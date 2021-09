วีเอ็นยู-ทรู-ดีป้า-เนคเทค-สสปน. ร่วมผลักดันเทคโนโลยี 5G สู่แนวทางแก้ปัญหาในยุค 4.0

พร้อมด้วยพันธมิตรและผู้นำด้านเทคโนโลยีไร้สายของประเทศ นำโดยและร่วมกันจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวงานงานแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมเครือข่ายไร้สาย ระบบมือถือ และดิจิทัลยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดการจัดงานเต็มรูปแบบระหว่างวันที่ณ อาคารกรุงเทพฯ ภายใต้ธีมเครือข่ายทางเศรษฐกิจ เพื่อปลดล็อกศักยภาพใหม่แห่งยุค Internet of Things (IoT) ภายในงานแถลงข่าวได้มีการนำเสนอถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เนตไร้สาย 5G ภายในประเทศที่กำลังถูกจับตามอง ตลอดจนแนวโน้มของการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ในส่วนของภาครัฐตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมผลักดันต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อสร้างจุดยืนใหม่ให้ประเทศไทยก้าวสู่ผู้นำของภูมิภาคในอนาคต“เทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ ระบบดิจิทัลเป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศไทยในการยืนหยัดถึงการเป็นผู้นำชั้นแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน” คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าว “ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐ ทีเส็บได้มีการกำหนดนโยบายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ระดับประเทศผ่านการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมมาอย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่า สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลก็เช่นกัน จากผลสำรวจของการเปลี่ยนแปลงสู่ตัวชี้วัดทางดิจิทัลแสดงให้เห็นว่า อีก 5 ปีข้างหน้าจำนวนของการเชื่อมต่อของเครือข่ายมือถือ และการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยุคใหม่กว่า 40% จะมาจากภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก โดยมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นตัวขับเคลื่อนในการเติบโตของภูมิภาคนี้”กล่าวว่า เทคโนโลยี 5G เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ยุค 4.0 กลุ่มทรูในฐานะผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล จึงพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะ ทรู 5G ที่เร็วแรงกว่า ครบกว่าด้วย 7 ย่านความถี่ มากสุดในไทย ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งยังมุ่งเน้นการสร้าง 5G Ecosystem เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน โดยร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลก เพื่อร่วมกันสร้างโซลูชันและพัฒนา use case ที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ สำหรับการสนับสนุนงาน BYOND MOBILE ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่องค์กรชั้นนำและทุกภาคส่วนจะได้ร่วมกันเสริมสร้างการเติบโตของ 5G ในประเทศไทย ทั้งในด้านองค์ความรู้ 5G Community และเกิดการผสานความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยสามารถเติบโตและแข่งขันได้บนเวทีโลกคุณไฮโก เอ็ม ชตุชซิงเงอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “งาน BYOND MOBILE เกิดการความร่วมมือของ บริษัท อีเจเค E.J.Krause & Associates/EJK บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ร่วมกับบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม 5G และมุ่งพัฒนางานนี้ให้เป็นเวทีศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนของการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจที่สำคัญและตอบโจทย์สำหรับทวีปเอเชีย ซึ่งงาน BYOND MOBILE เปรียบเสมือนชุมชนทางธุรกิจที่มีความพร้อมในการพลิกโฉมและผลักดันอุตสาหกรรมนี้ พร้อมยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนผ่านของภาคธุรกิจ และการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด”“ภายในงาน BYOND MOBILE จะเป็นสถานที่ที่คนในแวดวงระบบนิเวศทางดิจิทัล เทคโนโลยี 5G ได้มาพบปะกัน เกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทผู้ผลิตและผู้ซื้อ ตลอดจนการรวมบริษัทสตาร์ทอัปจากทั่วโลกมานำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ สู่ภูมิภาค และการแบ่งปันข่าวสารความรู้จากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ซึ่งเราเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานนี้” คุณไฮโก กล่าวเสริมภายในงานแถลงข่าวยังมีการจัดเสวนาในประเด็น 5G เป็นมากกว่าแค่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบทบาทของเทคโนโลยี 5G ในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการบริการใหม่ๆ ให้อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร การดูแลสุขภาพ การผลิต และอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้ามาส่งเสริมภาคธุรกิจได้อย่างไร โดยมีแขกรับเชิญจากสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย อมตะ คอร์ปอเรชั่น บริษัท หัวเว่ย เอเซีย แปซิฟิก จํากัด บริษัท Rohde & Schwarz บริษัท 5G Catalyst Technologies และ ทรู5G ร่วมเสวนาเจาะลึกถึงมุมมองของธุรกิจที่หลากหลายจากแผนปฏิบัติการของรัฐบาลว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทยในระยะปี 2566-2570 ตั้งเป้าไว้ ให้มีโครงข่าย 5G ครอบคลุมร้อยละ 98 ของประชากรภายในปี พ.ศ.2570 เพิ่มเศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เป็นสัดส่วนร้อยละ 6.6 ของ GDP และจำนวนผู้ประกอบการ SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ไม่ต่ำกว่า 7,000 ราย ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยได้มีการนำร่องเปิดให้บริการ 5G ในหลายพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ไทยมีโครงข่ายดิจิทัลที่ทันสมัยและเหมาะอย่างยิ่งในการจัดงาน BYOND MOBILE ต้นปีหน้านี้ ร่วมติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของผู้นำด้าน 5G อาทิ ทรู5G พร้อมพบกับบริษัทชั้นนำอีกมากมายจากพาวิลเลียนพิเศษที่จัดโดย Department for International Trade, British Embassy ในงาน BYOND MOBILE ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ อาคารสามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดตามได้ทาง www.byondmobile.asia หรือโทร.0-2111-6611 ต่อ 251, 255 (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค)