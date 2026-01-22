ฉุดไม่อยู่!ทองทุบสถิติพุ่งเหนือ$4,800เป็นครั้งแรก น้ำมันบวก-หุ้นสหรัฐฯฟื้นแรง

ราคาน้ำมันปรับขึ้นในวันพุธ(21ม.ค.) จากความกังวลอุปทานตึงตัว หลังบ่อเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ 2 แห่งในคาซัคสถาน ต้องปิดปฏิบัติการชั่วคราว ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวก จากความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่บอกว่าจะไม่ใช้กำลังยึดเกาะกรีนแลนด์ อย่างไรก็ตามปัจจัยความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลักให้ทองคำพุ่งเหนือ 4,800 ดอลลาร์เป็นครั้งแรก
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 34 เซนต์ ปิดที่ 60.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 40 เซนต์ ปิดที่ 65.32 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันขยับขึ้นต่อเนื่องจากหนึ่งวันก่อนหน้านี้ หลัง คาซัคสถาน ผู้ผลิตในโอเปกพลัส ระงับการผลิตที่บ่อน้ำมันเทนกิซและโคโรเลฟ เมื่อวันอาทิตย์(18ม.ค.) สืบเนื่องจากประเด็นพลังงานขัดข้อง
รอยเตอร์รายงานในวันพุธ(21ม.ค.) ระบุว่าผู้ปฏิบัติการบ่อน้ำมันเทนกิซประกาศเหตุสุดวิสัย น้ำมันดิบที่ป้อนสู่ระบบท่อลำเลียงซีพีซี ขณะที่อาจจำเป็นต้องระงับกำลังผลิตของบ่อน้ำมันทั้ง 2 แห่งต่อไปอีกอย่างน้อย 7 ถึง 10 วัน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแรงในวันพุธ(21ม.ค.) จากความเห็นล่าสุดของประธานธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา เกี่ยวกับกรีนแลนด์ ที่ส่งสัญญาณว่าจะไม่ใช้กำลังยึดเกาะแห่งนี้
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 588.64 จุด (1.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,077.23 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 78.76 จุด (1.16 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,875.62 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 270.50 จุด (1.18 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,224.82 จุด
หลังจากดิ่งลงหนักหนึ่งวันก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นวันที่มีแรงเทขายหนักหน่วงที่สุดในรอบ 3 เดือน อันมีต้นตอจากการที่ ทรัมป์ ขู่รีดภาษีบรรดาพันธมิตรยุโรปและความกังวลเกี่ยวกับหนี้สินรัฐบาลญี่ปุ่น ทุกสายตาหันมาจับจ้องถ้อยแถลงล่าสุดของประธานาธิบดีหรัฐฯในวันพุธ(21ม.ค.)
ระหว่างกล่าวปราศรัยกับพวกผู้นำโลกในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเขาตัดความเป็นไปได้ของปฏิบัติการทางทหาร แต่อ้างว่าไม่มีประเทศอื่นใดที่สามารถรับประกันความมั่นคงแก่ดินแดนของเดนมาร์กแห่งนี้ได้เท่าสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากควาามต้องการเข้าควบคุมเกาะกรีนแลนด์ของทรัมป์ ยังผลักให้นักลงทุนเข้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ และดันทองคำพุ่งเหนือ 4,800 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในวันพุธ(21ม.ค.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 1.50 % ปิดที่ 4,837.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)