ผู้นำชาติ EU จับตา “ทรัมป์” ขึ้นเวทีดาวอสอ้อน "ต้องการแค่ก้อนน้ำแข็งเล็กๆ" ย้ำไม่ใช้กำลังทหารบุกยึดกรีนแลนด์ พรีเอมทีฟสไตรก์ขอเปิดเจรจาดีลควบรวมเกาะทันที

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขึ้นเวทีดาวอสวันพุธ(21 ม.ค) ยืนยันจะไม่ใช่ทางเลือกทางการทหารเข้ายึดกรีนแลนด์ ยืนยันไม่มีชาติใดในโลกสามารถปกป้องกรีนแลนด์ได้ดีเท่าอเมริกา ประกาศขอเปิดเจรจาดีลกรีนแลนด์ทันทีท่ามกลางสายตาจับจ้องจากผู้นำชาติยุโรป
ยาฮูนิวส์รายงานวันนี้(21 ม.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยืนกรานปฎิเสธไม่ใช่กำลังทหารในการเข้ายึดกรีนแลนด์บนเวทีดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ในวันพุธ(21) แต่ทว่ายังคงย้ำว่า ไม่มีชาติใดสามารถให้ความมั่นคงแก่ดินแดนของเดนมาร์กได้
“ผู้คนต่างพากันคิดว่าผมจะใช้กำลังทหาร แต่ผมไม่ต้องการใช้กำลัง” ทรัมป์กล่างในงานการประชุมเวิลด์อิโคโนมิกฟอรัมที่สวิตเซอร์แลนด์
พร้อมเสริมต่อว่า “ผมไม่ต้องการใช้กำลัง ผมไม่ต้องการใช้กำลัง”
บนเวทีผู้นำสหรัฐฯอ้างว่า อเมริกาต้องการเกาะกรีนแลนด์ด้วยเหตุผลความมั่นคงประเทศโดยอ้างความวิตกต่อ “รัสเซีย”
ทั้งนี้ในการแถลงของผู้นำสหรัฐฯ เขาเลือกที่จะทำให้เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับประเด็นกรีนแลนด์โดยกล่าวว่า “เป็นคำขอเล็กๆ” ต่อก้อนน้ำแข็งเท่านั้น
พร้อมยืนกรานว่า การเข้าผนวกกรีนแลนด์นี้จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อพันธมิตรนาโตที่สหรัฐฯและอังกฤษร่วมเป็นสมาชิก
ทรัมป์กล่าวว่า “ไม่มีชาติใดหรือชาติกลุ่มใดที่จะสามารถทำให้กรีนแลนด์ปลอดภัยได้มากเท่าสหรัฐฯ” เขาประกาศทันทีว่า “ผมกำลังแสวงหาการเจรจาทันทีในอีกครั้งเพื่อหารือการเข้าครอบครองกรีนแลนด์ของสหรัฐฯ”
ในคำแถลงของทรัมป์อ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษ เขายืนยันว่า จะสร้างปราการโกลเด้นโดมที่กรีนแลนด์เพื่อป้องกันเหมือนที่จะป้องกันสหรัฐฯและแคนาดา
ด้านเพื่อนซี้จากแดนผู้ดี ไนเจล ฟาราจ (Nigel Farage)ออกมาอ้างที่เวิลด์อิโคโนมิกฟอรัมว่า โลกจะปลอดภัยมากขึ้นหากว่าสหรัฐฯปกป้องกรีนแลนด์ แต่กระนั้นยังส่งสัญญาณว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่สอดคล้องต่อความเชื่อของเขาที่ว่าประชาชนชาตินั้นต้องตัดสินใจต่ออนาคตตัวเอง
ด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์ก ลาร์ส ล็อกเกอ ราสมุสเซน (Lars Løkke Rasmussen ) ออกมาแสดงความเห็นต่อสื่อถึงแถลงการณ์ของผู้นำสหรัฐฯ โดยชี้ว่า สุนทรพจน์นั้นเป็นแง่บวกที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ปฎิญาณจะไม่ใช่กำลังทหารต่อกรีนแลนด์
เดอะการ์เดียนรายงานว่า ในแถลงการณ์ที่ดาวอส ผู้นำสหรัฐฯชี้ว่า เกาะกรีนแลนด์สามารถมีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาที่โลกสันติและในช่วงเวลาการปกป้องโลกได้
ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนกรานว่า “มันเป็นแค่คำขอเล็กๆ” เมื่อเปรียบต่อในสิ่งที่อเมริกาได้ทำให้แก่นาโตมานานหลายสิบปี
และในเวลาเดียวกันทรัมป์ยังตั้งคำถามไปถึงข้อผูกพันต่อบรรดาชาติสมาชิกนาโตโดยแสดงความไม่มั่นใจว่า ประเทศเหล่านั้นจะบุกมาช่วยสหรัฐฯเมื่อถึงเวลาจำเป็นหรือไม่โดยกล่าวว่า
“พวกเราอยู่ที่นั่นเพื่อนาโต 100% แต่ผมไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะอยู่ที่นั่นเพื่อพวกเรา(เช่นกัน)” ทรัมป์กล่าว