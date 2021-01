จับตาปี 64 OR ขย่มค้าปลีกน้ำมัน ทุกค่ายงัดกลยุทธ์สู้ช่วงชิงตลาด

ในช่วงปลายปี 2563 ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันเริ่มกลับมาฟื้นตัวสู่ภาวะปกติ หลังจากช่วงครึ่งปีแรกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ฉุดยอดขายน้ำมันสำเร็จรูปผ่านสถานีบริการลดลง ก่อนที่จะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังปี 2563 ส่วนปี2564 ผู้ประกอบการน้ำมันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคงต้องจับตาปัจจัยลบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่จะรุนแรงกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ การเข้าตลาดหุ้นของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR เสมือนเป็นสัญญาณเตือนการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เพราะ OR มีความคล่องตัวในการทำธุรกิจมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนได้ง่าย แม้ว่า ปตท.จะมีสัดส่วนการถือหุ้นในโออาร์ถึง 75% หลัง OR เข้าตลาดหุ้นแล้ว แต่หมวกใบใหม่ที่สวมอยู่ในฐานะบริษัทมหาชน ผู้ถือหุ้นย่อมคาดหวังว่า OR จะเป็นบริษัทที่สร้างผลกำไรสม่ำเสมอและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนนับจากปีนี้ไปจะเห็นการขยายการลงทุน OR เพิ่มมากขึ้นในทุกมิติเพื่อครองใจผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็เป็นมือเป็นไม้ให้กับภาครัฐในการช่วยเหลือชุมชน สังคมโดยรอบในฐานะรัฐวิสาหกิจนางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า แผนดำเนินธุรกิจโออาร์ในช่วง 5 ปีนี้ (2564-2568) บริษัทจะเน้นการขยายธุรกิจเสริมที่ไม่ใช่น้ำมัน (นอนออยล์) และต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นธุรกิจนอนออยล์ให้มาร์จิ้นที่ดีกว่า ส่งผลให้ธุรกิจนอนออยล์ใน 5 ปีข้างหน้ามีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ค่าเสื่อมและภาษี (EBITDA) เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30% ส่วนธุรกิจน้ำมันมี EBITDA จาก 69% ลดลงเหลือ 50% ธุรกิจในต่างประเทศมีสัดส่วนจาก 5.8% เพิ่มเป็น 20%งบการลงทุน 5 ปีนี้ OR วางกรอบเงินลงทุนรวมกว่า 7 หมื่นล้านบาทเพื่อใช้ลงทุนธุรกิจน้ำมัน สัดส่วน 35% ธุรกิจนอนออยล์ 20% ธุรกิจต่างประเทศ 20% และงบลงทุนสำหรับธุรกิจอื่นๆ รวมทั้งการเข้าซื้อกิจการ (M&A) สัดส่วน 26-27% โดยบริษัทมีเป้าหมายขยายสถานีบริการน้ำมันให้ครบ 2,500 แห่งในปี 2568 จากปัจจุบัน 1,968 แห่ง โดยเพิ่มสถานีบริการน้ำมันเฉลี่ยปีละ 100 แห่ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก เพราะที่ผ่านมามีผู้ที่สนใจขอเข้าร่วมเปิดพีทีที สเตชั่นจำนวนมากนอกจากนี้ OR มีแผนขยายร้านคาเฟ่ อเมซอนให้ครบ 5,000 แห่งภายใน 5 ปีนี้จากปัจจุบัน 3,400 แห่งรวมทั้งรุกตลาดในต่างประเทศ แม้ว่าช่วงปี 2563 จะไม่สามารถขยายสถานีบริการน้ำมันและร้านคาเฟ่ อเมซอนได้ตามเป้าจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่เป้าหมายในปี 2568 จะมีพีทีที สเตชั่นในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 650 แห่งจากปัจจุบัน 330 แห่ง และร้านคาเฟ่ อเมซอนจาก 270 แห่ง เพิ่มเป็น 550 แห่ง ก็คงไม่ไกลเกินฝันด้วยความที่ OR เป็นแบรนด์น้ำมันคนไทยที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายน้ำมันผ่านสถานีบริการ น้ำมันหล่อลื่นและก๊าซหุงต้ม (LPG) ที่มีบริษัทแม่อย่าง ปตท.หนุนหลัง กอปรกับสถานีบริการ PTT Station จะมีเอกลักษณ์ โดดเด่นเตะตาแล้ว และออกผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถครองใจผู้ใช้รถกินส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 เอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปิดรับพันธมิตรท้องถิ่นใหม่ๆ เข้ามาเสริมภายในสถานีบริการ นอกเหนือจากร้านคาเฟ่ อเมซอน, ร้าน Texas Chicken, ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ ฯลฯ ทำให้มีความหลากหลายของร้านค้าให้ผู้บริโภคได้ซื้อหา รวมทั้งยังเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าโอทอปและสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นชื่อด้านความอร่อยและได้คุณภาพผ่านโครงการไทยเด็ด และจัดหาซื้อผ่านอี-คอมเมิร์ซจัดส่งตรงถึงบ้านด้วย เรียกได้ว่าได้ทั้งเงินและกล่องไปพร้อมกันบางจากชักธงลุยตลาดปี 64ด้านบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) เองก็เร่งปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้การทำงานมีความกระชับ คล่องตัว พร้อมปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น หลังจากปี 2563 บางจากฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะธุรกิจการกลั่นและการตลาดนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปี 2564 บริษัทได้จัดทำงบประมาณ 3 ชุด คือ กรณีฐาน (Base Case) กรณีเป็นไปได้ (Likely Case) และกรณีเลวร้ายที่สุด (Worst Case) เพื่อเลือกใช้ตามสถานการณ์ ขณะเดียวกัน บริษัทยังคงนโยบายคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อเนื่องจากปี 2563 ที่ลดค่าใช้จ่ายไปได้ 900 ล้านบาท รวมทั้งลดบทบาทในบางธุรกิจ อาทิ ธุรกิจเหมืองลิเทียม โดยขายหุ้นใน Lithium Americas Corp. (LAC) จาก 15.8% ลงเหลือ 0.5% รับกำไรจากการขายหุ้นดังกล่าวราว 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3 พันล้านบาท เข้ากระเป๋าเพื่อใช้เป็นทุนในการขยายธุรกิจต่อไป รวมทั้งยุติการทำร้านสะดวกซื้อ SPAR ด้วยกลุ่มบางจากฯ ได้ตั้งงบลงทุน 5 ปี (2564-2568) รวม 5 หมื่นล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้า สัดส่วน 60% โรงกลั่น 20% การตลาด 15% และอื่นๆ โดยในปี 2564 กลุ่มบางจากตั้งงบลงทุนอยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านบาทในกรณี Base Case ที่ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย 46 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จัดสรรงบลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) คิดเป็น 75% ของงบลงทุนรวม ส่วนธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาดลงทุนสัดส่วน 15% ที่เหลือเป็นธุรกิจอื่นๆโดยประเมินสถานการณ์ปี 2564 ค่าการกลั่นยังทรงตัวไม่ได้ดีขึ้นมาก มีหลายปัจจัยกดดันอยู่ ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญทำให้บางจากฯ ต้องหันมาปรับกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น UCO (Unconverted Oil) และสารทำละลาย (Solvent) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสี ทินเนอร์ และเรซิน โดยลดการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปลงเพื่อให้สอดคล้องความต้องการใช้น้ำมันในประเทศส่วนธุรกิจการตลาด บางจากฯ มีแผนที่จะสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็น Green innovative Destination เพื่อให้จุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการมาใช้บริการนอกเหนือจากเติมน้ำมัน โดยเตรียมเปิดตัวสถานีบริการน้ำมันที่มีความแตกต่างและโดดเด่นฉีกหนีคู่แข่งในปี 2564ด้านนายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2564 กลุ่มธุรกิจการตลาดวางงบลงทุนไว้ที่ 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายสถานีบริการน้ำมันใหม่เพิ่ม 100 แห่งจากสิ้นปี 2563 มีจำนวนสถานีบริการน้ำมัน 1,240 แห่ง รวมทั้งการรุกตลาดนอนออยล์อย่างต่อเนื่องส่วนความต้องการใช้น้ำมันของประเทศในปี 2564 คาดว่าขยายตัวดีขึ้นกว่าปี 2563 โดยช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 ยอดขายน้ำมันของบางจากฯ ฟื้นตัวกลับสู่ภาวะปกติ และในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ยอดขายน้ำมันโตกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ยอดขายน้ำมันบางจากในปี 2564 จะเติบโตมากน้อยเพียงใดคงต้องติดตามการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะมีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข้ามาในไทยจากนโยบายที่ให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดหมายปลายทางของผู้ใช้รถ ดังนั้น รูปโฉมสถานีบริการน้ำมันจะต้องใหม่และแปลกตา โดดเด่นกว่าที่เคยเป็นมาเพื่อดึงดูดผู้ใช้รถให้แวะมาใช้บริการ รวมทั้งมีร้านพันธมิตรใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถซื้อหาได้ครบในที่เดียว รวมทั้งมีการนำระบบดิจิทัลมาใช้ เช่น รับชำระเงิน สะสมแต้มด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องลงจากรถ เพื่อลดสัมผัส ลดความเสี่ยงโควิด-19 ที่มีการใช้ระบบดังกล่าวแล้ว 200 แห่ง และจะขยายเป็น 600 แห่งภายในไตรมาส 1 ปี 2564ขณะเดียวกัน บางจากฯ ได้จับมือกับพันธมิตรอย่างเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เพื่อวางแผนขยายร้านสะดวกซื้อท็อปส์ เดลี่ และแฟมิลี่มาร์ทในสถานีบริการน้ำมันบางจากใหม่ที่จะเปิดขึ้นใหม่ หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดร้านท็อปส์ เดลี่ และแฟมิลี่มาร์ทมาแทนที่ร้าน SPAR แล้ว 33 แห่งนอกจากนี้ จะมีแผนขยายธุรกิจผ่านนวัตกรรมพลังงานสีเขียวอื่นๆ เช่น การบริหารจัดการจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสามล้อไฟฟ้า และการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ (Battery Swapping) โดยวางเป้าหมายขยายให้ครบ 1 หมื่นคันในปี 2566 รวมทั้งขยายจุดชาร์จพลังงานไฟฟ้า EV Charger ในสถานีบริการน้ำมันบางจากไม่น้อยกว่า 150 สาขาทั่วประเทศในปี 2564 โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ลงทุน เริ่มเปิดให้บริการจุดชาร์จอีวีเฟสแรกจำนวน 56 แห่งก่อนPTG เดินหน้าขยายสถานีบริการเพิ่มนายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG กล่าวว่า ในปี 2564 บริษัทเตรียมเงินลงทุนไว้ 4,000-5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มอีก 150-200 แห่ง ใช้เงินลงทุนราว 3,000-3,500 ล้านบาท รวมทั้งขยายธุรกิจนอนออยล์อีก 1,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้ลงทุนอื่นๆ กอปรกับวางเป้าหมายขยายฐานสมาชิกลูกค้าผ่านบัตร PT Maxcard อีก 3 ล้านราย รวมเป็น 18 ล้านรายที่ผ่านมาบริษัทได้มีการขยายสถานีบริการน้ำมันเพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่าคู่แข่งในแต่ละปี เริ่มจากต่างจังหวัดก่อนขยายเข้ามายังกรุงเทพฯ และปริมณฑล จนล่าสุดสิ้นปี 2563 มีสถานีบริการน้ำมัน PT อยู่ราว 2,100 แห่งทั่วประเทศ ถือเป็นค่ายน้ำมันที่มีจำนวนสถานีบริการมากที่สุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญผลักดันทำให้ส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันผ่านสถานีบริการของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปี 2564 บริษัทฯ จะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 17% ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจาก ORเอสโซ่อัดงบปี 64 ราว 1.5 พันล้านส่วนบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) อัดงบลงทุนปี 2564 สูงถึง 1,200-1,500 ล้านบาทเพื่อใช้ในการขยายตลาดค้าปลีกน้ำมันและปรับปรุงโรงกลั่น นายอดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ESSO กล่าวว่า เอสโซ่ตั้งเป้าหมายปี 2564 จะมีสถานีบริการน้ำมันรวมทั้งสิ้นมากกว่า 700 แห่ง ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันให้มากกว่าปัจจุบันที่ 11-12%จุดแข็งของเอสโซ่อยู่ที่ผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีคุณภาพสูง การบริการที่ดี และสถานีบริการโฉมใหม่มีสีสันเด่นสะดุดสายตาแล้ว บริษัทฯ ทยอยร่วมมือกับพันธมิตรใหม่เพื่อเพิ่มร้านค้าและบริการภายในสถานีบริการเอสโซ่ด้วย จากปัจจุบันที่มีร้านค้าฟาสต์ฟูดชั้นนำ ทั้งเบอร์เกอร์คิง, แมคโดนัลด์, เคเอฟซี, เดอะพิซซ่าคอมปะนี รวมทั้งร้านสะดวกซื้อทั้งเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, แฟมิลี่ มาร์ท รวมถึงร้านกาแฟใหม่คือ COffee Journey ซึ่งเป็นร้านกาแฟที่เปิดเฉพาะในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่เท่านั้น โดยมีแผนจะเปิดเพิ่มขึ้นเป็น 12-15 แห่งในปี 2564 บริษัทยังมองหาโอกาสที่จะสรรหาพันธมิตรใหม่เสริมอยู่ตลอดเวลาด้านยอดขายน้ำมันผ่านสถานีบริการเอสโซ่ได้ฟื้นตัวใกล้สู่ภาวะปกติหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 โดยมองว่าสถานการณ์การแข่งขันค้าปลีกน้ำมันยังรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทน้ำมันต่างมีโปรโมชันลดแลกแจกแถมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่เชลล์ทยอยเพิ่มสถานีบริการปีละ 30 แห่งขณะที่บริษัทน้ำมันข้ามชาติอย่างเชลล์ที่เข้ามาลงทุนในไทย 128 ปีได้ยืนยันว่าบริษัทแม่ยังให้ความสำคัญในการลงทุนธุรกิจค้าปลีกน้ำมันในไทยและอาเซียน นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า แต่ละปีเชลล์มีการลงทุนขยายสถานีบริการน้ำมันใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 30 แห่ง โดยสิ้นปี 2563 มีจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชลล์ทั้งสิ้น 660 แห่ง ครองส่วนแบ่งการตลาดที่ 11.3%ทั้งนี้ เชลล์มีแผนเปิดสถานีประจุไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันด้วย แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมทั้งด้านนโยบายรัฐและจำนวนรถอีวี ขณะเดียวกันก็มองโอกาสในการขยายโซลาร์รูฟท็อปในปั๊มให้ครบ 100 แห่งโดยร่วมกับพันธมิตร รวมทั้งขยายธุรกิจนอนออยล์ในส่วนทั้งร้านสะดวกซื้อ “ซีเล็ค” และร้านกาแฟ “เดลี่ คาเฟ่” ให้ครอบคลุมมากขึ้นคาลเท็กซ์เร่งขยายปั๊มปี 64 ครบ 500 แห่งนางอลิซ พอตเตอร์ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “คาลเท็กซ์” กล่าวว่า ตามที่บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนไว้ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 6,000 ล้านบาทเพื่อลงทุนในช่วงปี 2561-2564 ซึ่งเป็นงบลงทุนที่สูงสุดในรอบ 10 ปีเพื่อใช้ขยายสถานีบริการน้ำมันและปรับปรุงปั๊มโฉมใหม่รูปแบบ Smart design ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าสิ้นปี 2564 จะเพิ่มสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ได้ครบ 500 แห่งจากปัจจุบันอยู่ที่ 400 กว่าแห่งทั่วประเทศ ช่วยดันยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดน้ำมันให้เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 6.1%ส่วนทิศทางการแข่งขันธุรกิจน้ำมันในปี 2564 คาดว่าจะทวีความรุนแรง แต่บริษัทมั่นใจลูกค้าให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำมันที่ดีและรูปโฉมใหม่ของสถานีบริการใหม่ รวมทั้งจับมือพันธมิตรทั้งแบรนด์คนไทยและแบรนด์ต่างชาติเพื่อให้บริการร้านค้าภายในปั๊ม ไม่ว่าจะเป็นร้านเคเอฟซี ร้านกาแฟสตาร์บัค ร้านกาแฟชาวดอย ร้านส้มตำจัดจ้าน ร้านไก่ย่างนิตยา เป็นต้น ล่าสุดร่วมกับพันธมิตรเตรียมเปิดสถานีบริการในโครงการ JAS green Village คู้บอน สร้างความแตกต่างคู่แข่งขันรวมทั้งมีแผนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 มีอยู่ 20 แห่งเพื่อรองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเมื่อแต่ละค่ายบริษัทน้ำมันต่างชูธงพร้อมรบ การแข่งขันในตลาดค้าปลีกน้ำมันในปี 2564 ใครจะได้หรือใครจะเพลี่ยงพล้ำต้องสูญเสียส่วนแบ่งตลาด คนที่ให้คำตอบได้ดีคือผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันดังกล่าว