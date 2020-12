"อสมท" หาเอกชน พัฒาที่ดิน 2 แปลง

อสมท เชิญชวนนักลงทุนและผู้ที่สนใจร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาที่ดินของ อสมท บนพื้นที่ 59 ไร่ สถานีเครื่องส่งวิทยุ AM บางไผ่ และบนพื้นที่ 40 ไร่ สถานีเครื่องส่งหนองแขม ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค. 64 หลังเฟสแรก ได้รับเสียงตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีนายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการ และรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพัฒนาที่ดินของ อสมท ว่า “อสมท เร่งดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสินทรัพย์ที่ดินทั้ง 3 แปลงหลักให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ ประกอบด้วยเฟสแรก ที่ดิน 50 ไร่บริเวณศูนย์วัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร ย่านรัชดา-พระราม 9 ซึ่งมีศักยภาพสูงติดกับแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม และเฟส 2 สถานีเครื่องส่งหนองแขม (40ไร่) และสถานีเครื่องส่งวิทยุ AM บางไผ่ (59ไร่) เพื่อมุ่งสร้างแหล่งรายได้ใหม่ ควบคู่กับธุรกิจโทรทัศน์และธุรกิจวิทยุที่ยังคงเป็นธุรกิจหลักที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดให้กับ อสมทล่าสุด อสมท ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุนและผู้ที่สนใจร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาที่ดินเฟสแรก บนพื้นที่ 50 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุน และผู้ที่สนใจ ร่วมนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่ 50 ไร่ จำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาที่ดินแปลงอื่นๆ ที่มีศักยภาพและโอกาสในการทำธุรกิจตามอัตราการขยายการเติบโตของเมือง และการเปลี่ยนแปลงของผังเมืองอสมท ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักลงทุนและผู้ที่สนใจร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธ์ของ อสมท บนพื้นที่ 59 ไร่ สถานีเครื่องส่งวิทยุ AM บางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 และ ร่วมเสนอแนวคิดในการพัฒนาที่ดินกรรมสิทธิ์ของ อสมท บนพื้นที่ 40ไร่ สถานีเครื่องส่งหนองแขม ถนนเพชรเกษม โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งรายละเอียดแนวคิดในการพัฒนาโครงการได้ที่ e-mail : realestate.de@mcot.net หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.mcot.net โทร. 0-2201-6269”