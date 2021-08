สสว. จับมือ ISMED เปิดตัวงาน “ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว ภาคตะวันออก” กิจกรรม Live ขายสินค้าออนไลน์แบบ New Normal

เปิดตัวงานรูปแบบใหม่ของกิจกรรม Live ขายสินค้าออนไลน์แบบ New Normal ผ่าน เฟสบุ้คเพจ สสว connext-ตลาดออนไลน์ และ เพจฝากขายขยายโอกาส by ISMED ระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2564 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่จาก 7 จังหวัดทั่วภาคตะวันออก ให้สามารถยกระดับการสร้างธุรกิจ สู้วิกฤตเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า สสว. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME – Early Stage : All Stars) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stage : All Stars) ประจำปี 2564 ด้วยเล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ที่กำลังผลักให้ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการปิดประเทศและยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ทั้งยังส่งผลต่อเนื่องมาถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การบริการ ตลอดจนแรงงานที่ต้องว่างงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาตรการหนึ่งในการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจผันผวนในระยะยาว ก็คือการเร่งสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ว่างงาน ให้สามารถเพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจ และยกระดับศักยภาพ เพื่อก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไปให้ได้ผอ.สสว. กล่าวว่า กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME – Early Stage : All Stars) ในครั้งนี้ จึงมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ในระยะเริ่มต้น ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง โดยวิเคราะห์ปรับปรุงจุดอ่อนควบคู่ไปกับการพัฒนาจุดแข็งของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบแบบมืออาชีพ กระทั่งผู้ประกอบการสามารถสร้างธุรกิจที่เข้มแข็ง และเติบโตไปสู่เป้าหมายความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้ จะเป็นการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป“งาน “ช้อป กิน เที่ยว ครบที่เดียว ภาคตะวันออก” หรือ “SHOP EATERY TRAVEL - All in Eastern Thailand” จึงเป็นงานที่สร้างสรรค์และปรับรูปแบบใหม่ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการนำผู้ประกอบการและผู้ซื้อมาพบปะกันในโลกออนไลน์แบบ New Normal ผ่านการ Live ขายผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้ประกอบการหน้าใหม่ 7 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกจำนวน 48 ราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม SME – Early Stage : All Stars ทั้งหมดรวม 303 ราย”ภายในงานจะได้พบกับสินค้าหลากหลายมากกว่า 100 รายการ ทั้งอาหารและขนม เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง เสื้อผ้าและของใช้ โรงแรมที่พัก รวมถึงเครื่องประดับและอัญมณี นำทีมผู้ประกอบการโดยพิธีกรและศิลปินชื่อดัง ซาร่า โฮเลอร์, ท็อป จรณ, และซานิ นิภาภรณ์ ที่จะมาร่วมสร้างความสนุกสนานตลอดงาน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษช่วงแฟลชเซลล์สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ สำหรับนักช้อปและผู้ที่สนใจสามารถติดตามการ Live ได้ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัส ผ่าน Facebook Page 2 ช่องทางดังนี้ คือ 1.เพจ สสวconnext-ตลาดออนไลน์ ( https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket/ ) และเพจ ฝากขาย ขยายโอกาส By ISMED ( https://www.facebook.com/ismed.shop/ โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 และขยายช่วงเวลาจัดกิจกรรมออกเป็น 3 รอบ ได้แก่รอบ 11.00 – 14.00 น. / รอบ 15.00 – 18.00 น. / และรอบ 19.00 – 22.00 น. เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การช้อปออนไลน์ของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุดและตรงใจ