เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ ปล่อยดีลสุดปังเพื่อชาวเชียงใหม่

เดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจให้สนุกกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้โควิด-19 อีกครั้ง กับดีลสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนสำหรับสมาชิกใหม่ชาวเชียงใหม่เท่านั้นด้วย 4 ข้อเสนอแบบไม่เล่นไม่ได้แล้ว! ทั้ง 1. ฟรีค่าแรกเข้า 2. จ่ายเพียงสัปดาห์ละ 360 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3. เป็นสมาชิกสั้น ๆ สองสัปดาห์ได้โดยไม่มีข้อผูกมัด และ 4. สนุกกับคลาสออกกำลังกายไลฟ์สด และ On-demand แบบไม่จำกัด ที่สำคัญคือ สามารถเข้าใช้บริการและสนุกกับอุปกรณ์ออกกำลังกายทันสมัยในคลับเชียงใหม่ได้อย่างจุใจตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก ยืนยันด้วยประสบการณ์ความสนุกของ 2 สาวสวย ชยา-ชญานิศ ต.เจริญ และ วุ้น-ปริยากร รัตนคุณกรณ์รายละเอียดดีลสุดพิเศษประจำเดือนกันยายน 2564 ที่ทางเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เตรียมไว้สำหรับสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า ที่ช่วยประหยัดมากขึ้นถึงกว่า 6,400 บาท ประกอบด้วย1) ฟรี! ค่าแรกเข้าสำหรับสมาชิกใหม่ พร้อมข้อเสนอเดียวกันสำหรับสมาชิกเก่าที่ต้องการกลับมาแอ็กทีฟอีกครั้ง จากที่ต้องมีค่าแรกเข้า 2,140 บาท2) ครั้งแรก! กับสมาชิกแบบ NEW FLEXI ที่ให้เลือกใช้บริการระยะสั้น 2 สัปดาห์ได้โดยไม่มีข้อผูกมัด ด้วยสมาชิกรูปแบบใหม่ที่ยืดหยุ่นได้อย่างอิสระ สามารถใช้บริการคลาสต่างๆ รวมทั้งทุกอุปกรณ์ออกกำลังกายทันสมัยภายในคลับเชียงใหม่ ที่สามารถยกเลิกสัญญาหลังจากสองสัปดาห์3) ส่วนลด 50%! ใน 12 สัปดาห์แรก หรือเฉลี่ยจ่ายเพียง 360 บาทต่อสัปดาห์เมื่อสมัครสมาชิกรูปแบบใหม่ NEW FLEXI4) ออกกำลังได้ไม่จำกัด! ทั้งคลาสไลฟ์สดและบริการ On-demand แบบไม่จำกัด เพื่อใช้บริการออนดีมานด์ของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ สามารถสนุกกับโปรแกรมการออกกำลังกายถ่ายทอดสดจากเวอร์จิ้นแอ็คทีฟทั่วโลก หรือสนุกกับคอนเทนต์และคลาสต่างๆ ที่ผ่านมา นำทีมสอนโดยเทรนเนอร์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและระดับโลก คลิปแนะนำที่ตรงความต้องการ หรือเลือกสรรคอนเทนต์ที่จัดหมวดหมู่ไว้ชัดเจน สะดวกและประหยัดเวลาในการค้นหา ให้คุณมีเวลากับการออกกำลังกายอย่างเต็มที่สำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเริ่มหรือกลับมาดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไร วันนี้เรามี 2 สาวสวยที่เคยมาใช้บริการที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คลับเชียงใหม่ มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเริ่มที่ วุ้น-ปริยากร รัตนคุณกรณ์ กล่าวว่า “ครั้งแรกที่มาเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่ ก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่การต้อนรับ การให้ข้อมูล พนักงานทุกคน และเทรนเนอร์ บริการและดูแลดีมากๆ คลับกว้างขวาง โล่งปลอดโปร่ง เครื่องเล่นมีให้เลือกมากมายครบถ้วน ถึงจะอยู่ในช่วงโควิด ที่นี่ก็บริการแบบว่ามั่นใจได้ถึงมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามที่รัฐกำหนด และที่ชอบสุดๆ ที่ไม่สามารถหาได้จากยิมที่ไหนคือ คลาส Pound บอกเลยว่าได้เบิร์นแบบสุดและสนุกสุด อยากชวนทุกคนมาลองกันค่ะ รับรองเลยว่าทุกคนจะต้องประทับใจเหมือนวุ้นแน่นอน ที่สำคัญคือ ถ้าสมัครภายในเดือนกันยายนนี้ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้า และจ่ายค่าใช้บริการเพียง 360 บาทต่ออาทิตย์เอง คุ้มสุดๆต้องรีบสมัครแล้วล่ะ”ด้าน ชยา-ชญานิศ ต.เจริญ กล่าวถึงความประทับใจในการใช้บริการว่า “เห็นจากโซเชียลมีเดียของเพื่อนที่มาเล่นที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ บรรยากาศน่าสนุก ก็เลยอยากมาด้วย พอมาลองแล้วก็ติดใจเลยสมัครและจ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวให้ช่วยวางแผนโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะและตามที่ต้องการ โดยเป้าหมายในการออกกำลังกายคือ “ทำอย่างไรก็ได้ให้เรามีสุขภาพดี” แล้วทำให้ตัวเองรู้สึกอยากมาออกกำลังกายจริงๆ ที่ไม่ใช่มากดโทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วกลับ ชยาคิดไว้เสมอว่าเราต้องดูแลตัวเองในแบบที่ยังมีความสุขกับชีวิตประจำวันได้ด้วย ที่เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ กิจกรรมการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบมีให้เลือกเยอะมาก ได้หุ่นสวยแถมยังได้สุขภาพที่ดีกลับไปด้วย try to be the best version of yourself ใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ ต้องมาลองใช้บริการ ยิ่งช่วงนี้ลองสมัครใช้บริการ 2 อาทิตย์แบบไม่มีข้อผูกมัด ไม่ชอบก็ยกเลิกได้ แต่เชื่อเถอะว่าต้องติดใจเพราะแค่ได้สิทธิ์ใช้บริการออนดีมานด์แบบไม่จำกัด ทั้งการออกกำลังกายแบบไลฟ์สดและสนุกกับโปรแกรมออกกำลังกายจากทั่วโลกก็คุ้มแล้ว”และที่มาพร้อมกับดีลสุดพิเศษประจำเดือนกันยายน คือความพร้อมสูงสุดของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เชียงใหม่ ที่ให้บริการและรักษามาตรฐานความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อป้องกันความเสี่ยงเต็มที่ตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น จัดการระบบระบายอากาศ-ถ่ายเทอากาศ การจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ข้อปฏิบัติตามหลักระยะห่างทางสังคมภายในคลับและระหว่างคลาส จัดทีม Covid Team ทำความสะอาดทุกสองชั่วโมง ให้พนักงานและสมาชิกทุกท่านใส่หน้ากากตลอดเวลาในทุกโซนของคลับ ทั้งขณะออกกำลังกายและการเทรนส่วนตัว ฯลฯ เพื่อให้เมมเบอร์ได้สนุกกับการออกกำลังกายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เกี่ยวกับ เวอร์จิ้น แอ็คทีฟเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เปิดคลับแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2542 เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เวอร์จิ้น ที่ก่อตั้งโดย เซอร์ ริชาร์ด แบรนสัน ปัจจุบัน เวอร์จิ้น แอ็คทีฟเป็นหนึ่งในผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน จาก 240 คลับที่ตั้งอยู่ในแปดประเทศ ในสี่ทวีปทั่วโลก (แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร อิตาลี ออสเตรเลีย ประเทศไทย และสิงคโปร์) เป้าหมายของเวอร์จิ้น แอ็คทีฟ คือทำให้คนไม่อาจต้านทานเสน่ห์ของการออกกาลังกายได้ ด้วยบริการชั้นนำ อุปกรณ์แปลกใหม่ และคลับที่ดีที่สุด