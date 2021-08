“ENGNOW GAMING” เรียนภาษาฯผ่านเกมออนไลน์ ตอกย้ำแนวคิด “Edutainment” การเรียนรู้ควบคู่ความสนุก

การเรียนด้วยความสนุกทำให้คุณฉลาด และเรียนรู้ได้เร็วขึ้นอย่างไร? คำถามที่น่าสนใจจากการพูดคุยกับMarketing Director สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ Engnow ที่มีความเชื่อมั่นในการใช้สื่อ Entertainment เป็นสื่อในการเรียนภาษาที่ดีอีกทางหนึ่ง คุณไอซ์เล่าให้เห็นภาพรวมการวางแผนกิจกรรมเพื่อการเรียนภาษาออนไลน์ในหลายๆกิจกรรมของ ENGNOW ซึ่งแต่ละกิจกรรมน่าสนใจและฟังดูสนุกสนานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ “ENGNOW GAMING” คอนเทนต์การเรียนภาษาผ่านการเล่นเกมออนไลน์ โดยร่วมมือกับนักเล่นเกม และสตรีมเมอร์หลากหลาย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างสีสันการเรียนภาษา ร่วมกับทีมงาน ENGNOWThe Last of Us 2 เกมแนวแอ็กชั่นผจญภัยท่ามกลางโลกดิสโทเปีย ที่อารยธรรมต่างๆ ต้องล่มสลายลง เนื่องจากการระบาดของคอร์ดีเซปส์ เชื้อรามรณะกลายพันธุ์ ซึ่งทำให้มนุษย์กลายร่างเป็นซอมบี้ พร้อมๆ กับโรคซอมบี้เห็ดที่ระบาดอย่างหนัก โดยในเกมจะมีการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษระหว่างตัวละครในเกม ซึ่งเป็นการเรียนภาษาด้านการใช้ประโยคสื่อสารในบริบทต่างๆ ให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับรูปประโยค การใช้คำเพื่อสื่อสาร และยังได้จดจำการออกเสียงจากตัวละครในเกมอีกด้วยLaunch Lady เกมหนีผีคุณป้า กับภารกิจในการเก็บกระดาษข้อสอบ 10 แผ่น โดยเพิ่มความสนุกสนานด้วยตัวของนักเล่นเกม และทีมงาน ENGNOW ที่ร่วมเล่นเกมไปด้วยกัน พร้อมกับมีการเรียนรู้คำศัพท์จากสิ่งของต่างๆที่พบเจอในเกม เรียกได้ว่าลุ้นทั้งผู้เล่น และผู้ชมที่ลุ้นระลึกตลอดเกม ว่าจะหากระดาษข้อสอบได้ครบก่อนที่ผีคุณป้าจะมาเจอหรือไม่นี่แค่ส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการเรียนภาษาผ่านเกมออนไลน์ จาก ENGNOW GAMING เท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายเกมสนุกๆที่จะได้เรียนรู้ภาษา สามารถติดตาม Live ENGNOW GAMING ได้ทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ เวลา 19:00-20:00 น. หรือดูย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage Engnow.in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ และหากสนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี รวมถึงดูรายละเอียดคอร์สเรียนต่างๆ ได้ที่ https://www.engnow.in.th หรือทาง Inbox ได้เลย