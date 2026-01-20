ตรรกะผู้นำ! 'ทรัมป์' อ้างจ่อยึดกรีนแลนด์เพราะไม่ได้ 'โนเบลสันติภาพ' ด้านผู้นำยุโรปเตรียมหารือมาตรการตอบโต้

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ หยิบยกความพยายามที่จะเข้าควบคุมกรีนแลนด์มาเชื่อมโยงกับการที่เขาไม่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ โดยระบุว่า ตนไม่ได้คิดถึง "สันติภาพอย่างเดียว" อีกต่อไปแล้ว ในขณะที่ข้อพิพาทเรื่องเกาะแห่งนี้เสี่ยงที่จะจุดชนวนสงครามการค้ากับยุโรปอีกครั้ง
ทรัมป์ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อ NBC News ว่า เขาจะใช้กำลังเพื่อยึดกรีนแลนด์หรือไม่ แต่ย้ำคำขู่ที่จะเรียกเก็บภาษีศุลกากรกับประเทศในยุโรป หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้
ทรัมป์ ได้เร่งผลักดันให้สหรัฐฯ แย่งชิงอำนาจอธิปไตยเหนือกรีนแลนด์จากเดนมาร์กซึ่งเป็นพันธมิตรในกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ด้วยกัน ทำให้สหภาพยุโรปเริ่มพิจารณาตอบโต้ด้วยมาตรการของตนเอง
ข้อพิพาทนี้ส่อแววที่จะทำลายพันธมิตรนาโต ซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงของชาติตะวันตกมานานหลายทศวรรษ และอยู่ภายใต้ความตึงเครียดอยู่แล้วจากสงครามในยูเครนและการที่ ทรัมป์ ปฏิเสธที่จะปกป้องพันธมิตร เว้นแต่พวกเขาจะยอมเพิ่มงบประมาณด้านการป้องกันประเทศ
คำขู่ของ ทรัมป์ ได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับอุตสาหกรรมของยุโรป และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดการเงิน นักลงทุนวิตกกังวลว่าความผันผวนจะกลับมาเหมือนสงครามการค้าในปี 2025 ซึ่งคลี่คลายลงเมื่อทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงเรื่องภาษีศุลกากรในช่วงกลางปี
ในข้อความที่ส่งถึงนายกรัฐมนตรี โยนัส กาห์ร สเตอเรอ ของนอร์เวย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (18 ม.ค.) ทรัมป์ กล่าวว่า "เมื่อพิจารณาว่าประเทศของคุณตัดสินใจไม่มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้ผมสำหรับการหยุดยั้งสงคราม 8 ครั้งขึ้นไป ผมจึงไม่รู้สึกว่ามีภาระผูกพันที่จะต้องคิดถึงแต่สันติภาพเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แม้ว่าสันติภาพจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเสมอ แต่ตอนนี้ผมสามารถคิดถึงสิ่งที่ดี และเหมาะสมสำหรับสหรัฐอเมริกาได้แล้ว"
รัฐบาลนอร์เวย์เผยแพร่ข้อความดังกล่าวในวันจันทร์ (19）
คณะกรรมการโนเบลแห่งนอร์เวย์สร้างความไม่พอใจต่อ ทรัมป์ ด้วยการมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี 2025 ให้แก่ มาเรีย โครินา มาชาโด ผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลา แทนที่จะเป็นเขา
ในข้อความดังกล่าว ทรัมป์ ยังย้ำข้อกล่าวหาของเขาอีกครั้งว่า เดนมาร์กไม่สามารถปกป้องกรีนแลนด์จากรัสเซียหรือจีนได้
"... แล้วทำไมพวกเขาถึงมี 'สิทธิในการเป็นเจ้าของ' กันล่ะ?" ทรัมป์ เขียน พร้อมเสริมว่า "โลกจะไม่ปลอดภัยหากเราไม่มีอำนาจควบคุมกรีนแลนด์อย่างสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จ"
ทรัมป์ ให้คำมั่นเมื่อวันเสาร์ (17) ว่าจะเริ่มใช้มาตรภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. กับสมาชิกสหภาพยุโรปอย่างเดนมาร์ก สวีเดน ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ รวมถึงอังกฤษและนอร์เวย์ จนกว่าสหรัฐฯ จะได้รับอนุญาตให้ซื้อกรีนแลนด์ซึ่งมีประชากรเพียง 57,000 คน
“เราอยู่ในปี 2026 แล้ว คุณสามารถทำการค้ากับผู้คนได้ แต่คุณไม่ควรค้ามนุษย์” ลาร์ส ล็อกเกอ ราสมุสเซน รัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กกล่าวระหว่างการเยือนลอนดอนเมื่อวันจันทร์ (19)
เยนส์-เฟรเดอริก นีลเซน นายกรัฐมนตรีของกรีนแลนด์ กล่าวในโพสต์บนเฟซบุ๊กว่า ดินแดนแห่งนี้ควรได้รับอนุญาตให้ตัดสินชะตากรรมของตนเอง
“เราจะไม่ยอมถูกกดดัน เรายืนหยัดในเรื่องการเจรจา การเคารพ และกฎหมายระหว่างประเทศ” เขากล่าว
กองทัพเดนมาร์กแจ้งกับรอยเตอร์ว่า ทหารเดนมาร์กจะขึ้นฝั่งที่คังเกอร์ลุสซูอักทางตะวันตกของกรีนแลนด์ในวันจันทร์ (19) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหารภายใต้รหัส Arctic Endurance
สเตอเรอ ผู้นำนอร์เวย์ ระบุว่า ตนจะเปลี่ยนกำหนดการเพื่อเข้าร่วมการประชุม เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ที่ดาวอสในวันพุธ (21) และพฤหัสบดี (22) ซึ่งตรงกับกำหนดการที่ ทรัมป์ จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีของเหล่าผู้นำทางการเมืองและธุรกิจระดับโลก ขณะที่ เอสเปน บาร์ธ ไอด์ รัฐมนตรีต่างประเทศนอร์เวย์ ยืนยันว่า นอร์เวย์จะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนเกี่ยวกับกรีนแลนด์
ฟรีดริช แมร์ซ นายกรัฐมนตรีเยอรมนี กล่าวว่าตนจะพยายามพบกับ ทรัมป์ ในวันพุธ (21) เช่นกัน พร้อมเสริมว่าไม่ต้องการให้เกิดข้อพิพาททางการค้า “แต่หากเราเผชิญกับภาษีที่เราพิจารณาว่าไม่สมเหตุสมผล เราก็สามารถตอบโต้ได้” แมร์ซ กล่าว
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า การที่รัฐบาลยุโรปตอบโต้ ทรัมป์ จะเป็นเรื่องที่ “ไม่ฉลาดอย่างยิ่ง”
“ผมคิดว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นที่ประธานาธิบดีจะทำเช่นนี้เพราะรางวัลโนเบล ประธานาธิบดีมองกรีนแลนด์ในฐานะสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์สำหรับสหรัฐฯ” เขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ดาวอส
ผู้นำสหภาพยุโรปจะหารือถึงทางเลือกต่างๆ ในการประชุมสุดยอดฉุกเฉินที่กรุงบรัสเซลส์ในวันพฤหัสบดี (22) ทางเลือกหนึ่งคือการใช้แพกเกจภาษีกับสินค้านำเข้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 93,000 ล้านยูโร (108,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งอาจมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติในวันที่ 6 ก.พ. หลังจากระงับไว้ 6 เดือน
อีกทางเลือกหนึ่งคือ "เครื่องมือต่อต้านการบีบบังคับ" (Anti-Coercion Instrument - ACI) ซึ่งยังไม่เคยถูกนำมาใช้มาก่อน และอาจจำกัดการเข้าถึงการประมูลภาครัฐ การลงทุน หรือกิจกรรมทางการธนาคาร หรือจำกัดการค้าบริการ ซึ่งสหรัฐฯ มีดุลการค้าเกินดุลกับสหภาพยุโรป รวมถึงบริการดิจิทัล
สหภาพยุโรปยืนยันว่า กำลังดำเนินการหารือกับสหรัฐฯ "ในทุกระดับ" แต่ก็ย้ำว่า การใช้ ACI ยังไม่ถูกตัดออกไปจากทางเลือก
เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เรียกร้องให้มีการหารืออย่างใจเย็นระหว่างพันธมิตร พร้อมเสริมว่าเขาไม่เชื่อว่า ทรัมป์ จะกำลังพิจารณาใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อยึดกรีนแลนด์
รัสเซียปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นว่าแผนการของสหรัฐฯ ต่อกรีนแลนด์นั้นดีหรือไม่ดี แต่กล่าวว่าเป็นการยากที่จะไม่เห็นด้วยกับผู้เชี่ยวชาญที่ว่า ทรัมป์ จะ "ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์โลก" หากเขาเข้าควบคุมเกาะแห่งนี้ได้สำเร็จ
ที่มา: รอยเตอร์