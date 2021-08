ปตท.ตั้งเป้าปี73มีกำไร30%จากรุกธุรกิจใหม่-พลังงานอนาคต

ปตท.จัดทำแผนยุทธศาสตร์และทิศทางอนาคต (STS) ใหม่สอดรับวิสัยทัศน์ “Powering life with Future Energy and Beyond “ตั้งเป้าปี2573 มีพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเป้าเดิม 8พันเมกะวัตต์เป็น 1.2หมื่นเมกะวัตต์ และมีสัดส่วนกำไรจากพลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่มากกว่า30% โดยอัดงบลงทุน5ปีนี้ของกลุ่มปตท.อยู่ที่ 8.65แสนล้านบาท จ่อนำเข้ายาเรมเดซีเวียร์อีก 1 หมื่นขวดและยาฟาวิพิราเวียร์อีก 1ล้านเม็ดเพื่อลดความสูญเสียจากโควิด-19นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตทจำกัด (มหาชน) (PTT) เปิดเผยว่า ปตท.ได้มีการปรับทั้งกระบวนทัศน์เริ่มตั้งแต่การปรับวิสัยทัศน์ใหม่เป็น การขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยการมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตและเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน( Powering life with Future Energy and beyond) รวมทั้งการปรับพอร์ตการลงทุนพลังงานหมุนเวียน(Renewable)เพิ่มขึ้นจาก8,000เมกะวัตต์(MW)เป็น12,000เมกะวัตต์ในปี2573 และเพิ่มพอร์ตการลงทุนในธุรกิจพลังงานอนาคต(Future Energy)และธุรกิจใหม่(New Business)เป็น 32%ของการลงทุนรวม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และพลังงาน รวมทั้งสภาวะที่เปลี่ยนแปลงจากผลกระทบโควิด-19ทั้งนี้ ปตท.ได้ทบทวนทำยุทธศาสตร์และทิศทางในอนาคตของกลุ่ม ปตท. (Strategic Thinking Session : STS)ใหม่ในปี 2564-2573 โดยวางเป้าหมายภายในปี2573 กลุ่มปตท.จะมีกำไรจากธุรกิจพลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่มากกว่า30% ส่วนการเติบของธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) จะเห็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9,000,000 ตันต่อปี ,ธุรกิจไฟฟ้าประเภทConventional เพิ่มเป็น8,000เมกะวัตต์และพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น12,000เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก15%เพีอเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของบมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนโดยเฉพาะแหล่งก๊าซฯ , ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น จะให้ความสำคัญด้านการบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน การมุ่งสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ,ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก จะขยายการค้าปลีกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคและมุ่งสู่ Mobility & lifestyle ด้านธุรกิจไฟฟ้าจะขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในไทยและต่างประเทศ โดยเน้นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจะเป็นการจับมือระหว่างปตท.กับบมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่(GPSC)ตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อลงทุนพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ อาทิ อินเดีย ไต้หวัน และจีน เป็นต้นส่วนธุรกิจพลังงานอนาคต(Future Energy) จะเร่งลงทุนในพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน EV value chain รวมไปถึงการศึกษาพลังงานรูปแบบใหม่คือไฮโดรเจน และธุรกิจใหม่(New Business) เร่งขยายสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพ เช่น Life Science ,Logistic &Infrastructure โดยในช่วง1-2ปีนี้จะเห็นการลงทุนในธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้น“กลุ่ม ปตท. ได้ปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทางอนาคต มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) พร้อมเป็น Regional LNG Hub เข้าสู่ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต รุกธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ลงทุนเตรียมพร้อมรองรับกระแสยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเข้าสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพตามทิศทางโลก อาทิ มุ่งสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business) ในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และมุ่งขยายการค้าปลีกที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคในธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก รวมถึงขยายการลุงทุนในธุรกิจ Life Science (ยา nutrition และอุปกรณ์ทางการแพทย์) ดึงความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จับมือพันธมิตรทั้งในไทยและต่างชาติ”นายอรรถพล กล่าวต่อไปว่า งบลงทุนของปตทและบริษัทที่ปตทถือหุ้น 100% ในช่วง 5 ปีนี้(2564-68)อยู่ที่ 117,840 ล้านบาทโดยปีนี้ปตทได้ปรับเพิ่มงบการลงทุนจากเดิม 52,931 ล้านบาท เป็น 67,504 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 28% มาจากการเข้าไปซื้อหุ้น GPSC จากบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)ส่วนงบลงทุนของกลุ่มปตท.ใน 5ปีนี้อยู่ที่ 865,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุน ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นของปตท.สผ. 50% ปตท. 14% ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 30% ธุรกิจไฟฟ้า 6% และจัดเตรียมงบลงทุนของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีก 7.84 แสนล้านบาท โดยปีนี้จะเห็นการลงทุน ของบริษัทลูกปตท.ทั้งPTTGC PTTEP TOP GPSCในการเข้าร่วมทุนหรือซื้อกิจการในต่างประเทศหลายโครงการ โดยมีปตท.สนับสนุนด้านเงินกู้ด้วยนั้น ยืนยันว่าจะยังเห็นการลงทุนของกลุ่มปตท.ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยปตท.พร้อมให้การสนับสนุน และยืนยันว่าปตท.ไม่มีแผนเพิ่มทุนจดทะเบียนแต่อย่างใดสำหรับแนวโน้มการดำเนินงานปตท.ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ คาดยังเติบโตต่อเนื่อง หลังราคาพลังงานยังอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น โดยปริมาณการขาย และราคาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท.จะอิงกับตลาดโลกเป็นหลักทั้งนี้ผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ปตท. มีกำไรสุทธิ 57,166 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่า 100% โดยมีรายได้จากการขาย 1,011,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนายอรรถพลกล่าวว่า ปตท. พร้อมร่วมเคียงข้าง ดูแลสังคมไทยด้วย “โครงการลมหายใจเดียวกัน” โดยมีแผนนำเข้ายาเรมเดซีเวียร์อีก 1 หมื่นขวดและยาฟาวิพิราเวียร์อีก 1ล้านเม็ดในเเดือนหน้า เพื่อลดความสูญเสียจากโควิด-19 เป็นส่วนหนึ่งของงบ 1,700 ล้านบาท ในการสู้โควิด ดูแลเคียงข้างคนไทยด้วย