ทองฟื้น-น้ำมันทรงตัว หุ้นมะกันปิดลบตามแรงฉุดกลุ่มปัญญาประดิษฐ์

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันอังคาร(30ธ.ค.) นักลงทุนชั่งน้ำหนักความหวังที่เลื่อนลางลงในข้อตกลงสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน กับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบตามแรงฉุดกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ทองคำฟื้นตัว
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 13 เซนต์ ปิดที่ 57.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 2 เซนต์ ปิดที่ 61.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันดีดตัวขึ้นมากกว่า 2% เมื่อวันจันทร์(29ธ.ค.) หลังซาอุดีอาระเบียโจมตีทางอากาศเล่นงานเยเมน และหลังมอสโกกล่าวหาเคียฟเล่นงานบ้านพักประธานาธิบดีรัสเซีย กัดเซาะความหวังข้อตกลงสันติภาพ
รัสเซียบอกว่าจะใช้จุดยืนที่แข็งกร้าวกว่าเดิมในการเจรจาสันติภาพ หลังกล่าวหาเคียฟโจมตีบ้านพัก คำกล่าวหาที่ทางยูเครนปฏิเสธว่าไร้หลักฐานและออกแบบมาเพื่อบ่อนทำลายการเจรจาสันติภาพ
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบเล็กน้อยในวันอังคาร(30ธ.ค.) จากความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นของกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่นักลงทุนพุ่งเล็งไปที่แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอเมริกา(เฟด)
ดาวโจนส์ ลดลง 94.87 จุด (0.20 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,367.06 เอสแอนด์พี ลดลง 9.50 จุด (0.14 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,896.24 จุด แนสแดค ลดลง 55.27 จุด (0.24 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,419.08 จุด
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินส่วนใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ มองว่าการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีความเหมาะสม หากว่าเงินเฟ้อเบาบางลงเมื่อเวลาผ่านไป อ้างอิงรายงานการประชุมเฟด minutes หนล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร(23ธ.ค.)
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บางส่วนบ่งชี้ว่าบางทีมันอาจเหมาะสมกว่าในการคงอัตราดอกเบี้ยไปสักพัก หลังจากเพิ่งปรับลดไปในหนล่าสุดเดือนธันวาคม
วอลล์สตรีทแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ตั้งแต่ช่วงบ่ายของการซื้อขาย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริงของหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์
ส่วนราคาทองคำฟื้นตัวในวันอังคาร(30ธ.ค.) หลังร่วงลงแรงหนึ่งวันก่อนหน้านี้ ตลาดหันมาโฟกัสความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และทางเศรษฐกิจ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 1 % ปิดที่ 4,386.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์/เอเอฟพี)