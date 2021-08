เมื่อเกมออนไลน์เป็นเครื่องมือสำหรับสอนภาษาอังกฤษ

การเรียนด้วยความสนุกจะทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นอย่างไร? นางสาวจิดาภา อนุพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดสถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engnow ที่มีความเชื่อมั่นในการใช้เอนเตอร์เทนเม้นท์เป็นสื่อกลางช่วยในการเรียนภาษาอังกฤษ เล่าว่า “สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engnow ได้สร้างรูปแบบคอนเท้นต์ “Engnow GAMING” ซึ่งเป็นการผสานกันระหว่าง Education และ Entertainment ให้เกิดเป็นการเรียนภาษาผ่านการเล่นเกมออนไลน์ โดยได้ร่วมมือกับนักเล่นเกมและสตรีมเมอร์ อาทิJor Joy, อาตี๋น้อย เข้ามาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนสร้างสีสันในการเรียน ร่วมกับทีมงาน ENGNOW ตลอดเวลา”สำหรับตัวอย่างเกมออนไลน์ที่นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนนั้น อาทิ The Last of Us 2 เกมแนวแอ็กชั่นผจญภัยท่ามกลางโลกดิสโทเปียที่อารยธรรมต่างๆ ต้องล่มสลายลง เนื่องจากการระบาดของคอร์ดีเซปส์ เชื้อรามรณะกลายพันธุ์ ซึ่งทำให้มนุษย์กลายร่างเป็นซอมบี้ ในเกมจะมีการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษระหว่างตัวละครในเกม ทำให้นักเรียนได้ฟังและเรียนรู้การใช้ประโยคสื่อสารในบริบทต่างๆ ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับรูปประโยค การใช้คำศัพท์เพื่อสื่อสาร และยังได้จดจำการออกเสียงจากตัวละครในเกมด้วยส่วนอีกเกมหนึ่ง คือ Launch Lady เกมหนีผีคุณป้ากับภารกิจในการเก็บกระดาษข้อสอบ 10 แผ่น ที่สามารถเพิ่มความสนุกสนานด้วยตัวของนักเล่นเกมเอง โดยทีมงานของ Engnow จะร่วมเล่นเกมไปด้วยกัน พร้อมกับการอธิบายคำศัพท์จากสิ่งของต่าง ๆ ที่พบเจอในเกม เรียกได้ว่าลุ้นระทึกทั้งผู้เล่นและผู้ชมตลอดเกม ว่าจะหากระดาษข้อสอบได้ครบก่อนที่ผีคุณป้าจะมาเจอหรือไม่สำหรับผลตอบรับจากผู้ที่ได้เรียนรู้จากการเรียนรูปแบบดังกล่าว พบว่า ผู้ชมให้ความสนใจกับบทสนทนาและคำศัพท์ต่างๆในเกมมากขึ้นผ่านความสนุกสนานของการเล่นเกม โดยในอนาคต Engnow จะพัฒนารูปแบบการเรียนภาษาควบคู่ไปกับสื่อ Entertainment รูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นผู้ที่สนใจ สามารถติดตามการ Live Engnow GAMING ได้ทุกวันจันทร์และศุกร์ เวลา 19:00-20:00 น. หรือดูย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ และหากสนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี ดูรายละเอียดคอร์สเรียนต่างๆ ได้ที่ www.engnow.in.th