น้ำมันลงมะกันเริ่มทำการตลาดเชื้อเพลิงเวเนฯ หุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน-ทองคำปรับลด

ราคาน้ำมันขยับลง 2 วันติดในวันพุธ(7ม.ค.) จากความกังวลอุปทานล้นความต้องการ หลังสหรัฐฯบอกว่าจะขายน้ำมันเวเนซุเอลาเข้าสู่ตลาดโลก ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานได้แรงพยุงจากกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ทองคำปรับลดแรง จากแรงขายทำกำไรของนักลงทุน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 1.14 ดอลลาร์ ปิดที่ 55.99 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 74 เซนต์ ปิดที่ 59.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีขนานใหญ่เล่นงานเวเนซุเอลา จับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโรและภรรยาในกรุงการากัส ก่อนพาตัวทั้งคู่บินสู่นิวยอร์ก เพื่อเผชิญข้อกล่าวหาในศาลรัฐบาลกลาง ตามหลังปฏิบัติการดังกล่าว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่าอเมริกาจะเข้าบริหารเวเนซุเอลาเป็นการชั่วคราว ในนั้นรวมถึงกำกับดูแลภาคน้ำมัน
ในสถานการณ์ล่าสุด แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว เผยว่าน้ำมันจากเวเนซุเอลาจะมาถึงสหรัฐฯเร็วๆนี้ พร้อมระบุวอชิงตันเริ่มทำการตลาดน้ำมันดิบเหล่านั้นแล้ว เธอเน้นย้ำว่ารายได้จากน้ำมันเวเนซุเอลาจะชำระผ่านธนาคารต่างๆของสหรัฐฯ และเงินเหล่านั้นจะถูกเบิกจ่ายตามดุลยพินิจของรัฐบาลอเมริกา
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันพุธ(7ม.ค.) เอสแอนด์พี 500 ได้แรงพยุงจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ แต่การแกว่งตัวลงของเจพีมอร์แกน เป็นตัวฉุดรั้งดัชนีดาวโจนส์
ดาวโจนส์ ลดลง 466.00 จุด (0.94 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,996.08 เอสแอนด์พี ลดลง 23.89 จุด (0.34 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,920.93 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 37.10 จุด (0.16 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,584.27 จุด
เอ็นวิเดีย, ไมโครซอฟต์, บอร์ดคอม และแอมะซอน ต่างดีดตัวขึ้นมากกว่า 1% ส่วนอัลฟาเบ็ท พุ่งขึ้น 2.5% นักลงทุนกลับไปถือครองหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ หลังจากแกว่งตัวลงเมื่อเร็วๆนี้ ตามหลังความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริง
ข้อมูลทางเศรษฐกิจที่เผยแพร่ออกมาในวันพุธ(7ม.ค.) พบว่ายอดการเปิดงานใหม่ในสหรัฐฯลดลงเกินคาดในเดือนพฤศจิกายน หลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในเดือนตุลาคม ส่วนรายงาของเอดีพี ระบุตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนธันวาคม ข้อมูลเหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลงความคาดหมายที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)จะปรับลดดอกเบี้ย
ส่วนราคาทองคำในวันพุธ(7ม.ค.) ปรับลงพอสมควร นักลงทุนขายทำกำไร หลังดีดตัวขึ้นเมื่เร็วๆนี้ ในขณะที่ข้อมูลภาคแรงงานที่อ่อนแอเกินคาดของอเมริกา เพิ่มความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 0.7 % ปิดที่ 4,462.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)