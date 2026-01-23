ไม่ละอายกันเลย!สภาคองเกรสเฮฮาปาร์ตี ตัดเค้กรูปแผนที่กรีนแลนด์สีธงสหรัฐฯแบ่งกัน(ชมคลิป)

ณ ปาร์ตีหนึ่งในอาคารรัฐสภาสหรัฐฯเมื่อคืนวันอังคาร(20ม.ค.) สมาชิกรีพับลิกันกลุ่มหนึ่งเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง หลังปรากฏภาพพวกเขาตัดแบ่งเค้กลักษณะคล้ายแผนที่เกาะกรีนแลนด์ ที่ตกแต่งเป็นสีธงชาติสหรัฐฯ พร้อมพูดหยอกล้อกันสนุกสนาน เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียด จากกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พยายามครอบครองดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้
เค้กก่อนดังกล่าว ซึ่งดูเหมือนเป็นการอ้างถึงความพยายามเข้ายึดครองเกาะกรีนแลนด์ ในแถบอาร์กติก ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกนำมาเสิร์ฟ ณ ศูนย์เคนเนดี ระหว่างกิจกรรมหนึ่งที่มีบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นการจัดให้กับ National Renewal กลุ่มฝ่ายขวา ที่ผลักดันให้ ทรัมป์ หาทางดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัย 3 แม้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็ตาม
"มาที่นี่หน่อย มาถ่ายภาพและตัดเค้กกัน" เสียงเจ้าภาพพูดขึ้นในช่วงหนึ่ง อ้างอิงภาพในคลิปวิดีโอที่ให้คำจำกัดความเค้กก้อนดังกล่าวว่าเป็น "รัฐที่ 51 ของสหรัฐฯ"
ท่ามกลางผู้ร่วมงานที่มายืนออกันรอบๆเค้กรูปดินแดนกรีนแลนด์ที่เป็นสีธงชาติสหรัฐฯ ได้ยินเสียงบุคคลรายหนึ่งพูดขึ้นว่า "มันกำลังจะเป็นเหตุการณ์ระดับนานาชาติ" กระตุ้นให้อีกคนถามติดตลกว่า "มันจะเหมือนกับงานพรอมไหม?"
จากนั้น แอนนา เปาลินา ลูนา สมาชิกสภาคองเกรสรีพับลิกันจากฟลอริดา ก็คว้ามีดหั่นเค้กชิ้นแรก และในวิดีโอพบเห็น อาเบ ฮามาเดห์ สมาชิกสภาคองเกรสรีพับลิกันจากแอริโซนา และ แอนดี โอเกิลส์ สมาชิกสภาคองเกรสรีพับลิกันจากเทนเนสซี ก็เข้าร่วมงานด้วยเช่นกัน
ลูนา ซึ่งก่อนหน้านี้สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของทรัมป์ในเวเนซุเอลา ในเวลาต่อมาได้โพสต์ภาพเค้กบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ พร้อมแท็กไปถึงนายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก โพสต์ดังกล่าวได้กระตุ้นปฏิกิริยาต่างๆนานาบนสื่อสังคมออไนไลน์ "กรีนแลนด์ไม่เคยดูดีแบบนี้มาก่อนเลย" ผู้ใช้รายหนึ่งเขียน ส่วนอีกคนเสริมว่า "แทบรอเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟแห่งใหม่ของทรัมป์บนเกาะกรีนแลนด์ไม่ไหวแล้ว"
อย่างไรก็ตามมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่งที่ตอบสนองต่อโพสต์ดังกล่าว ด้วยอารมณ์เดือดดาล วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของสมาชิกสภาคองเกสสหรัฐฯกลุ่มนี้อย่างเผ็ดร้อน "พวกสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกคุณนี่ มักสนุกสนานกับเรื่องโง่ๆแบบนี้" ผู้ใช้รายหนึ่งเขียนบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "พวกคุณเป็นอะไรกันไปหมด? พวกเขาจะอนุญาตให้เราวางฐานทัพที่นั่น มากแค่ไหนก็ได้ตามที่เราต้องการอยู่แล้ว พวกเขาเป็นพันธมิตรของเรา"
"เมื่อ 1 ปีก่อน พวกคุณชี้ไม่ถูกด้วยซ้ำว่ากรีนแลนด์อยู่ตรงไหนในแผนที่ แต่ตอนนี้พวกคุณกลับอยากยึดครองมัน เพื่อเหตุผลด้านความมั่นคง 555 โอเค ตลกดี" ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เขียน
ผลสำรวจความคิดเห็นต่างๆนานา พบว่ามีชาวอเมริกันเพียงเล็กน้อยและแทบไม่มีชาวกรีนแลนด์คนใด ที่สนับสนุนความพยายามของทรัมป์ในการยึดครองเกาะในอาร์กติกแห่งนี้ ขณะที่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ การประท้วงต่อต้านทรัมป์ผุดขึ้นทั่วเกาะ โดยผู้ชุมนุมบางส่วนสวมหมวกที่มีข้อความว่า "ทำให้อเมริกาไปให้พ้น" ล้อเลียนคำว่า "ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้ง"
ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันพุธ(21ม.ค.) ทรัมป์บอกว่าเขาจะไม่ผนวกเกาะแห่งนี้ ที่ช่วงหนึ่งเขาพูดผิดเรียกว่าเป็นไอซ์แลนด์ โดยการใช้กำลัง หลังจากที่ผ่านมา ทำเนียบขาวไม่ตัดความเป็นไปได้ของแนวทางดังกล่าว
ทรัมป์ กล่าวกับพวกผู้นำโลก หันมาเรียกร้องขอ "เจรจาซื้อกรีนแลนด์ในทันที" อย่างไรก็ตามพวกเจ้าหน้าที่จากเดนมาร์กและกรีนแลนด์ ยืนกรานว่าเกาะแห่งนี้ไม่ได้มีไว้ขาย
