสุขภาพที่ดีและหันมาออกกำลังมากขึ้น ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มที่จะลงทุนด้านสุขภาพและฟิตเนสอย่างต่อเนื่อง ในระดับนโยบาย ภาครัฐได้มีการวางแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้ 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากร และมีแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ วัคซีนจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจต่างๆ กลับมาดำเนินการได้ดังเดิมอีกครั้งนอกจากนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังทำให้เกิดรูปแบบการออกกำลังกายในรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ หรือไฮบริด ซึ่งเป็นรูปแบบการออกกำลังกายแบบใหม่ที่มอบความสะดวกและความยืดหยุ่น ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจฟิตเนสเติบโตต่อไปได้ สุดท้าย ระดับราคาและโปรโมชั่นก็ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นผู้บริโภคให้ใช้บริการฟิตเนสเพื่อดูแลสุขภาพในระยะยาวสำหรับ เจ็ทส์ ฟิตเนส เอง เรามีจุดแข็งมากมายที่จะดึงดูดสมาชิกใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าสมาชิกคุ้มค่า ที่มาพร้อมกับประสบการณ์ฟิตเนสที่หลากหลาย อุปกรณ์ครบครัน รวมถึงคลาส และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่รวมอยู่ในราคาเดียวเจ็ทส์ ฟิตเนส ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างสะดวกและในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ และยังรักษาตำแหน่งผู้นำด้านธุรกิจฟิตเนสที่มีสาขามากที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในประเทศถึงแม้ปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทาย แต่เราก็ได้ขยายสาขาเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาสยาม สแควร์วัน และอมอรินี่ รามอินทรา ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในปีนี้เรายังเดินหน้าขยายรูปแบบการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของสมาชิก ด้วยคลาสออนไลน์ในแอปพลิเคชันที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้สมาชิกสามารถออกกำลังกายได้ตามต้องการและเข้าถึงความสนุกสนานตามสไตล์เจ็ทส์ได้ทุกที่ทุกเวลาในการเปิดให้บริการ เรายังได้ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และข้อปฏิบัติตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพราะสุขภาพและความปลอดภัยของสมาชิกเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดโมเดลฟิตเนสรูปแบบไฮบริดเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังทำให้เกิดรูปแบบการออกกำลังกายในรูปแบบผสมผสานระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับ เจ็ทส์ ฟิตเนส เอง ความท้าทายนี้ถือเป็นโอกาสในการนำเสนอบริการใหม่ๆ ในการเดินหน้าขยายรูปแบบการให้บริการและตัวเลือก เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของสมาชิก ด้วยคลาสออนไลน์ในแอปพลิเคชัน ถือเป็นทางเลือกให้สมาชิกสามารถออกกำลังกายได้ทุกที่ทุกเวลา นอกเหนือจากการออกกำลังกายในยิมอย่างไรก็ดี เรายังเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรสามารถทดแทนที่ประสบการณ์การออกกำลังกายในยิมได้ สำหรับกลุ่มคนรักการออกกำลังกายและสมาชิกฟิตเนสต่างเข้าใจดีว่า การออกกำลังกายในรูปแบบอื่นยังไม่อาจสร้างแรงจูงใจ มีบรรยากาศที่สนุกสนาน หรืออุปกรณ์ที่ครบครัน เหมือนการออกกำลังกายในคลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคลับที่มาพร้อมกับราคาที่จับต้องได้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เราได้ประกาศแผนการขยายสาขาในปีนี้ในงานแถลงข่าวประจำปี อย่างไรก็ดี เจ็ทส์ ฟิตเนส ก็ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่นเดียวกับธุรกิจฟิตเนสอื่นๆ เราจึงต้องดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังมากขึ้น ถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ท้าทาย แต่เราก็ได้เปิดสาขาใหม่ถึง 2 สาขา ได้แก่ สาขาสยาม สแควร์วัน และอมอรินี่ รามอินทรา ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทั้งนี้แอปพลิเคชัน Jetts Fitness Thailand อัดแน่นไปด้วยคลาสออกกำลังกายที่สนุกสนานสไตล์เจ็ทส์ ไม่ว่าจะเป็น J Series, Let’s Move ไปจนถึงคลาสโยคะ ผู้ใช้สามารถเช็คตารางคลาสและค้นหาสาขาเจ็ทส์ ฟิตเนสที่ใกล้ที่สุด ช่วยให้วางแผนการออกกำลังกายได้ง่ายและสะดวกกว่าที่เคย นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถอัพเดตข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอสุดพิเศษเฉพาะผู้ใช้แอป เคล็ดลับการออกกำลังกายและโภชนาการสำหรับผู้รักการออกกำลังกาย เรายังวางแผนที่จะเพิ่มฟีเจอร์สนุกๆ อีกมากมายบนแอปนี้ ปัจจุบัน ทุกคนสามารถเข้าใช้แอปพลิเคชันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย