บอร์ด ปตท.สผ.ตั้ง “มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” นั่ง CEO

บอร์ด ปตท.สผ.ไฟเขียว “มนตรี ลาวัลย์ชัยกุล” ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการอีกตำแหน่ง แทน “พงศธร ทวีสิน” มีผลวันที่ 1 ต.ค.นี้นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย เลขานุการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2564/503 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และเป็นกรรมการ ปตท.สผ.อีกตำแหน่งหนึ่ง แทน นายพงศธร ทวีสิน ที่จะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปสำหรับตำแหน่งกรรมการ ปตท.สผ.จะมีผลเมื่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้ความเห็นชอบทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ในการบริหาร ปตท.สผ.คือ สร้างความเข้มแข็งธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน ก้าวข้ามความท้าทายในยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงาน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG), เติบโตเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เร่งรัดการสำรวจผลักดันแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ค้นพบใหม่เพื่อเพิ่มอัตราการผลิต พร้อมกำกับดูแลโครงการร่วมทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ได้ผลตามเป้าหมายผลักดันโครงการ Carbon Capture Utilization and Storage ให้บรรลุผล ลดการปลดปล่อย Green House Gas เพื่อวางรากฐานกำหนดเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission, วางบทบาทเป็น Cautious Diversified Player ดำเนินโครงการ Gas to Power สร้างธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และพลังงานรูปแบบใหม่ เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาให้มีขีดความสามารถให้พร้อมบริการเชิงพาณิชย์ส่งเสริมให้ ปตท.สผ.เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว ใช้ Digital Transformation ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ ขับเคลื่อนด้วยการตัดสินใจบนฐานข้อมูล ลดต้นทุน สร้างวัฒนธรรมที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง รับฟังความเห็นเพื่อการพัฒนาและการทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารกิจการของ ปตท.สผ. เพื่อผลักดันให้ ปตท.สผ.เติบโตและพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งการบริหารความเสี่ยง การเงิน และการลงทุน มีความโปร่งใส พร้อมต่อการเปิดเผยและตรวจสอบ เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนสำหรับความสำเร็จที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. คือ ชนะการประมูลโครงการบงกชและเอราวัณ ในปี 2562, กำหนดกลยุทธ์ Coming Home Strategy โดยพิจารณาขีดความสามารถขององค์กรในภูมิภาคที่มีความชำนาญ, ขยายฐานการลงทุนในประเทศมาเลเซีย โดยเข้าซื้อกิจการ Murphy Oil Malaysia ในปี 2562 และผลักดันโครงการสำรวจ ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างฐานการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และโอมาน พร้อมรับการขยายกิจการในอนาคต