เมเจอร์ผนึกชอปปี้ ซื้อตั๋วหนังราคา 59บ.

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) ต้อนรับการกลับมาเปิดให้บริการของโรงหนัง ภายใต้คอนเซ็ปท์รับสิทธิซื้อตั๋วหนังในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในราคาเพียง59 บาท และซื้อป๊อปคอร์น ขนาด85 ออนซ์ ในราคาเพียง9 บาท พิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อตั๋วหนังผ่านช้อปปี้ครั้งแรก โดยลูกค้าช้อปปี้ห้ามพลาด! มีหนังฟอร์มยักษ์เข้าฉายแน่นทุกสัปดาห์ให้เลือกชมอย่างจุใจสมการรอคอยแน่นอน อาทิBlack Widow,No Time to Die,Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, Fast&Furious 9 และหนังไทยเรื่อง ร่างทรง ของGDHป๊อปคอร์นFlash Sale 19 บาท พิเศษ...ลูกค้าใหม่รับคูปองส่วนลดเพิ่ม10 บาท เพื่อซื้อป๊อปคอร์นในราคาเพียง9 บาท เท่านั้น: ป๊อปคอร์นFlash Sale 9 บาท.