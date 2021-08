สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME – Early Stage : All Stars) ประจำปี 2564 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น ให้สามารถยกระดับทักษะการสร้างธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด Covid – 19 ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวโดย สสว. ได้จัดกิจกรรม “ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว ภาคตะวันออก” หรือ “SHOP EATERY TRAVEL - All in Eastern Thailand” นำผู้ประกอบการและผู้ซื้อมาพบปะกันในโลกออนไลน์แบบ New Normal ผ่านการ Live ขายสินค้ามากกว่า 100 รายการ ทั้งอาหารและขนม เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง เสื้อผ้าและของใช้ โรงแรมที่พัก รวมถึงเครื่องประดับและอัญมณี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการหน้าใหม่ 7 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกจำนวน 50 ราย นำทีมโดยพิธีกรและศิลปินชื่อดัง ซาร่า โฮเลอร์, ท็อป จรณ, และซานิ นิภาภรณ์ ที่จะมาร่วมสร้างสีสัน และยังเอาใจขาช้อปด้วยแคมเปญส่งฟรี และสินค้าแฟลชเซลล์ลดราคาพิเศษสุดเฉพาะในงานขอเชิญนักช้อปทั่วประเทศมาร่วมเปิดมิติใหม่ของการช้อปปิ้งออนไลน์ที่แสนสะดวกสบาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอุดหนุนสินค้า SMEs ไทย และสร้างประสบการณ์ธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ผ่าน Facebook Page 2 ช่องทางดังนี้ เพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน์ (https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket/) และเพจ ฝากขาย ขยายโอกาส By ISMED (https://www.facebook.com/ismed.shop/) ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 โดยขยายช่วงเวลาจัดกิจกรรมออกเป็น 3 รอบ ได้แก่รอบ 11.00 – 14.00 / รอบ 15.00 – 18.00 / และรอบ 19.00 – 22.00 น. เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การช้อปออนไลน์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและตรงใจ