MONLINE.COM อัดโปรแรงแคมเปญ 9.9

MONLINE.COM อัดโปรแรงต้อนรับเดือนกันยายนจัดแคมเปญ 9.9 THE REAL DEAL #ลดไม่แกงแรงทุกวัน ลดสูงสุด 90%MONLINE.COM โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป อัดโปรแรงต้อนรับเดือนกันยายนเอาใจนักช้อปออนไลน์ จัดแคมเปญ 9.9 THE REAL DEAL #ลดไม่แกงแรงทุกวัน มอบโปรโมชั่น และส่วนลดสูงสุด 90% พร้อม Super Code ลดเพิ่มสูงสุด 1,200 บาท และสิทธิพิเศษมากมายจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พร้อมบริการจัดส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ เพียงคลิกซื้อผ่าน MONLINE.COM ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กันยายน 2564ฉลองเดือนกันยายน กับโปรโมชั่น 9.9 THE REAL DEAL #ลดไม่แกงแรงทุกวัน• สินค้าแบรนด์ดัง ลดแรงสูงสุด 90%◦ Thai Designers อาทิ Kloset, Asava, ASV, Victeerut ลดสูงสุด 70%◦ บิวตี้แบรนด์ดังลดสูงสุด อาทิ Estee Lauder, Jo malone, La Mer, Three, Clinique, Laura Mercier, Mac, History of Whoo, Lancome, Kiehl’s Biotherm, Shiseido, 3CE 15% พร้อมรับของขวัญ ของสมนาคุณมากมาย รวมถึง MOnline Exclusive Brand อาทิ Charlotte Tilbury และ Niche Perfume แบรนด์สุดฮิต อาทิ Byredo, Maison Margiela, Maison Francis Kurdijian, Creed, Acqua di Parma, Bvlgari และอีกมากมาย◦ แบรนด์กีฬา ลดสูงสุด 50% อาทิ Asics, Under Armour, Fila, K-Swiss, Mizuno◦ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า IT Smart Gadget อาทิ Samsung Toshiba Daikin Hitachi Sharp Panasonic LG Sony ลดสูงสุด 43%• Super Code รับโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 1,200 บาท• แลกคะแนน 400 MPoint ได้ส่วนลด 100 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป• รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA• รับส่วนลดเพิ่ม หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการ• รับส่วนลดเพิ่มจากพาร์เนอร์อื่นอีกมากมาย อาทิ AIS, AP Property, แสนสิริ, True, 3BB เป็นต้น• รับส่วนลดเพิ่ม หรือแลกคะแนนสะสมสูงสุด 15% หรือเลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือนนักช้อปพลาดไม่ได้! โปรโมชั่นต้อนรับเดือนกันยายนสุดพิเศษ 10 วันเท่านั้นกับแคมเปญ 9.9 THE REAL DEAL #ลดไม่แกงแรงทุกวัน เพียงคลิก MONLINE.COM อยู่ที่ไหนก็ ช้อปได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่1 – 10 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.MOnline.com, www.facebook.com/monlinethailand และ M Card Application