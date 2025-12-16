น้ำมันลงจับตาข้อตกลงสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน หุ้นสหรัฐฯปิดลบ-ทองคำขึ้น

ราคาน้ำมันขยับลงในวันจันทร์(15ธ.ค.) นักลงทุนวิเคราะห์ความปั่นป่วนของตลาดอันเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับเวเนซุเอลา ท่ามกลางความกังวลทางอุปทานและผลกระทบของข้อตกลงสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน ส่วนวอลล์สตรีทและทองคำปิดบวก จับตาข้อมูลภาคแรงงานของอเมริกา เพื่อหาเงื่อนงำเส้นทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด)
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมกราคม ลดลง 62 เซนต์ ปิดที่ 56.82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 56 เซนต์ ปิดที่ 60.56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
การส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลา ลดลงอย่างรุนแรงนับตั้งแต่สหรัฐฯยึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รวมถึงกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่เล่นงานบริษัทขนส่งและเรือที่ทำธุรกิจกับชาติผู้ผลิตน้ำมันในละตินอเมริกาแห่งนี้
อย่างไรก็ตามตลาดน้ำมันถูกกดดันจากความคืบหน้าในสหรัฐฯ เกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพรัสเซีย-ยุเครน โดยประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เสนอละทิ้งความทะเยอทะยานเข้าร่วมพันธมิตรทหารนาโต ระหว่างที่พูดคุยเป็นเวลา 5 ชั่วโมง กับบรรดาผู้แทนทูตสหรัฐฯในเบอร์ลินเมื่อวันอาทิตย์(14ธ.ค.) และการเจรจารอบ 2 ปิดฉากลงไปแล้วในวันจันทร์(15ธ.ค.)
ข้อตกลงสันติภาพ ในท้ายที่สุดแล้วจะเพิ่มอุปทานน้ำมันรัสเซียในตลาด ที่เวลานี้ถูกคว่ำบาตรจากบรรดาชาติตะวันตก
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันจันทร์(15ธ.ค.) นักลงทุนเฝ้ารอข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆนานาในช่วงปลายสัปดาห์ ขณะเดียวกันก็ประเมินความเห็นจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน เพื่อหาเงื่อนงำเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ดาวโจนส์ ลดลง 41.49 จุด (0.09 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,416.56 เอสแอนด์พี ลดลง 10.90 จุด (0.16 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,816.51 จุด แนสแดค ลดลง 137.76 จุด (0.59 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,057.41 จุด
ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรสำหรับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน มีกำหนดเผยแพร่ในช่วงปลายสัปดาห์ เช่นเดียวกับตัวเลขค้าปลีก กิจกรรมทางธุรกิจและเงินเฟ้อ ทั้งนี้ข้อมูลการจ้างงานถูกเผยแพร่ล่าช้ากว่ากำหนด สืบเนื่องจากภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี
มีการกะเก็งแตกต่างกันออกไปเกี่ยวกับผู้เข้ามาทำหน้าที่แทน เจอร์โรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมปีหน้า แต่ความคาดหมายต่อการได้ประธานเฟดสายอะลุ่มอล่วย โหมกระพือการคาดกาณ์เกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้า
ส่วนราคาทองคำขยับขึ้นในวันจันทร์(15ธ.ค.) ได้แรงหนุนจากดอลลาร์อ่อนค่าและการแกว่งตัวลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 4.00 ดอลลาร์ หรือ 0.09 % ปิดที่ 4,332.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)