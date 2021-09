ครั้งแรก! Garmin x Rabbit ประเดิมชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่านจีพีเอสสมาร์ทวอทช์

มิติใหม่ Garmin Venu 2 Series จีพีเอสสมาร์ทวอทช์ดีไซน์พรีเมียม พร้อมประเดิมโปรเจ็กต์ “Garmin x Rabbit” บริการชำระเงินแบบไร้สัมผัสผ่านสมาร์ทวอทช์ดีไซน์พรีเมียม ยกระดับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายให้ชาวเมืองมร. สกาย เชน ผู้อำนวยการ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่าการเปิดตัว Garmin Venu 2 Series สมาร์ทวอทช์ซีรีส์ใหม่ล่าสุด ที่ถูกออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์ ‘DEAR BODY – WORK ON A BETTER YOU ถือเป็นก้าวสำคัญของการ์มินในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มตัวในประเทศไทยภายใต้เป้าหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีที่เน้นเสริมสร้างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย"นอกจาก Garmin Venu 2 Series จะมาพร้อมฟีเจอร์ออกกำลังกายและติดตามสุขภาพที่ทำให้ผู้ใช้เข้าใจสุขภาพของตนเองได้ดียิ่งขึ้นแล้ว การจับมือพันธมิตรอย่างบัตรแรบบิท ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ยังทำให้แนวคิด TOUCH & GO ที่มุ่งตอบรับไลฟ์สไตล์แอคทีฟคนเมืองเป็นรูปธรรมมากขึ้นผ่านการนำเสนอบริการใหม่ Garmin x Rabbit ที่เข้ามาเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางและใช้จ่ายของผู้ใช้ให้เหนือระดับยิ่งกว่าที่เคย”มร. เคลวิน เหลียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จำกัด ผู้ให้บริการ “บัตรแรบบิท” กล่าวว่าบริการ Garmin x Rabbit จะเข้ามาช่วยตอบรับการใช้จ่ายแบบนิวนอร์มอลที่มุ่งเน้นลดการสัมผัสสามารถชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส ค่าเดินทางขนส่งสาธารณะอื่นๆ รวมไปถึงค่าสินค้าและบริการต่างๆ ที่ร้านค้าชั้นนำมีอยู่ทั่วประเทศได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเพียงแค่พลิกข้อมือ และสอดคล้องไปกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของบัตรแรบบิทในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสด"การร่วมมือกันในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการนำจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มารวมกันเพื่อส่งมอบการใช้ชีวิตแบบสมาร์ทได้ลงตัวยิ่งขึ้น”นอกจากบริการใหม่ การ์มินยังดึงสองศิลปินดัง แชร์เรื่องราวการ Work on A Better You ได้แก่ นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ นักแสดงชื่อดังและพรีเซนเตอร์ชาวไทยคนแรกของการ์มิน ซึ่งระบุว่าในฐานะแฟนของสมาร์ทวอทช์การ์มิน การ์มินไม่ใช่เพียงสมาร์ทวอทช์สำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายเท่านั้น แต่เหมาะสำหรับทุกคนที่มองหาตัวช่วยที่จะให้การใช้ชีวิตแบบสมาร์ทได้อย่างลงตัวยังมี ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย นักร้องสาวชื่อดังที่รักการใช้ชีวิตแอคทีฟ ซึ่งมองว่าการมีสมาร์ทวอทช์ที่ครอบคลุมทั้ง การออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ รวมไปถึงมีสมาร์ทฟีเจอร์อื่นๆ ในเครื่องเดียว ทำให้สามารถใช้ชีวิตแบบแอคทีฟได้อย่างไม่สะดุดสำหรับ Garmin Venu 2 Series มาพร้อมฟีเจอร์ติดตามสุขภาพแบบ 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมไปถึงฟีเจอร์ติดตามการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Tracking) ฟีเจอร์ติดตามการหายใจและติดตามระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) ฟีเจอร์ติดตามระดับความเครียด (Stress Monitoring) ฟีเจอร์ติดตามการดื่มน้ำ (Hydration Tracking) ฟีเจอร์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ทั้งการติดตามรอบเดือนและการตั้งครรภ์ (Menstrual Cycle Tracking and Pregnancy Tracking) ฟีเจอร์ติดตามระดับพลังงานของร่างกาย (Body Battery)ยิ่งไปกว่านั้น Garmin Venu 2 Series ยังมาพร้อมฟีเจอร์เพื่อการดูแลสุขภาพใหม่ เช่น ฟีเจอร์ติดตามการนอนหลับขั้นสูง การให้คะแนนประสิทธิภาพของการนอน และข้อมูลการนอนเชิงลึก (Advanced Sleep with Sleep Score and Insights) ฟีเจอร์วัดอายุของสุขภาพ (Fitness Age) แสดงผลได้ทันทีบนหน้าจอ ที่ช่วยประเมินอายุสุขภาพจากอายุจริง กิจกรรมที่ทำ อัตราการเต้นของหัวใจในขณะพัก และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย หรือ BMI รวมถึงยังมี Health Snapshot แสดงผลอัปเดตข้อมูลสุขภาพได้ทันใจภายในเวลา 2 นาที ทั้งข้อมูลภาพรวมโดยละเอียดของอัตราการเต้นของหัวใจ ออกซิเจนในเลือด การหายใจ และระดับความเครียดGarmin Venu 2 Series ยังมีฟีเจอร์อีนอีกหลากหลาย จำหน่ายราคา 13,690 บาท.