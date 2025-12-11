EU ใกล้บรรลุข้อตกลงดึง 'ทรัพย์สินรัสเซีย' ที่โดนอายัดมาอุดหนุนยูเครน ด้าน 'เบลเยียม' จี้ยุโรปรับความเสี่ยงร่วมกันหากถูกมอสโกเช็คบิล

อันโตนิโอ คอสตา ประธานการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป (อียู) กล่าวเมื่อวันอังคาร (9 ธ.ค.) ว่า สหภาพยุโรปใกล้จะบรรลุข้อตกลงเรื่องการจัดหาเงินทุนให้สำหรับปี 2026 และ 2027 ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่
เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ผู้นำสหภาพยุโรปได้ให้คำมั่นว่าจะให้เงินสนับสนุนเคียฟตลอด 2 ปีข้างหน้า ระหว่างที่ยูเครนยังคงต่อสู้กับการรุกรานของรัสเซีย และในขณะที่เงินสนับสนุนจากสหรัฐฯ ลดน้อยลง
พวกผู้นำอียูจะตัดสินใจในการประชุมสุดยอดในวันที่ 18 ธ.ค. ที่กรุงบรัสเซลส์ ว่าจะปฏิบัติตามคำมั่นสัญญานี้อย่างไร และ คอสตา กล่าวกับผู้สื่อข่าวในกรุงดับลินว่า การเจรจาจะดำเนินต่อไปอีกหลายวันหากมีความจำเป็น จนกว่าจะบรรลุข้อตกลง
เนื่องจากรัฐบาลส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปประสบปัญหาหนี้สาธารณะจำนวนมาก วิธีที่พวกเขาเลือกใช้ในการจัดหาเงินทุนเพื่อการป้องกันประเทศของยูเครนคือ การนำเอาสินทรัพย์ของรัสเซียประมาณ 210,000 ล้านยูโร (244,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ถูกอายัดไว้ในยุโรปหลังจากที่มอสโกบุกยูเครนในปี 2022 มาใช้ประโยชน์
แม้จะมีแรงผลักดันทางการเมือง ทว่าแผนการนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะเบลเยียมซึ่งเป็นที่ตั้งของสินทรัพย์ที่ถูกอายัดส่วนใหญ่ต้องการการรับประกันจากประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปว่า พวกเขาจะร่วมกันรับผลกระทบทางการเงินหากรัสเซียฟ้องร้องเบลเยียมสำเร็จเกี่ยวกับมาตรการนี้
การเจรจาเพื่อให้เบลเยียมได้รับการรับประกันกำลังดำเนินอยู่ และจะเป็นวาระสำคัญในการประชุมคณะมนตรียุโรป (European Council)
"ตอนนี้เรากำลังทำงานเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของวิธีการทางกฎหมายและทางเทคนิค เพื่อให้ได้รับการเห็นชอบจากประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ผมคิดว่าเราใกล้จะบรรลุข้อตกลงแล้ว" คอสตา กล่าว
"สำหรับผม ผมมั่นใจว่าเราจะตัดสินใจในวันที่ 18 ธ.ค. แต่ดังที่ผมได้แจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบแล้ว หากจำเป็น เราอาจจะพูดคุยกันต่อในวันที่ 19 หรือ 20 ธ.ค. จนกว่าจะได้ข้อสรุปที่เป็นบวก" คอสตา กล่าว
การสนับสนุนทางการเงินและการต่อสู้ของยูเครนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสหภาพยุโรป เพราะกลุ่มประเทศสมาชิกมองว่าการรุกรานยูเครนของรัสเซียเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตนเองด้วย ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปเชื่อว่าตราบใดที่มอสโกยังคงปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอยู่ ก็จะไม่โจมตีประเทศใดๆ ในสหภาพยุโรป ทำให้ยุโรปมีเวลาเตรียมการป้องกัน
คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการให้เงินกู้ฟื้นฟู (Reparation Loan) แก่ยูเครนมากถึง 165,000 ล้านยูโร โดยขอให้สถาบันต่างๆ ในประเทศสมาชิกที่ถือครองเงินสดของรัสเซียแลกเปลี่ยนเป็นพันธบัตรระดับ AAA ของสหภาพยุโรปที่ออกโดยคณะกรรมาธิการ จากนั้นเงินสดจะถูกส่งไปยังยูเครนเป็นงวดๆ ในอีก 2 ปีข้างหน้า
เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการตอบโต้ของรัสเซีย เบลเยียมต้องการให้ประเทศ G7 อื่นๆ ที่ถือครองสินทรัพย์อธิปไตยของรัสเซีย เช่น สหราชอาณาจักร แคนาดา หรือญี่ปุ่น ปฏิบัติตามแนวทางของสหภาพยุโรปเช่นกัน
นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ แห่งอังกฤษ กล่าวเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ว่า ลอนดอนพร้อมที่จะร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ยูเครน โดยพิจารณาจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนรายงานเมื่อวันจันทร์ (8 ธ.ค.)ว่า ลอนดอนพร้อมที่จะส่งมอบทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ในสหราชอาณาจักรจำนวน 8,000 ล้านปอนด์เพื่อสนับสนุนยูเครน
แคนาดากล่าวในเดือน ต.ค. ว่าจะพิจารณาทางเลือกดังกล่าว ส่วนญี่ปุ่นยังไม่ได้ระบุขั้นตอนที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนยูเครน ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธรายงานของสื่อที่ว่า ญี่ปุ่นได้ปฏิเสธคำร้องขอของสหภาพยุโรปในการดึงโตเกียวเข้าร่วมแผนการใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้
ที่มา: รอยเตอร์