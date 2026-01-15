น้ำมันขึ้นกังวลความตึงเครียดอิหร่านกับสหรัฐฯ หุ้นมะกันปิดลบ-ทองคำทุบสถิติ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพุธ(14ม.ค.) ยังคงกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน ที่อาจก่อความปั่นปวนทางอุปทาน ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบตามแรงฉุดภาคธนาคาร ขณะที่ทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกรอบ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 87 เซนต์ ปิดที่ 62.02 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 1.05 ดอลลาร์ ปิดที่ 66.52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บอกในช่วงบ่ายวันพุธ(14ม.ค.) ว่ายอดผู้เสียชีวิตในเหตุอิหร่านปราบปรามนองเลือดผู้ประท้วงทั่วประเทศค่อยๆเบาลงแล้ว และเชื่อว่าปัจจุบันเตหะรานไม่มีแผนประหารชีวิตหมู่จำนวนมาก
อย่างไรก็ตามความตึงเครียดระหว่างเตหะรานกับวอชิงตันยังคงอยู่ในระดับสูง อิหร่านเตือนบรรดาพันธมิตรของสหรัฐฯในตะวันออกกลางว่าจะโจมตีฐานทัพอเมริกาในแผ่นดินของพวกเขา ถ้าถูกสหรัฐฯโจมตี กระตุ้นให้ทางวอชิงตันได้ถอนบุคลากรออกจากฐานทัพหลักๆในภูมิภาค ส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันไว้ก่อน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพุธ(14ม.ค.) ตามแรงฉุดของหุ้นกลุ่มธนาคาร จากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ผสมผสานเมื่อเร็วๆนี้
ดาวโจนส์ ลดลง 42.36 จุด (0.09 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,149.63 เอสแอนด์พี ลดลง 37.14 จุด (0.53 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,926.60 จุด แนสแดค ลดลง 238.12 จุด (1.00 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,471.75 จุด
หุ้นของเวลส์ฟาร์โก ปรับลดอย่างหนัก หลังจากสถาบันการเงินแห่งนี้รายงานผลกำไรไตรมาส 4 พลาดเป้าหมาย ขณะที่ ซิตีกรุ๊ป และ แบงก์ออฟอเมริกา ก็ปิดลบเช่นกัน แม้ทั้ง 2 บริษัทมีกำไรไตรมาส 4 มากกว่าที่วอลล์สตรีทประเมินไว้
ที่ผ่านมา หุ้นกลุ่มการเงิน รวมไปถึงธนาคารต่างๆ พุ่งขึ้นมาอย่างแรงในปี 2025 ก่อนร่วงลงในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับข้อเสนอของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต ซึ่งทางบรรดาผู้บริหารของเจพีมอร์แกน เตือยว่ามันจะทำให้การบริโภคหยุดชะงักและส่งผลกระทบต่อกำไรของภาคการเงิน
ส่วนราคาทองคำในวันพุธ(14ม.ค.) ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกรอบ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ ผลักนักลงทุนเข้าถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 0.80 % ปิดที่ 4,635.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)