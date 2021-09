ส่อง 10 แบรนด์ของแต่งบ้านรักษ์โลก สุดชิคจากดีไซเนอร์ไทย

แบรนด์ไอเดียสุดเก๋ที่นำขยะพลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะเป็นผลงานออกมาในรูปแบบของใช้ต่างๆ เช่น กระเป๋า เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน โดยเจ้าของแบรนด์เริ่มสนใจในศิลปะสื่อผสมครั้งแรก ขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาทัศนศิลป์ นำขยะมารีไซเคิลและสร้างสรรค์ผลงาน ที่นอกจากจะช่วยตกแต่งสร้างความสวยงามแล้ว ยังช่วยลดขยะได้อีกด้วย สายรักษ์โลกไม่ควรพลาด ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ IG: wishulada.a และ FB: WishuladaPanthanuvongแบรนด์สุดชิคเน้นความมินิมอล สร้างสรรค์จากความชื่นชอบในการเดินทางและงานสานของเจ้าของแบรนด์ แต่ด้วยวัสดุงานสานไม่ค่อยคงทน จึงนำมาสู่นวัตกรรมใหม่ใช้วัสดุหลักเป็นเชือกที่ทำมาจากการรีไซเคิลพลาสติก และตัวเชือกยังสามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก 100% โดยแบรนด์เริ่มต้นจากการผลิตสินค้าเกี่ยวกับ homewear และต่อยอดมาเป็นกระเป๋า และของตกแต่งบ้าน ดูเพิ่มเติมได้ที่ FB: หรือ IG: tayaliving_officialแบรนด์นี้เน้นการผลิตและใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) มาเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์ผลงานที่เน้นลวดลายมาประยุกต์กับสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวัน มีผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านตั้งแต่วอลเปเปอร์ ปลอกหมอน ที่รองจาน และอื่นๆ แนะนำสำหรับคนที่มองหาความสนุกในการนำลวดลายมาตกแต่งให้มีสีสันมากขึ้น ดูเพิ่มเติมได้ที่ FB: apercubrand หรือ IG: apercubrandความน่าสนใจของแบรนด์ KITT-TA-KHON (ฆิต-ตา-โขน) อยู่ที่การนำเอางานหัตถกรรมจากทั่วโลก มาปรับเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ที่มีความร่วมสมัยและสนุกสนาน ซึ่งผู้ก่อตั้งแบรนด์ “ธีรพจน์ ธีโรภาส” ต้องการที่จะสร้างคุณค่าและทักษะใหม่ๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านผลิตภัณฑ์งานร่วมสมัย โดยนำเอาเทคนิคต่างๆ จากทั่วโลกมาผสมผสานเข้ากับวัสดุต่างๆ เพื่อให้เป็นงานหัตถกรรมที่สะดุดตาและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เรียกได้ว่าเป็นงานฝีมือที่มีความพิเศษและทันสมัย ดูเพิ่มได้ที่ IG: Kitt.Ta.Khon, FB: Kitt.Ta.Khon และ www.kitt-ta-khon.comการออกแบบเซรามิกที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบสัตว์ต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน เช่น แก้วน้ำ ถ้วยชาม และสินค้าอื่นๆ โดยยังคงคาแรกเตอร์ความเป็นตัวตนของเจ้าของแบรนด์เอาไว้ในคอนเซปต์ “ผลงานที่นำความสุขไปสู่ผู้รับ” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการที่เจ้าของแบรนด์รู้สึกหลงใหลในดินปั้นธรรมดาๆ 1 ก้อน และนำมาปั้นตกแต่งจนเกิดเป็นผลงานสุดพิเศษมีความสวยงามควบคู่กันไป และนำมาใช้งานได้จริง เหมาะกับผู้หลงใหลในงานฝีมือพื้นบ้าน เข้าชมได้ที่ IG: Oraclaystore, FB: OraClayCeramicsหมอนหนุนที่ถูกออกแบบมาในรูปลักษณ์ของใบไม้ต่างๆ เจ้าของแบรนด์สร้างสรรค์ผลงานโดยมีแรงบันดาลใจมาจากความชื่นชอบและหลงใหลในธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าธรรมชาติจะช่วยเยียวยาอารมณ์ สร้างความรู้สึกสบายและผ่อนคลายให้กับจิตใจ เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผู้ชื่นชมในธรรมชาติและรักต้นไม้ต้องมี ไม่ว่าจะนำไปประดับตกแต่ง หรือนำไปเป็นหมอนหนุน สามารถใช้งานได้หลากหลาย ด้วยงานออกแบบเฉพาะทรงใบยาวและทรงหัว ดีไซน์สวยงามเสมือนใบไม้จริง เป็นงานแฮนด์เมดปักมือ เนื้อผ้ากำมะหยี่สัมผัสนุ่มละมุนคัดสรรคุณภาพมาอย่างดี ดูเพิ่มเติมได้ที่ IG: tropicalcollection_official และ FB: tropicalcollection.officialแบรนด์ทางเลือกที่สร้างความสะดวกสบายให้กับคุณผู้หญิงทั้งหลาย เช่น ห้องน้ำแบบพกพา เสื้อกันฝน ทำจากวัสดุที่หลายคนมองข้ามอย่างหลอดดูดน้ำ ซึ่งนอกจากสามารถป้องกันการรั่วไหลได้ดีแล้ว ยังนำไปใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้งเพียงล้างให้สะอาดหลังการใช้งาน โดยเจ้าของแบรนด์มีความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะช่วยทำให้ผู้คนใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น จึงสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานที่ช่วยให้คุณผู้หญิงคลายความกังวลที่มีต่อความสะอาดของห้องน้ำ หรือสถานที่ที่ไม่มีห้องน้ำ ขอบอกเลยว่าตอบโจทย์สาวๆ ได้เป็นอย่างดี ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ FB: liberloo, IG: liber_looงานศิลปะทำมือสร้างสรรค์ผลงานจากวัสดุเซรามิก ออกมาในรูปแบบของจาน ถ้วย และชามต่างๆ แบรนด์ที่เปลี่ยนของใช้ในชีวิตประจำวันให้มีคุณค่าและสวยงามมากขึ้น โดยเจ้าของแบรนด์นำความชื่นชอบในจาน ดินปั้น และดอกไม้ มาจุดประกายเป็นงานฝีมืออันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งในทุกชิ้นงานเจ้าของแบรนด์ใส่ความตั้งใจในการสร้างสรรค์ เพื่อให้คนที่ชื่นชอบจานและชามสวยๆ ที่เหมาะจะเอาไปวางขนม หรือใส่อาหารเก๋ๆ รวมทั้งเก็บไว้สะสมก็คู่ควร ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ FB: 12C Studioปิดท้ายกับความน่ารักของเหล่าสัตว์ต่างๆ ที่แบรนด์สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ปลอกแก้วกาแฟ กระเป๋า ที่เก็บสายชาร์จ เป็นต้น โดยผลิตจากผ้าหลากชนิดนำมาทับซ้อนกัน และเติมแต่งรายละเอียดด้วยการปัก ให้ความรู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับขนสัตว์จริงๆ ด้วยเจ้าของแบรนด์มีความชื่นชอบในการเดินทางและหลงรักบรรดาสัตว์ต่างๆ จนเกิดเป็นไอเดียสร้างศิลปะบนผืนผ้าเป็นรูปเหล่าสัตว์ ที่นอกจากมีจะความน่ารักแล้วยังสามารถใช้งานได้จริง สาวกสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าไม่ควรพลาดกับผลงานน่ารักๆ ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ FB: Unmelt หรือ IG: Unmeltแบรนด์เก่าแก่มากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 35 ปี แบรนด์ที่มุ่งเน้นผลิตแปรงและไม้กวาดหัตถกรรมที่ทำจากข้าวฟ่าง โดยคำนึงถึงคุณภาพและดีไซน์เป็นตัวตั้ง เนื่องจากเจ้าของแบรนด์ต้องการปรับเปลี่ยนมุมมองในอดีตของคนส่วนใหญ่ที่มีต่อของใช้ในบ้าน ให้เป็นของใช้ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และยังสามารถนำมาใช้ในการตกแต่งได้ด้วย ผ่านแนวคิด Best for Use, Good for Décor ที่สำคัญแบรนด์ยังช่วยสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ทุกการสั่งซื้อจึงเท่ากับการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ดูผลงานเพิ่มเติมได้ที่ FB: baanboon.brooms, IG: baanboon.brooms หรือ เว็บไซต์ www.baanboonbrooms.com