สถาบัน NEA เปิดตัวหลักสูตร The Guru ซีซัน 3 เพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบการ

นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เปิดเผยในการเปิดหลักสูตรการเรียนรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Academy) “The Guru ปันความรู้ จากกูรู สู่ตลาดโลก” ซีซัน 3 ปั้นผู้ประกอบการไทยแข่งขันระดับโลก ว่า NEA ได้เชิญกูรู ผู้มีวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านต่างๆ มาเป็นวิทยากร และแนะนำแนวทาง R-I-S-K-S สำหรับเทคนิคการเอาตัวรอดของผู้ประกอบการในยุคโควิด-19 และช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกให้ก้าวสู่ตลาดโลกดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยากรหลักสูตร New Business Mindset for Thai Entrepreneur กล่าวว่า ผู้ประกอบการในยุคนี้จะประสบความสำเร็จได้ต้องมี 2 อย่าง คือ การมีความรู้จริงและสติปัญญาในธุรกิจ และการมีความกล้าและมุ่งมั่น และต้องไม่นำความสำเร็จในอดีตมาวัดปัจจุบันหรืออนาคต เพราะยุคนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้ บริษัทเล็กๆ เอาชนะบริษัทใหญ่ได้ ขอให้มีความรู้ในธุรกิจมากพอ และเชื่อมั่นว่าคนไทยเก่งไม่แพ้ใครในโลกนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) วิทยากรหลักสูตร Business Leadership in an Uncertain World กล่าวถึงทักษะผู้บริหารยุคโควิด-19 และคุณสมบัติของผู้นำที่ดีที่จะทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ ประกอบด้วย 6 บ. คือ นักบุ๋น นักบู๊ นักบุญ บริวาร บูรณาการ และบารมี และต้องคิดว่าเรามีศึกรอบตัว แต่ไม่ต้องเปิดทุกศึก ไม่ต้องคิดว่าต้องชนะทุกศึก ศึกไหนที่คิดว่าชนะได้ ให้โฟกัสและทุ่มเทตรงนั้นนายเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานกรรมการบริหาร CT Asia, CT Asia Robotics ผู้สร้าง “ดินสอ” หุ่นยนต์บริการตัวแรกของไทยและของภูมิภาคอาเซียน วิทยากรหลักสูตร การสร้างเทคโนโลยี AI เพื่อสุขภาพและการส่งออก กล่าวว่า การที่จะแข่งขันในเวทีโลกได้ต้องเปลี่ยนทัศนคติ ต้องฝึกตั้งโจทย์ และคิดนอกกรอบ นำตัวเองไปอยู่ในมุมที่ท้าทาย และ Talent Matching หาคนเก่งมาเป็นพันธมิตรที่จะร่วมทำงานด้วย โดยประสานงานอย่างมีกุศโลบาย win win กับทุกฝ่ายนอกจากนี้ ในการจัดหลักสูตร นางพรรัตน์ อริยโชติมา หรือป๊อปปี้หยางเหล่าซือ เจ้าของแฟนเพจเฟซบุ๊กสอนภาษาจีน @OECSCHOOL ผู้ออกแบบและถ่ายทำหลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ให้โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ มาแนะนำการสื่อสารในด้านภาษาจีน และนายคริสโตเฟอร์ ไรท์ หรือ คริส เดลิเวอรี่ อาจารย์และเจ้าของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Chris English School วิทยากรหลักสูตรการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ได้มาร่วมแนะนำว่าเราควรปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการเรียนภาษาเพื่อให้สื่อสารง่ายขึ้น สิ่งสำคัญในการติดต่อธุรกิจ ไม่ใช่การพูดคุยแต่เรื่องงานเท่านั้น ต้องมีอัธยาศัยที่ดี ศึกษาวัฒนธรรมที่แตกต่างและแสดงถึงความใส่ใจคู่สนทนาทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักสูตรได้ทาง Facebook สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) และเว็บไซต์ nea.ditp.go.th โดยสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร E-learning อื่นๆ ของสถาบัน NEA ได้ที่ e-academy.ditp.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1169 กด 1