เอ็มบีเค เปิดใหม่วันเดียวรวด12ร้านค้า

ผู้จัดการรายวัน 360 -เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ คึกคักพาเหรดเปิดตัวร้านใหม่รัว ๆ เฉพาะวันเดียว 12 ร้านรวด ครั้งแรกกับการเปิดตัวหน้าร้านและสาขา Flagship Store แห่งแรกของ JBUYNOW ส่งแคมเปญ LUCKY SURPRISE LET’S GET GOLD ช้อปทุกวัน ลุ้นทองทุกเดือน ตอบโจทย์ช้อปสุดคุ้มนายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พันธมิตรร้านค้ารายใหม่ของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงพันธมิตรร้านค้ารายเดิมที่มีการปรับโฉมร้านเป็นรูปแบบใหม่เริ่มทยอยเปิดให้บริการ โดยเฉพาะต้นเดือนตุลาคมมีการเปิดตัวของแบรนด์แฟชั่นชั้นนำเปิดให้บริการภายในวันเดียวกันถึง 12 ร้านในพื้นที่ชั้น 3 โซน Aได้แก่ Adidas & Puma Outlet Store ซึ่งเปิดสาขาใจกลางเมืองเป็นครั้งแรก, FPO (FACTORY PREMIUM OUTLETS), GQ, Cherilon, PIERRE CARDIN, Alain Delon, John Langford, Jaguar, BODY GLOVE, SANTA BARBARA POLO&RACQUET CLUB และ U.S. POLO ASSN. ทั้งนี้ภายในพื้นที่เดียวกันยังเป็นครั้งแรกของการเปิดตัวหน้าร้านและสาขา Flagship Store แห่งแรกของ JBUYNOW จากเดิมที่มีเพียงช่องทางออนไลน์ โดยคัดสรรสินค้าคุณภาพกลุ่มของใช้ของตกแต่งบ้าน (Home & Living) และของใช้ในสำนักงานให้เลือกมากมายนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารรสชาติอร่อยราคาประหยัด ภายใต้ชื่อ ตาโต โอชา ของ Too Fast To Sleep ซึ่งขยายอีกสาขาในโซน A la art เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ หลังจากเปิด Too Fast Foods ในโซน Take Home ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยสาขานี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00 น. พร้อมโปรโมชั่นอิ่มจุกๆ อาทิ ข้าวแกงบุฟเฟ่ต์ 49 บาท และ โปรโมชั่น 3 ชาม 100 ซึ่งสามารถสั่งได้หลากหลายเมนูทั้งก๋วยเตี๋ยว ส้มตำ ขนมจีน ข้าวมันไก่ ผัดไท ผัดซีอิ้ว ข้างผัดหมู เป็นต้น ร้าน MR.DIY แหล่งรวมของใช้ในบ้านที่มีให้เลือกซื้อแบบครบครัน และ DISCOUNT OUTLET ศูนย์รวมสินค้านำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก เสื้อผ้าแฟชั่นที่หลากหลาย สำหรับทุกเพศทุกวัย ในราคาที่จับต้องได้ทั้งนี้ ร้านค้าต่าง ๆ มีการจัดเอ็กซ์คลูซีพ โปรโมชันฉลองเปิดสาขา นำเสนอสินค้าคุณภาพในราคาสุดพิเศษ อาทิ Adidas & Puma Outlet Store ส่วนลดสูงสุด 70 % และสินค้าราคาเดียว Jaguar ลดเฉลี่ย 50-80 % ซื้อ 2 ชิ้นลด 100 บาท PIERRE CARDIN เสื้อเชิ้ตเริ่มต้น 199 บาท กางเกงชั้นในผู้ชาย ราคาพิเศษ 100 บาท และโปรโมชั่นซื้อ 3 แถม 1 Alain Delon ลดราคาพิเศษ 70-80% เริ่มต้น 299 บาท John Langford ช้อปสินค้าราคาพิเศษ 590 บาทขึ้นไป ครบ 4 ชิ้น รับฟรี 1 ชิ้นในมูลค่าเท่ากันหรือต่ำกว่า SANTA BARBARA POLO&RACQUET CLUB ลด 50-70 % BODY GLOVE จัดโปรโมชันสุดคุ้มเริ่มต้นที่ 199 บาท ลดสูงสุด 50 % Cherilon จัดโปรโมชัน สปอร์ตบรา 2 แถม 2 ชุดนอนลดสูงสุด 60 % ชุดออกกำลังกายลดสูงสุด 50 % GQ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นราคา 590 บาท จากปกติ 1,790 บาท เสื้อเชิ้ตแขนยาวราคา 950 บาท จากปกติ 1,990 บาท JBUYNOW โปรโมชันส่วนลดทั้งร้าน 25 % สินค้าราคาเริ่มต้น 50 บาท“ในเอ็มบี เค เซ็นเตอร์ จะมีร้านใหม่ๆทยอยเปิดให้บริการอีกมากมายเดือนที่แล้วมีแบรนด์แห่งนวัตกรรมสุดล้ำGQเปิดให้บริการในรูปแบบคอนเซ็ปต์ใหม่แห่งแรกในไทยร้านCSCผู้จัดจำหน่ายสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟนพร้อมอุปกรณ์เสริมครบวงจรก่อนหน้านั้นมีร้านค้าอยู่เคียงคู่เอ็มบี เค เซ็นเตอร์มานานได้ย้ายพื้นที่และลงทุนปรับโฉมร้านใหม่เช่นร้านดิลกเปิดตัวคอนเซ็ปต์สโตร์ใหม่เป็นครั้งแรกมีการตกแต่งร้านเพื่อจุดประกายการเล่นกีฬาบาสเกตบอลให้กับลูกค้าอัดแน่นด้วยแบรนด์กีฬาชั้นนำให้เลือกมากมายอยู่ที่ชั้นโซนร้านรองเท้าหนังแท้คุณภาพเทวินทร์ ชั้น3โซนที่มีโปรโมชันฉลองร้านใหม่ลดทั้งร้าน30- 70 %ตั้งแต่วันนี้–31ตุลาคมนี้ส่วนร้านเปิดใหม่ในเดือนพฤศจิกายนได้แก่ ทิม ฮอร์ตันส์,ป้อน,บ้านคุณแม่,KAMU, CHEESY FRIED SNACKS, Shinkanzen sushiและอีกมากมายที่จะเปิดให้บริการส่งมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า”นายสมพลกล่าวเพิ่มเติมว่า ในวิกฤตโควิด-19ที่ผ่านมาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ได้ออกแคมเปญเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้บริโภคมากมายล่าสุดจัดแคมเปญLUCKYSURPRISE LET’S GET GOLDช้อปทุกวันลุ้นทองทุกเดือน ยิ่งช้อปมากยิ่งมีสิทธิ์มากโดยมีระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565ซึ่งลูกค้าสามารถใช้จ่ายทุกศูนย์การค้าในเครือเอ็มบีเคได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์พาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระราม9เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ติวานนท์โดยสะสมยอดช้อปผ่านMBKPLUSทุก500บาทจะได้รับ1สิทธิ์เพื่อลุ้นรับรางวัลสร้อยข้อมือทองคำและของรางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า300,000บาทได้แก่ สร้อยข้อมือทองคำหนักครึ่งสลึงข้าวหอมมะลิคัดพิเศษ20กิโลกรัมบัตรใช้บริการดิ โอลิมปิคฟิตเนส คลับ(OneDay Pass) MBK Gift Voucherมูลค่า1,000บาทบัตรรับประทานอาหารFoodLegendsมูลค่า500บาทเอ็มบี เค เซ็นเตอร์ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัดอาทิ ลานSURFSKATEOUTDOORใจกลางเมืองกลับมาเปิดให้ได้เล่นกันอีกครั้งบนพื้นที่ใหม่ใหญ่กว่าเดิม ฟรีสไตล์ได้มากกว่าเดิมโดยใช้งบลงทุนกว่า1ล้านบาทปรับปรุงลานเอ็มบี เค อเวนิว โซนA,Bพื้นที่กว่า1,000ตารางเมตรและหากสถานการณ์โควิด-19คลี่คลายมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ มากขึ้นก็จะกลับมาจัดกิจกรรมIDOLEXCHANGEตอกย้ำการเป็นIdolCenterจุดนัดพบของวัยรุ่นและเหล่าแฟนคลับศูนย์รวมศิลปินไอดอลทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างสรรค์กิจกรรมช่วยเหลือคนไทยหลากหลายอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19อาทิงานGIFestช้อปชิม อิ่ม เพลิน ขุมทรัพย์จากแผ่นดินเสน่ห์แห่งสินค้าGIระหว่างวันที่14-19ตุลาคม2564งานชิม ช้อป ไกด์ สินค้าของกินของใช้ ของฝากจากเหล่ามัคคุเทศก์และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทยระหว่างวันที่16-31ตุลาคม2564เป็นต้น