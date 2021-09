“เดอะมอลล์”หวั่นโค้งท้ายไม่คึกคัก ปรับกลยุทธ์ตลาดเข้มงบ-เร่งรีโนเวท

MALL

ผู้จัดการรายวัน360- เดอะมอลล์ประเมินสถานการณ์โค้งท้ายปีนี้ บรรยากาศไม่น่าคึกคัก เพราะโควิดยังระบาด อีเวนต์ใหญ่ยังไ่ม่มีใครกล้าจัด กำลังซื้อไม่กระเตื้อง ยันเดินหน้าตามแผนในการรีโนเวตใหญ่ ด้วยงบรวม 20,000 ล้านบาทต่อเนื่องตามเดิม ปีหน้าถึงคิว สาขาบางแคกับบางกะปินางสาวอัจฉรา อัมพุช รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า สถานการณ์การจับจ่ายช่วงเทศกาลปลายปี2564นี้่คาดว่าคงจะไม่คึกคักเท่าที่ควรเหมือนปลายปีที่แล้ว แม้ว่าจะเริ่มมีการผ่อนพราะไทยยงไม่เปิดประเทศเนต้ฒที่คลายล็อกดาวน์ลงบ้างแล้วก็ตาม เนื่องจากผู้บริโภคยังคงมีความหวาดกลัวโควิดอยู่ อีกทั้งกำลังซื้อก็ยังไม่กระเตื้องการกระจายวัคซีนยังไม่ถึงเป้าหมาย กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เข้ามาเพราะไทยยังไม่ได้เปิดประเทศเต็มที่รวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆก็ไม่กล้าที่จะจัดงานกิจกรรมใหญ่ๆหรืออีเวนต์ใหญ่ๆเพราะยังไม่ร้วู่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกช่่วงปลายปี กลัวว่าจะเสียงบประมาณโดยใช่เหตุแต่คาดว่ากำลังซื้อและสถานการณ์จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับอีกครั้งภายในปีหน้าขณะที่การทำตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกหรือซูเปอร์มาร์เก็ต ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ต้องมีช่องทางในการทำการตลาดมากขึ้นกว่าเดิม ต้องหันมาเน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้น การทำงานต้องมีการวางแผนสำรองต่อเนื่อง และบางครั้งก็อาจจะมีแผนพิเศษขึ้นมาแบบไม่ได้เตรียมไว้ก็ได้ จึงต้องมีการช้งบการตรลาดให้คุ้มค่าและตรงเป้าหมาย ซึ่งในเดือนตุลาคมนี้จะมีการวางแผนการใช้งบประมาณการตลาดอีกครั้งนางสาวอัจฉรา กล่าวต่อว่า ทางเดอะมอลล์ยังคงเดินหน้าตามแผนการใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท ในการรีโนเวตใหญ่สาขาเก่าๆที่มีอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรีแบรนดิ้งเดอะมอลล์ สู่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE “ หลังจากที่ปรับสาขางามวงศ์วานไปแล้ว ประสบผลสำเร็จอย่างดี โดยเฉพาะ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่มียอดขายเพิ่มขี้นก่วา 30% จากก่อนหน้าที่ยังไม่ปรับปรุง โดย เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ได้ปรับโฉมใหม่ทุกพื้นที่ทุกองค์ประกอบ ทุกฟังก์ชั่น ทุกแนวคิดการออกแบบ ทั้งภายนอก – ภายในศูนย์การค้า รวมพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด “GREEN HOUSE" รังสรรค์สุนทรียภาพแห่งธรรมชาติให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนเมือง ปรับพื้นที่ให้ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเชื่อมต่อกันแบบลงตัว อำนวยความสะดวกสบายครบทุกโหมดไลฟ์สไตล์ทั้ง ช้อป กิน เล่น เที่ยว ให้ความรู้สึกเสมือนเดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เป็นบ้านหลังที่ 2 ของทุกเจนเนอเรชั่น และที่สำคัญคือให้ธรรมชาติเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิต เฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งทั้งหมดใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงหุ่นโชว์สินค้าทั้งหมดถูกผลิตขึ้นในรูปแบบแฮนด์เมดจากฝีมือคนไทย ทำให้เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ได้รับ 3 รางวัล จาก RETAIL ASIA AWARD 2021 ได้แก่ MALL OF THE YEAR, BRAND TRANSFORMATION OF THE YEAR และ STORE DESIGN OF THE YEARล่าสุดสาขาท่าพระ เตรียมเปิดบริการวันที่ 2 ธันวาคมนี้ หลังจากใช้งบลงทุนไปกว่า 1,500 ล้านบาท ปรับใหม่ทั้งหมด ซึ่งเริ่มทยอยเปิดบางส่วนแล้วเช่น“กูร์เมต์ มาร์เก็ต พื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร มียอดขายเติบโต 20% โดยมีเป้าหมายจะขยายฐานกลุ่มเป้าหมาวัยร่ันและคนรุ่นใหม่มากขึ้นจากเดิมที่กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นผู้ใหญ่นอกจากนั้นตามแผนงานเดิมแล้วจะมีการปรับสาขาอื่นต่อเนื่อง ซึ่งภายในปี2564 นี้คาดว่าอีกหลายสาขาจะมีทยอยเสร็จเช่นกันเช่น สยามพารากอน ที่ได้ปรับ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยามพารากอเรียบร้อยแล้วู เป็นโฉมใหม่ พื้นที่กว่า 6,000 ตร.ม และมีโซนอื่นที่ทยอยปรับอยู่ ซึ่งการปรับโฉมใหม่ในครั้งนี้ทำให้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยามพารากอน ได้รับรางวัล SUPERMARKET OF THE YEAR จากเวที RETAIL ASIA AWARD 2021 ส่วนปีหน้าจะเริ่มปรับปรุงโดยเฉพาะสาขาบางแคกับบางกะปิ ด้วยงบรวมกว่า 4,000 ล้านบาท จากงบรวม เนื่องจากเป็นสาขาขนาดใหญ่มีพื้นที่พาณิชย์มากกว่าท่าพระ และปี2566 ก็จะเป็นเอ็มสเฟียร์อย่างไรก็ตาม แผนการขยายสาขากูร์เม่ต์มาร์เก็ตนอกเครือเดอะมอลล์นั้น ก็ยังคงต้องมีการศึกษารูปแบบและโมเดลที่เหมาสม ว่าจะเป็นอย่างไร ขนาด รูปแบบ การบริการ เนื่องจากขณะนี้การแข่งขันของซูเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากในตลาดรวมมีสาขาค่อนข้างมาก ปัจจุบันเปิดกูร์เมต์์มาร์เก็ตนอกเดอะมอลล์ จำนวน 6 สาขาแล้วเช่น ราชพฤกษ์, เอ็มอาร์ทีลาดพร้าว เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากการประกวดรางวัลRETAILASIA AWARDโดยนิตยสารRETAILASIAประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำของธุรกิจค้าปลีกในเอเชียก่อตั้งขึ้นในปี1991เพื่อรวบรวมบริษัทค้าปลีกชั้นนำของภูมิภาคเข้าด้วยกันและมอบรางวัลยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆของโครงการธุรกิจค้าปลีกในเอเชียที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี2004โดยรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำทางส่งเสริมและท้าทายธุรกิจค้าปลีกให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งโดยในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดถึงกว่า200โครงการจาก15ประเทศได้แก่ ออสเตรเลีย,ญี่ปุ่น,จีน,ฮ่องกง,สิงคโปร์,ไทย,มาเลเซีย,อินเดีย,อินโดนีเซีย,ศรีลังกา,ฟิลิปปินส์,ปากีสถาน,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์,อาเซอร์ไบจานและ อุซเบกิสถานเดอะมอลล์กรุ๊ป ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกของประเทศดำเนินการบริหารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์,ดิเอ็มโพเรียม,ดิเอ็มควอเทียร์ และพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ได้แก่ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจาก เดอะมอลล์ กรุ๊ปได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ฉลองการก้าวสู่ทศวรรษที่โดยรีแบรนด์ดิ้งภาพลักษณ์ใหม่จาก เดอะมอลล์ อาณาจักรแห่งความสุขทุกครอบครัวสู่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์รีเทลโมเดลใหม่ซึ่งถือเป็นการปรับโฉมใหม่ครั้งสำคัญที่สุดตั้งแต่ดำเนินธุรกิจรีเทลมาโดยได้เริ่มปรับโฉมใหม่ที่สาขางามวงศ์วานเป็นสาขาแรก