ยื่นดาบให้สหรัฐฯ! เผยกว่า 10 ชาติยันร่วม 'บอร์ดสันติภาพ' ของทรัมป์ เวียดนามไปก่อนใครตอบรับเป็นสมาชิก

มีมากกว่า 10 ประเทศแล้ว ที่ลงนามเข้าร่วม "คณะกรรมการสันติภาพ" สำหรับกาซา ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้บอกกับสื่อมวลชน "ซีบีเอสนิวส์" ขณะที่เวียดนาม ชาติเพื่อนบ้านของไทย เผยว่าได้ตอบรับคำเชิญดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในฐานะรัฐภาคีผู้ก่อตั้ง แต่ไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ฮานอย มีเจตนาจ่ายเงินสนับสนุน 1,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกถาวรหรือไม่
เบื้องต้นแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับซีบีเอสนิวส์ว่าในบรรดากว่า 10 ชาตินั้น มีเพียงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เบลารุส, โมร็อกโก, ฮังการี และแคนาดา ที่ตอบรับคำเชิญอย่างเปิดเผยเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของทรัมป์ แต่ล่าสุดสื่อมวลชนเวียดนาม รายงานว่าทางเวียดนามก็เป็นอีกชาติที่ตอบรับคำเชิญเช่นกัน
ตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์จินตนาการ คณะกรรมการสันติภาพนี้จะประกอบด้วยบรรดาผู้นำโลก โดยมีตัวเขาเป็นประธาน ประเทศสามารถที่จ่ายเงินสนับสนุน 1,000 ล้านดอลลาร์ จะได้ยกระดับเป็นรัฐสมาชิกถาวร แทนที่สมาชิกหมุนเวียนวาระ 3 ปี
อย่างไรก็ตาม แคนาดา บอกว่าจะไม่จ่ายเงินเพื่อเข้าร่วมกลุ่ม ขณะที่บางประเทศเผยว่าจะมอบเงินสนับสนุนน้อยกว่านั้น แค่ราวๆ 20 ล้านดอลลาร์ต่อปี ตามรายงานของซีบีเอส อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับประเด็นนี้
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งบอกกับซีบีเอสนิวส์เมื่อช่วงสัปดาห์ "แทบทุกดอลลาร์ที่ระดมได้" จะถูกนำไปใช้จ่ายในกาซา ภายใต้อาณัติของคณะกรรมการสันติภาพ แต่มันไม่ใช่การระดมทุนเพื่อฟื้นฟูกาซา ที่จะดำเนินการแยกกัน
ส่วนเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวอีกคนบอกกับซีบีเอสนิวส์ ว่าประธานาธิบดีต้องการให้มีพิธีลงนามจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ ณ เวทีสัมมนาเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ในเมืองดาวอส ในวันพฤหัสบดี(22ม.ค.) และกำลังครุ่นคิดขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการดังกล่าว ว่าควรขยายออกไปเกินกว่ากาซาหรือไม่ และบางทีอาจยกระดับมาเป็นคู่แข่งของสหประชาชาติ
อย่างไรก็ตามการจัดตั้งกลุ่มนี้ กำลังเผชิญแรงต้านอย่างรุนแรงจากพันธมิตรของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รื้อฟื้นความพยายามครอบครองเกาะกรีนแลนด์ และไม่ตัดความเป็นไปได้ของการใช้กำลังทหาร ทั้งนี้หากคณะกรรมกาารสันติภาพได้รับแรงสนับสนุนในระดับต่ำ ณ เวทีดาวอส มันก็อาจก่อความอับอายแก่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์
รัสเซียได้รับเชิญเช่นกัน แม้พวกเขายังคงโจมตียูเครนและรัฐบาลทรัมป์ หยิบยกเครมลินเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติ เป็นข้ออ้างสำหรับการที่สหรัฐฯจำเป็นต้องครอบครองเกาะกรีนแลนด์
เมื่อคืนวันจันทร์(19ม.ค.) ประธานาธิบดีทรัมป์ ขู่รีดภาษี 200% กับไวน์และแชมเปญที่นำเข้าจากฝรั่งเศส หากว่าฝรั่งเศสไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ ทำเนียบขาวยังไม่ออกมาชี้แจงว่าทรัมป์เอาจริงหรือพูดติดตลก แต่ ณ เวลานี้ แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่า ฝรั่งเศส ไม่มีเจตนาตอบสนองในทางบวกต่อคำขู่ของสหรัฐฯ
อีกด้านหนึ่งทาง เวียดนามนิวส์ สื่อมวลชนเวียดนาม รายงานว่า พลเอกพิเศษ โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีทรัมป์ สำหรับการที่เวียดนามจะเข้าร่วม "คณะกรรมการสันติภาพกาซา" ในฐานะรัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง จากคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเมื่อวันอาทิตย์(18ม.ค.)
ในการตอบรับ พลเอกพิเศษ โต เลิม ระบุว่าเวียดนามมองการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพ เป็นก้าวย่างที่จำเป็นสำหรับนำแผนสันติภาพฉนวนกาซา ที่ได้รับการรับรองจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาติ ภายใต้มติ 2803 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2025 ไปปฏิบัติ
นอกจากนี้แล้ว เขายืนยันด้วยว่า เวียดนามพร้อมเข้าร่วมในฐานะรัฐสมาชิกผู้ก่อตั้ง และพร้อมทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐฯ และประชาคมนานาชาติ เพื่อมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว และครอบคลุมในกระบวนการสันติภาพตะวันออกกลางรวมถึงการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระซึ่งอยู่ร่วมกับรัฐอิสราเอลอย่างสันติ
โต เลิม ยังได้เสนอให้เวียดนามและสหรัฐฯร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมสร้างความร่วมมือในหลากหลายด้านให้สอดคล้องกับความต้องการและการจัดลำดับความสำคัญของทั้งสองฝ่าย บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน ปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของแต่ละประเทศ และมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อสันติภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาในระดับภูมิภาคและระดับโลก
(ที่มา:ซีบีเอส/เวียดนามนิวส์)