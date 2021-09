PTTEPตั้งบ.ย่อยรับแผนลงทุนในอนาคต

นายสัมฤทธิ์ สำเนียง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)หรือ PTTEP เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต ได้แก่ บริษัท Asia Power and Transportation SG Holding Pte. Ltd. จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ถือหุ้นในสัดส่วน 100%ขณะที่ บริษัท Delta Gas Transportation SG Holding Pte. Ltd. จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรัฐ ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ โดยบริษัท Asia Power and Transportation SG Holding Pte. Ltd. ถือหุ้นในสัดส่วน 100%