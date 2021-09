“สยามพิวรรธน์”ชูไฮเทคเจาะ MICE ‘Virtual Inspection’และ‘Online Reservation’

ผู้จัดการรายวัน360- สยามพิวรรธน์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ครั้งแรกในโลกธุรกิจ MICE เปิดตัวเทคโนโลยีในการนำเสนอพื้นที่จัดการประชุมและการแสดงผ่านระบบ ‘Virtual Inspection’ และ ‘Online Reservation’ รองรับลูกค้าเหล่าออร์แกนไนเซอร์จากทั่วโลกที่เลือกชมพร้อมจองพื้นที่ทางออนไลน์ได้ทันที ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์ ผู้นำแห่งการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ให้ชีวิต ‘The Icon of Innovative Lifestyle’บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามและสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพ อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจด้านการบริหารศูนย์ประชุมและการแสดง โดย บริษัท สยามอัลไลแอนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจระดับโปรเฟสชั่นนอลที่บริหารศูนย์การประชุมและการแสดงระดับโลก ล่าสุดสร้างปรากฏการณ์มิติใหม่ครั้งแรกในโลกและธุรกิจ MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions)นำเสนอพื้นที่สำหรับจัดการประชุมและการแสดง ผ่านระบบ ‘Virtual Inspection’ และ ‘Online Reservation’ ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่รองรับลูกค้าเหล่าออร์แกนไนเซอร์จากทั่วโลกที่สามารถเลือกชมพร้อมจองพื้นที่ทางออนไลน์ได้ทันทีนายทาลูน เทง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอัลไลแอนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้นำแห่งการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ให้ชีวิต หรือ The Icon of Innovative Lifestyle โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจ ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values) ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การรวมศักยภาพของผู้นำในธุรกิจด้านต่างๆ และต้องเป็นการทำธุรกิจที่สามารถส่งต่อประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากในสังคมไทยและทั่วประเทศ สำหรับธุรกิจด้านการบริหารศูนย์ประชุมและการแสดงบริษัท สยามอัลไลแอนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SAM ซึ่งเป็นผู้บริหาร รอยัล พารากอน ฮออล์ บนชั้น 5 สยามพารากอน และ ทรูไอคอนฮออล์ บนชั้น 7 ไอคอนสยาม ได้เปิดตัวนวัตกรรมใหม่ครั้งแรกในเอเชีย และครั้งแรกในโลกของธุรกิจ MICE ในการนำเสนอพื้นที่ในรูปแบบใหม่ ผ่านระบบ ‘Virtual Inspection’ และ ‘Online Reservation’ เป็นครั้งแรก”เป็นที่ทราบกันว่า สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบกับธุรกิจทั่วโลกในทุกประเภทธุรกิจ สำหรับธุรกิจ MICE ก็ได้รับผลกระทบไปทั่วโลกเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสถานการณ์แพร่กระจายของโควิดที่เริ่มคลี่คลาย ธุรกิจ MICE ทั่วโลกเริ่มมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น ดังเห็นได้จากในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการจัดงานภายในประเทศ หรือการกำหนดจัดงานใหญ่ระดับนานาประเทศต่างๆ อาทิ การประชุม ASAEN Summit ที่อาจจะจัดขึ้นในที่ประเทศกัมพูชาสำหรับประเทศไทย บริษัท สยามอัลไลแอนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SAM) ในฐานะผู้นำธุรกิจ MICE ของไทย ได้เปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาส โดยนำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ‘Virtual Inspection’ ครั้งแรกในเอเชีย และครั้งแรกในโลกของธุรกิจ MICE ในการนำเสนอพื้นที่ รอยัล พารากอน ฮออล์ และ ทรูไอคอนฮออล์ เสมือนจริงแบบ 360 องศา Virtual Tour ให้เหล่าผู้จัดอีเว้นท์ ออร์แกนไนเซอร์ และผู้สนใจ ได้ก้าวเดินชมสำรวจสถานที่ในทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียด และมีการแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ ขนาดพื้นที่ ความกว้าง ความสูงเพเดาน จำนวนเก้าอี้ที่สามารถจัดวางปริมาณลูกค้าที่สามารถเข้าได้ในแต่ละห้อง นอกจากนี้ ยังแสดงข้อมูลอุปกรณ์และ Facility ต่างๆ ระบบไฟ ระบบเสียง พร้อมสำหรับให้ผู้จัดงานได้เลือกใช้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์ ระบบ ‘Online Reservation’ ในธุรกิจ MICE ครั้งแรกในโลก โดยเหล่าผู้จัดอีเว้นท์ ออร์แกนไนเซอร์ สามารถเช็คตารางพื้นที่ว่าง ตรวจสอบราคา และคลิกสั่งจองพื้นที่ล่วงหน้า ได้ในทันทีโดยทั้ง ‘Virtual Inspection’ และ ‘Online Reservation’ ครั้งแรกของธุรกิจ MICE นี้ พร้อมเข้ารับชมแล้ว ทางเว็บไซต์ของ ทรู ไอคอน ฮอลล์ www.trueiconhall.com และ รอยัล พารากอน ฮอลล์ www.royalparagonhall.com ซึ่งสามารถเข้าชมได้ทุกที่ทุกเวลาเหล่านี้ล้วนเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของสยามพิวรรธน์ ผู้นำแห่งการนำเสนอสิ่งแปลกใหม่ให้ชีวิต ที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ในโลกธุรกิจ ที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนทั่วโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นมิติใหม่ของธุรกิจด้านการบริหารศูนย์ประชุมและการแสดง“นอกเหนือจากการไม่หยุดยั้งในการพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจในโลกยุคดิจิทัล บริษัท สยามอัลไลแอนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SAM) ย้ำกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจด้วย 4 C ได้แก่ Connection Enhancement ผสานศักยภาพทางธุรกิจที่มีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน Collaboration with Partner จับมือร่วมกับพันธมิตรระดับพาร์ทเนอร์ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ร่วมประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายไปด้วยกัน Communication & Action การสื่อสารกับลูกค้าให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสร้างความพึงพอใจด้วยความรวดเร็ว และ Create Events สร้างสรรค์งานและกิจกรรมแปลกใหม่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่” นายทาลูน กล่าวทั้งนี้ หลังจากที่เริ่มมีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ เริ่มมีสัญญานที่ดีในธุรกิจ MICE รวมถึง รอยัล พารากอน ฮออล์ และ ทรูไอคอนฮออล์ มีผู้สนใจเข้ามาสอบถามตารางพื้นที่ว่างเพื่อวางแผนการจัดงานในอนาคต ณ ปัจจุบันถึงเดือนมิถุนายน 2565 มีผู้จองพื้นที่ล่วงหน้าไว้แล้วกว่า 60%“การเปิดตัว ‘Virtual Inspection’ ของ บริษัท สยามอัลไลแอนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SAM) ในครั้งนี้ นอกจากตอกย้ำการเป็น The Icon of Innovative Lifestyle ของสยามพิวรรธน์ เป็นก้าวสำคัญที่พลิกเกมการนำเสนอพื้นที่ในธุรกิจ MICE ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีสื่อสารไร้พรมแดนใหม่อย่างแท้จริงแล้ว ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยโดยการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม MICE โลก ที่ทุกคนต้องจับตามอง” นายทาลูน เทง กล่าวปิดท้ายรอยัล พารากอน ฮอลล์ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม รอยัล พารากอน ฮอลล์ บนชั้น5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการไมซ์ของไทยใจกลางเมือง มีการคมนาคมมายังศูนย์ฯ ที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือเดินทางด้วยรถส่วนตัว มีที่จอดในร่มสามารถรองรับรถได้กว่า 4,000 คัน รอยัล พารากอน ฮอลล์ มีพื้นที่ทั้งหมด 12,000 ตารางเมตร สามารถแบ่งใช้ได้หลากหลายรูปทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้จัดงานได้ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้า งานประชุม งานเลี้ยง หรืองานเอนเตอร์เทนเม้นท์ต่างๆตามที่กรุงเทพมหานครได้กลายมาเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรม MICE แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และการเข้าสู่สมาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้การพัฒนาธุรกิจด้านสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ และงานประชุม ขยายตัวไปพร้อมๆกัน ทำให้ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ กลายเป็นสถานที่จัดงานที่เป็นเลิศในมหานครอาเซียน มั่นใจได้ด้วยทีมงานมืออาชีพคอยให้บริการด้านต่างๆอย่างครบวงจรทรู ไอคอน ฮอลล์สุดยอดการปฏิวัติรูปแบบการประชุมและการจัดแสดงความบันเทิงที่สำคัญของเอเชีย นำเสนอนวัตกรรมอันวิจิตรตระการตาแก่อุสาหกรรมไมซ์และความบันเทิง ทรู ไอคอน ฮอลล์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 7 ของไอคอนสยาม ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในฐานะแลนด์มาร์กระดับชาติที่สำคัญแห่งใหม่ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเยือนมากที่สุดในโลก​ ทรู ไอคอน ฮอลล์ คือ สุดยอดเวทีเพื่อการประชุมและการจัดแสดง หลอมรวมความสมบูรณ์แบบของเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเข้ากับการออกแบบที่สร้างสรรค์จึงทำให้เหมาะสมสำหรับการประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการแสดงระดับโลก ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมไมซ์และความบันเทิง​ โดยเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีระบบเก้าอี้แบบพับเก็บได้อัตโนมัติ จำนวน 2,700 ที่นั่ง พร้อมด้วยที่ชาร์ตไฟตรงที่นั่งทุกตัว (in-seat USB power) รวมทั้งสุดยอดความทันสมัยของระบบแสงและเสียงครบวงจร​ทรู ไอคอน ฮอลล์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 12,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยฮอลล์หลัก 2 ฮออล์ มีพื้นที่รวม 2,775 ตารางเมตร และ สุราลัยฮอลล์ (Suralai Hall) มีขนาด 1,200 ตารางเมตร ซึ่งหันหน้าไปทางแม่น้าเจ้าพระยา ฮออล์ทั้งหมดติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย True Gigatex Fiber นอกจากนี้ ยังมีห้องประชุมอีกจำนวน 14 ห้องเพื่อรองรับการประชุมได้ตั้งแต่ 20 ถึง 200 ที่นั่ง หรือสามารถรวมเป็นห้องใหญ่เพื่อจุคนได้สูงสุดถึง 520 ที่นั่ง