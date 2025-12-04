น้ำมันขึ้นสหรัฐฯ-รัสเซียล้มเหลวเจรจายุติศึกยูเครน หุ้นอเมริกาและทองคำปิดบวก

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพุธ(3ธ.ค.) หลังจากสหรัฐฯและรัสเซียล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในยูเครน ที่จะช่วยผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรภาคพลังงานของมอสโก ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำทรงตัว หลังข้อมูลเศรษฐกิจ บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 31 เซนต์ ปิดที่ 58.95 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 22 เซนต์ ปิดที่ 62.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
รัสเซียและสหรัฐฯล้มเหลวในการประนีประนอม หลังการพบปะหารือกัน 5 ชั่วโมง ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กับผู้แทนทูตระดับสูงของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
นักลงทุนรอดูผลลัพธ์ของการเจรจา เพื่อดูว่าข้อตกลงหนึ่งใดจะนำไปสู่การปลดมาตรการคว่ำบาตรบรรดาบริษัทของรัสเซียหรือไม่ ในนั้นรวมถึง รอสเนฟต์ และ ลุคออยล์ 2 บริษัทน้ำมันยักษ์ฬหญ่ ซึ่งจะปลดล่อยอุปทานเข้าสู่ตลาด
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพุธ(3ธ.ค.) ท่ามกลางกระแสข้อมูลเศรษฐกิจ ที่รักษาความคาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 408.44 จุด (0.86 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 47,882.90 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 20.35 จุด (0.30 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,849.72 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 40.42 จุด (0.17 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,454.09 จุด
การชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลครั้งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ 43 วัน ทำให้นักลงทุนมืดแปดด้านเกี่ยวกับข้อมูลอย่างเป็นทางการ และกัดเซาะความสามารถในการวัดความเป็นไปได้ของเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด อย่างไรก็ตามทางตันดังกล่าวเวลานี้คลี่คลายลงไปแล้ว เช่นเดียวกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของหน่วยงานรัฐบาลที่เผยแพร่ออกมา
สถาบันจัดการอุปทานระบุว่ากิจกรรมภาคบริการของสหรัฐฯ ทรงตัวในเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ระดับ 52.6 จากระดับ 52.4 ในเดือนตุลาคม ขณะที่ส่วนประกอบราคาที่ผู้บริโภคจ่ายจริงลดลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง ข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ออกมาก่อนรายงาน รายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล มาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดใช้อ้างอิง ที่มีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์(5ธ.ค.)
ส่วนราคาทองคำทรงตัวในวันพุธ(3ธ.ค.) ได้แรงหนุนจากข้อมูลการจ้างงานภาคเอกชนที่อ่อนแอ ที่ช่วยเสริมความคาดหมายว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 0.30 % ปิดที่ 4,232.50 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)