เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พร้อมรับคลายล็อกเปิดโรงภาพยนตร์ ยึดหลักมาตรฐานสาธารณสุข ด้วย 5 แผนแม่บท “สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยทุกจุด”

อย่างไรก็ตาม อยากเน้นย้ำให้ลูกค้าทุกคนยังคงรักษามาตรฐานส่วนบุคคล ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหากอยู่ในพื้นที่สาธารณะและรักษาความสะอาดส่วนบุคคลล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์หรือน้ำสะอาดเพื่อลดการแพร่ระบาด

พร้อมเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ในทันที หาก ศบค.ประกาศผ่อนคลายให้กิจการโรงภาพยนตร์กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ด้วย 5 แผนแม่บทซึ่งยึดตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจ การเข้าใช้บริการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้ Vaccinated พนักงานได้รับวัคซีน 100 %, Screening Test ตรวจคัดกรองก่อนให้บริการ ทั้งลูกค้าและพนักงาน, Social Distancing เว้นระยะห่าง ไม่สร้างความแออัด, Cleanliness ใส่ใจ ความสะอาดในทุกจุดสัมผัส และ Touchless and Cashless ลดการสัมผัสเงินสด สู่สังคมไร้เงินสด ตั้งแต่ตุลาคมนี้เป็นต้นไป โรงภาพยนตร์ทุกสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล จะงดรับเงินสด พร้อมประกาศเป็น Cashless Cinema โรงภาพยนตร์ไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความพร้อมการเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ หาก ศบค.มีการประกาศคลายล็อกว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป พร้อมเปิดให้บริการโรงภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยมาตรฐาน สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักมาตรฐานสาธารณสุข ด้วย 5 แผนแม่บท “สะอาด มั่นใจ ปลอดภัยทุกจุด” ดังนี้: พนักงานได้รับวัคซีน 100% โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รับวัคซีน ภายใต้ โครงการ “I GOT VACCINATED” #ฉีดวัคซีนแล้วนะ โดยพนักงานทุกคนของ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ทั้งพนักงานส่วนกลางและพนักส่วนปฎิบัติงานการให้บริการ ได้แก่ พนักงานบริเวณตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์, เคาน์เตอร์ M GEN, พนักงานขายป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยพนักงาน จะติดเข็มกลัด “I GOT VACCINATED” #ฉีดวัคซีนแล้วนะ เป็นเครื่องหมาย เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการได้รับบริการ: ตรวจคัดกรองก่อนให้บริการ ลูกค้าที่เข้าใช้บริการต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์ และพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการตรวจ ATK ก่อนเริ่มงาน ทั้งพนักงานส่วนกลางและพนักงานระดับปฎิบัติงาน ซึ่งต้องตรวจ ATK เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง: เว้นระยะห่าง ไม่สร้างความแออัด ตั้งแต่จุดบริการซื้อบัตรชมภาพยนตร์, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ E Ticketing, จุดจำหน่ายป๊อปคอร์นและน้ำ, ภายในโรงภาพยนตร์จะจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง 2 ที่นั่ง เว้น 2 ที่นั่ง ระหว่างแถวจะจัดที่นั่งแบบสลับฟันปลา: ใส่ใจความสะอาด ในทุกจัดสัมผัส ทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสด้วยแอลกอฮอลล์ทุกพื้นที่สัมผัส ภายในโรงภาพยนตร์มีการฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่อง UVC และอบโอโซนในโรงภาพยนตร์ทั้งก่อนและหลังให้บริการ: ลดการสัมผัส สู่สังคมไร้เงินสด กับ Cashless Cinema โรงภาพยนตร์ไร้เงินสดเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ทุกสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล รวม 50 สาขา จะให้บริการซื้อและรับชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์แบบไร้เงินสด ในคอนเซ็ปท์ สะดวก ปลอดภัย ลดการสัมผัส โดยใช้วิธีการจองตั๋วผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ พร้อมชำระเงินผ่านบัตรหรือธนาคารต่าง ๆ และนำระบบ Smart Ticket ตรวจตั๋วก่อนเข้าชมผ่านแอพพลิเคชั่นโดยไม่ใช้พนักงาน เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคลอย่างแท้จริงกล่าวว่า นอกจากมาตรการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการแล้ว จะมีภาพยนตร์ที่เป็นคอนเทนต์หลักที่น่าสนใจเข้าฉายในช่วง 3 เดือนส่งท้ายปี ตั้งแต่ตุลาคม – ธันวาคม 2564 ล้วนเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอย อาทิ Black Widow, No Time to Die, Shang-Chi and the Legends ot the Ten Rings, Fast&Furious 9, Spider-man : No way Home นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์ไทยที่จะทะยอยเข้าฉายหลายเรื่อง อาทิ ร่างทรง, ส้มป่อย, ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด, มนต์รักวัวชน, อโยธยา มหาละลาย, หอแต๋วแตกแหกโควิด, ส้ม ปลา น้อย เป็นต้น ซึ่งลูกค้าคนรักหนังต้องไม่พลาดการกลับมาร่วมสัมผัสอรรถรสของความสุขกับการชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ด้วยความคิดถึงอีกครั้ง