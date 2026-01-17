'ทรัมป์' ขู่รีดภาษีรัฐพันธมิตรนาโตที่ขวางสหรัฐฯ ยึด 'กรีนแลนด์'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่จะใช้มาตรการทางภาษีศุลกากรจัดการกับคู่ค้าของสหรัฐฯ ที่ไม่สนับสนุนความพยายามของเขาในการเข้าครอบครองเกาะกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นการเพิ่มความตึงเครียดกับพันธมิตรในยุโรป และสร้างความไม่แน่นอนใหม่ต่อความเป็นเอกภาพขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต)
ระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ (16) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ย้ำถึงความพยายามของเขาที่จะนำเกาะอาร์กติกอันกว้างใหญ่และอุดมไปด้วยแร่ธาตุแห่งนี้มาอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เขาดำเนินการมาตั้งแต่สมัยแรก และได้กลับมาดำเนินการอย่างจริงจังอีกครั้งหลังกลับมาดำรงตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว
ทรัมป์ ไม่เคยตัดความเป็นไปได้ที่จะใช้กำลังทหาร โดยกล่าวว่า “ไม่ว่าด้วยวิธีใด เราจะต้องได้กรีนแลนด์มาครอบครอง”
“ผมอาจจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศที่ไม่ร่วมมือกับแผนกรีนแลนด์ เพราะเราต้องการกรีนแลนด์เพื่อความมั่นคงของชาติ” ทรัมป์ กล่าว “ดังนั้น ผมอาจจะทำเช่นนั้น”
ทรัมป์ ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะถอนตัวออกจากนาโต หากกลุ่มนาโตคัดค้านความทะเยอทะยานของเขา โดยกล่าวว่า “เราจะรอดูกันไป” พร้อมระบุว่า จนถึงตอนนี้ “นาโตทำงานร่วมกับเราในเรื่องกรีนแลนด์”
ทรัมป์ อ้างว่ามีเพียงอธิปไตยของสหรัฐฯ เท่านั้นที่จะปกป้องเกาะปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้จากการถูกปักกิ่งหรือมอสโกเข้ายึดครอง ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทั้งสองประเทศปฏิเสธ
สมาชิกนาโตในยุโรปส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับ ทรัมป์ แบบสาธารณะ แต่เบื้องหลังฉากการต่อต้านกำลังเพิ่มมากขึ้น สัปดาห์นี้เดนมาร์กซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศและการป้องกันประเทศของกรีนแลนด์ ได้ประสานงานกับพันธมิตรหลายประเทศเพื่อส่งกองกำลังขนาดเล็กไปยังเกาะดังกล่าวก่อนการฝึกซ้อม Arctic Endurance ของนาโต ขณะที่ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร ก็ได้ส่งกำลังพลเข้าร่วม ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ถูกตีความว่าเป็นการเสริมสร้างอำนาจอธิปไตยที่มีอยู่ของกรีนแลนด์
อย่างไรก็ตาม พลตรี โซเรน แอนเดอร์เซน ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเดนมาร์กในกรีนแลนด์ ออกมาปฏิเสธความขัดแย้งระหว่างสมาชิกนาโตว่าเป็นเพียงสมมติฐาน
“ผมไม่เห็นว่าพันธมิตรนาโตจะโจมตีพันธมิตรนาโตด้วยกัน” เขากล่าว “ภารกิจของผมคือการทำงานที่นี่เพื่อปกป้องราชอาณาจักร ร่วมกับนาโต”
มาร์ก รึตเตอ เลขาธิการนาโต ปฏิเสธที่จะกล่าวถึงข้อพิพาทภายในกลุ่ม “ผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับการหารือกันภายในกลุ่มพันธมิตร” เขากล่าว
เจ้าหน้าที่เดนมาร์กแสดงความไม่พอใจ ทว่ารัฐบาลยังคงระมัดระวังในการแสดงท่าทีต่อสาธารณะหลังจากการประชุมที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในสัปดาห์นี้
ลาร์ส ล็อกเกอ ราสมุสเซน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก ยอมรับว่ามี “ความเห็นไม่ตรงกันอย่างพื้นฐาน” กับสหรัฐฯ แต่ก็แสดงความคาดหวังว่าคณะทำงานทวิภาคีที่จัดตั้งขึ้นใหม่จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้
ที่มา: RT