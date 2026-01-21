เดือด!ทองพุ่ง$170ทะลุ$4,765หลังทรัมป์ขู่รีดภาษียุโรป ดาวโจนส์ดิ่งเหว870จุด-น้ำมันปิดบวก

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันอังคาร(20ม.ค.) จากปัญหาระงับการผลิต ณ บ่อเชื้อเพลิงหลายแห่งในคาซัคสถาน ขณะที่วอลล์สสตรีทปิดลบและทองคำทุบสถิติสูงสุดรอบใหม่ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯขู่รีดภาษียุโรป ที่คัดค้านความทะเยอทะยานของเขาในการครอบครองเกาะกรีนแลนด์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 90 เซนต์ ปิดที่ 60.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 98 เซนต์ ปิดที่ 64.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความกังวลมากขึ้นว่าสงครามการค้าอาจหวนมาอีกรอบ หลัง ทรัมป์ ประกาศกร้าวว่าเขาจะกำหนดมาตรการรีดภาษีอีก 10% กับสินค้านำเข้าจากบรรดาชาติอียู ประกอบด้วยเดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกันสหราชอาณาจักรและนอร์เวย์ นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป และจะเพิ่มสู่ระดับ 25% ในวันที่ 1 มิถุนายน หากว่าไม่บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับกรีนแลนด์
อย่างไรก็ตามตลาดน้ำมันได้แรงหนุนจากปัญหาระงับการผลิตของบ่อน้ำมันหลายแห่งในคาซัคสถานในวันอังคาร(20ม.ค.) และความคาดหมายว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงขึ้น อาจช่วยกระตุ้นอุปสงค์ทางพลังงาน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบหนักในวันอังคาร(20ม.ค.) จากแรงเทขายในวงกว้าง จากความกังวลต่อคำขู่รีดภาษีรอบใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์ กับบรรดาชาติยุโรป ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณว่าตลาดอาจหวนคืนสู่ความผันผวนอีกครั้ง
ดาวโจนส์ ลดลง 870.74 จุด (1.76 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,488.59 เอสแอนด์พี ลดลง 143.15 จุด (2.06 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,796.86 จุด แนสแดค ลดลง 561.07 จุด (2.39 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,954.32 จุด
ทรัมป์ เมื่อวันเสาร์(17ม.ค.) เผยว่าจะกำหนดรีดภาษี 10% สินค้านำเข้าจาก 8 ชาติยุโรปข้างต้น ซึ่งล้วนแต่อยู่ภายใต้มาตรการรีดภาษีของสหรัฐฯอยู่ก่อนแล้ว
ประธานาธิบดีทรัมป์ เขียนว่ามาตการรีดภาษีจะเพิ่มเป็น 25% ในวันที่ 1 มิถุนายน และจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะยอมบรรลุข้อตกลงสำหรับให้สหรัฐฯซื้อเกาะกรีนแลนด์ อย่างไรก็ตามพวกผู้นำกรีนแลนด์ ดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์ก และเดนมาร์ก ยืนกรานว่าเกาะแห่งนี้ไม่ได้มีไว้ขาย
เสียงตอกย้ำแข็งกร้าวอยากได้เกาะกรีนแลนด์ของทรัมป์ โหมกระพือความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ และกระตุ้นให้นักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำและดันราคาทองคำทุบสถิติรอบใหม่ในวันอังคาร(20ม.ค.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 170.40 ดอลลาร์ หรือ 3.70 % ปิดที่ 4,765.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)