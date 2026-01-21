ทรัมป์เชิญนานาชาติรวมทั้งไทย เข้าร่วม‘คณะกรรมการสันติภาพ’ ขณะขู่รีดภาษีไวน์-แชมเปญฝรั่งเศส200%หลัง‘มาครง’เล็งชิ่ง

ทรัมป์เชิญชวนนานาชาติ รวมถึงไทย เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ พร้อมขู่รีดภาษีศุลกากรไวน์และแชมเปญฝรั่งเศส 200% หลังจากมาครงแสดงท่าทีว่า ไม่ต้องการเข้าร่วมบอร์ดดังกล่าวที่มีเป้าหมายในการจัดการความขัดแย้งทั่วโลก และเรียกเก็บค่าสมาชิกถาวร 1,000 ล้านดอลลาร์
รัสเซีย จีน เบลารุส สโลวีเนีย ไทย อินเดีย ยูเครน อิสราเอล หลายชาติในตะวันออกกลางและในยุโรป ตลอดจนสหภาพยุโรป (อียู) เป็นส่วนหนึ่งของประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ยังไม่มีความชัดเจนว่า มีผู้นำกี่ประเทศที่ได้รับเชิญ ขณะที่หลายประเทศตั้งคำถามเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการสันติภาพชุดนี้
ทั้งนี้ ตอนที่ทรัมป์ประกาศแผนการยุติสงครามในกาซาเมื่อเดือน ก.ย. ปีที่แล้ว ได้เสนอให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสันติภาพในดินแดนกาซา ซึ่งจะมีตัวเขาเป็นประธานแบบถาวร ต่อมาข้อเสนอนี้ผ่านการรับรองของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ทว่าในจดหมายเชิญของทรัมป์ที่ถูกส่งไปยังพวกผู้นำโลกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว ได้ระบุถึงบทบาทของคณะกรรมการสันติภาพซึ่งกว้างขวางออกไป โดยครอบคลุมถึงการริเริ่มแนวทางใหม่ๆ เพื่อแก้ไขความขัดแย้งทั่วโลก ส่งสัญญาณว่า คณะกรรมการนี้อาจจะถูกทรัมป์ใช้เป็นคู่แข่งของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครง เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ (19 ม.ค) ว่า ฝรั่งเศสไม่มีแผนเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพในขณะนี้ ขณะที่ ฌอง-โนเอล บาร์โรต์ รัฐมนตรีต่างประเทศแดนน้ำหอม กล่าวในรัฐสภาว่า กฎบัตรของคณะกรรมการสันติภาพมีขอบเขตกว้างไกลกว่าการฟื้นฟูและบริหารดินแดนกาซาหลังสงครามตามที่ได้รับการรับรองจากยูเอ็น อีกทั้งยังขัดแย้งกับพันธะกรณีของฝรั่งเศสต่อนานาชาติและการเป็นสมาชิกยูเอ็น
ทางด้านทรัมป์ เมื่อถูกผู้สื่อข่าวสอบถามเกี่ยวกับท่าทีของ มาครง ที่ว่า เขาจะยังไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ ทรัมป์สวนกลับว่า "เขาพูดอย่างนั้นเหรอ? ก็ไม่มีใครต้องการเขาหรอก เพราะเขาจะพ้นจากตำแหน่งในไม่ช้า"
จากนั้น ทรัมป์ขู่ว่า "ผมจะเรียกเก็บภาษี 200% สำหรับไวน์และแชมเปญของเขา แล้วเขาก็จะเข้าร่วมเอง แต่เขาไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมก็ได้" ทรัมป์ บอก
เวลาต่อมา ผู้ช่วยของมาครงเผยว่า รัฐบาลฝรั่งเศสรับรู้คำขู่ของทรัมป์ และย้ำว่า การใช้มาตรการภาษีกดดันเพื่อครอบงำนโยบายต่างประเทศของชาติอื่นเป็นสิ่งที่รับไม่ได้
สำหรับท่าทีของประเทศอื่นๆ มีรายงานว่าพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่ 4 ของโมร็อกโก เป็นผู้นำอาหรับคนแรกที่ตอบรับคำเชิญของทรัมป์ และเป็นผู้นำอย่างน้อย 1 ใน 5 ชาติที่ตกลงเข้าร่วมคณะกรรมการสันติภาพ ได้แก่ เวียดนาม คาซัคสถาน ฮังการี และอาร์เจนตินา
ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกเครมลิน เผยว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้รับคำเชิญเช่นเดียวกัน และรัสเซียกำลังพิจารณารายละเอียดและจะซักถามข้อสงสัยทั้งหมดกับอเมริกา
ขณะที่ กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงในวันอังคาร (20) ว่า ปักกิ่งได้รับคำเชิญเช่นเดียวกัน แต่ไม่ได้บอกว่า จะตกลงหรือไม่
ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยแถลงว่า ได้รับคำเชิญเช่นเดียวกันและกำลังศึกษารายละเอียด
โอลอฟ กิลล์ โฆษกของคณะกรรมาธิการยุโรป ระบุว่า อัวร์ซูลา ฟอน แอร์ ไลเอิน ประธานขององค์กรบริหารของอียูแห่งนี้ จะหารือกับผู้นำอียูคนอื่นๆ เกี่ยวกับกาซา และเสริมว่า อียูต้องการมีส่วนร่วมในแผนการที่ครอบคลุมเพื่อยุติความขัดแย้งในกาซา
ก่อนหน้านั้นสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลระบุว่า การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารที่จะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการสันติภาพ เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลอิสราเอล แต่ไม่ได้ประกาศคัดค้านอย่างชัดแจ้ง
คาดกันว่า อเมริกาจะประกาศรายชื่อสมาชิกคณะกรรมการสันติภาพอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ ซึ่งอาจเป็นระหว่างการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรัม ที่ดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันจันทร์
ตามกฎบัตรว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสันติภาพ ซึ่งสหรัฐนส่งไปพร้อมจดหมายเชิญนั้น ชาติสมาชิกจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 3 ปี เว้นแต่ยอมจ่ายเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปีแรกเพื่อแลกกับการเป็นสมาชิกถาวร โดยที่เงินนี้จะนำไปใช้ในการฟื้นฟูกาซา
นอกจากนั้น ทรัมป์ในฐานะประธานคณะกรรมการสันติภาพยังมีอำนาจในการปลดชาติสมาชิก ยกเว้นสมาชิก 2 ใน 3 ใช้สิทธิ์ยับยั้ง ขณะเดียวกันเขายังมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ที่จะมารับหน้าที่แทนหากเขาพ้นจากตำแหน่ง
พอล วิลเลียมส์ ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน ในสหรัฐฯ ชี้ว่า ข้อเสนอจ่ายเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นสมาชิกถาวรสะท้อนว่า ทรัมป์กำลังพยายามผลักดันให้คณะกรรมการสันติภาพกลายเป็นตัวเลือกแทนคณะมนตรีความมั่นคงของยูเอ็นในเวอร์ชันที่ต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับบทบาทในบอร์ดดังกล่าว
(ที่มา: เอพี/เอเอฟพี/รอยเตอร์)