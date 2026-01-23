ไปกันใหญ่แล้ว!ทองพุ่งทะลุ$4,900เป็นครั้งแรก น้ำมันลง-หุ้นสหรัฐฯบวก2วันติด

ราคาน้ำมันขยับลงราว 2% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี(22ม.ค.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ใช้สุ้มเสียงอ่อนลงในคำขู่ที่มีต่ออิหร่าน รวมถึงบรรดาชาติยุโรปในประเด็นกรีนแลนด์ ปัจจัยหลังนี้ผลักให้วอลล์สตรีทปิดบวก อย่างไรก็ตามความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ ยังคงเป็นปัจจัยหนุนสำคัญดันราคาทองคำทะลุ 4,900 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 1.26 ดอลลาร์ ปิดที่ 59.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม ลดลง 1.18 ดอลลาร์ ปิดที่ 64.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทรัมป์อ้างว่าเขาบรรลุข้อตกลงทั้งหมดทั้งมวลและเป็นการถาวรกับนาโต ในการเปิดทางสหรัฐฯเข้าถึงกรีนแลนด์ โดยที่นาโตบอกว่าพันธมิตรทหารแห่งนี้จะยกระดับพันธสัญญาที่มีต่อความมั่นคงในอาร์กติก เพื่อปัดเป่าภัยคุกคามจากรัสเซียและจีน
ขณะเดียวกัน ทรัมป์ แสดงความหวังว่าสหรัฐฯจะไม่จำเป็นต้องเปิดปฏิบัติการทางทหารเพิ่มเติมในอิหร่าน แต่ก็เตือนว่าอเมริกาจะลงมือ ถ้าหากเตหะรานกลับมาเดินเครื่องโครงการนิวเคลียร์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวก 2 วันติดในวันพฤหัสบดี(22ม.ค.) นักลงทุนเข้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยง หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ลดระดับสุ้มเสียงขู่รีดภาษีกับบรรดาพันธมิตรยุโรป
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 306.78 จุด (0.63 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,384.01 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 37.73 จุด (0.55 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,913.35 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 211.20 จุด (0.91 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,436.02 จุด
ความเคลื่อนไหวของวอลล์สตรีทในช่วง 2 วันที่ผ่านมา มีขึ้นหลังจาก ทรัมป์ กลับลำจากคำขู่ใช้มาตรการรีดภาษี เป็นตัวงัดข้อเพื่อยึดกรีนแลนด์และบอกว่ากรอบการทำงานข้อตกลงยุติข้อพิพาทเกี่ยวกับดินแดนปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้ ใกล้ได้ข้อสรุปแล้ว
อย่างไรก็ตามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังไม่จางหาย ประกอบกับการอ่อนค่าของดอลลาร์และความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ย กระตุ้นให้นักลงทุนถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ และดันทองคำพุ่งเหนือ 4,900 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในวันพฤหัสบดี(22ม.ค.) โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 1.60 % ปิดที่ 4,913.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)