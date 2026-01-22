ได้ตามที่ต้องการ!ทรัมป์ยิ้มกริ่มถอยไม่รีดภาษี-ใช้กำลังยึด อ้างบรรลุกรอบข้อตกลงกรีนแลนด์'ชั่วกัลปาวสาน'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ถอยหลังกลับแบบกระทันหันในวันพุธ(21ม.ค.) จากคำขู่ใช้มาตรการรีดภาษีเป็นตัวงัดข้อสำหรับยึดเกาะกรีนแลนด์ และปฏิเสธความเป็นไปได้ในการใช้กำลัง รวมถึงบอกว่าใกล้บรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้แล้ว หลังจากความขัดแย้งในประเด็นดังกล่าวเสี่ยงก่อรอยร้าวในความสัมพันธ์ข้ามแอตแลนติกครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
ระหว่างการเดินทางเยือนร่วมประชุมสัมมนาเวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรัม ประจำปี ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทรัมป์กลับลำวาทกรรมเผ็ดร้อนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ก่อความสั่นคลอนแก่พันธมิตรทหารนาโตและเสี่ยงโหมกระพือสงครามการค้าระดับโลกรอบใหม่
ในทางกลับกัน ทรัมป์ กล่าวว่าพันธมิตรอาร์ติกตะวันตก อาจหล่อหลอมข้อตกลงใหม่ที่ตอบสนองความปรารถนาของเขา เกี่ยวกับระบบโล่ป้องกันขีปนาวุธ "โกลเดนโดม" และการเข้าถึงแร่ธาตุสำคัญๆ ขณะเดียวกันก็ขัดขวางความทะเยอทะยานของรัสเซียและจีนในอาร์กติก
"มันเป็นข้อตกลงที่ทุกคนพึงพอใจเป็นอย่างมาก" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าว หลังเสร็จสิ้นการประชุมกับ มาร์ค รุตต์ เลขาธิการนาโต "มันเป็นข้อตกลงระยะยาว มันเป็นข้อตกลงระยะยาวในขั้นท้ายสุด วางทุกๆฝ่ายอยู่ในสถานะที่ดีมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและแร่ธาตุ มันเป็นข้อตกลงชั่วกัลปาวสาน"
โฆษกของนาโตรายหนึ่งเผยว่าพันธมิตรนาโต 7 ชาติในอาร์กติก จะทำงานร่วมกันเพื่อรับประกันความมั่นคงร่วมของพวกเขา "การเจรจาระหว่างเดนมาร์ก กรีนแลนด์ และสหรัฐฯ จะเดินหน้าต่อไป โดยมีเป้าหมายเพื่อรับประกันว่ารัสเซียและจีน จะไม่มีวันลงหลักปักฐาน ไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจหรือการทหาร ในกรีนแลนด์"
ทรัมป์ เขียนบนทรูธโชเชียล สื่อสังคมออนไลน์ของเขาเอง ระบุว่าสหรัฐฯและนาโต "จัดทำกรอบการทำงานข้อตกลงหนึ่งใดในอนาคตเกี่ยวกับกรีนแลนด์ และในข้อเท็จจริงคือ ทั่วทั้งภูมิภาคอาร์กติก และบนพื้นฐานความเข้าใจนี้ ผมจะไม่กำหนดมาตรการรีดภาษี ที่มีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์"
เดนมาร์ก แสดงความไม่พอใจเล็กน้อยต่อข้อความของทรัมป์บนทรูธโชเซียล โดยบอกว่าประเด็นนี้ควรจัดการผ่านการทูตแบบลับๆ ไม่ใช่บนสื่อสังคมออนไลน์ "มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ที่เราจำเป็นต้องหาทางยุติเรื่องนี้ด้วยความเคารถต่อบูรณภาพและความเป็นอธิปไตยของเดนมาร์ก และสิทธิในการตัดสินชะตากรรมตนเองของประชาชนชาวกรีนแลนด์" ลาร์ส ลอคเคอ รัสมุสเซน รัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่น
รัสมุสเซน กล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับ รุตต์ แล้ว แต่ปฏิเสธให้รายละเอียดเพิ่มเติม ว่าอะไรบ้างที่ตกลงกันได้ ขณะที่รัฐบาลกรีนแลนด์ ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เผยว่าเขามอบหมายให้รองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ และ มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศ รวมถึงทูตพิเศษ สตีฟ วิตคอฟฟ์ เข้าร่ววมในการพูดคุยหารือใดๆในอนาคต
ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐฯจากรีพับลิกัน ยอมรับว่าตลาดการเงินรู้สึกไม่สบายใจกับคำขู่ของเขา และตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังเข้าควบคุมเกาะกรีนแลนด์ ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ที่เวทีดาวอส "ผู้คนคิดว่าผมจะใช้กำลัง แต่ผมไม่จำเป็นต้องใช้กำลัง" ทรัมป์กล่ว "ผมไม่ต้องการใช้กำลัง ผมจะไม่ใช้กำลัง"
ที่ผ่านมา บรรดาพันธมิตรนาโตต่างรู้สึกวิตกกังวลกับวาทกรรมที่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆ ในการขู่ยึดเกาะกรีนแลนด์จากเดนมาร์ก ชาติพันธมิตรนาโตเก่าแก่ของสหรัฐฯ
(ที่มา:รอยเตอร์)