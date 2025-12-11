น้ำมันขึ้นUSยึดเรือเชื้อเพลิงนอกฝั่งเวเนฯ หุ้นมะกันบวก-ทองลงหลังเฟดหั่นดอกเบี้ยอีก0.25%

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันพุธ(10ธ.ค.) เจ้าหน้าที่เผยอเมริกายึดเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งนอกชายฝั่งเวเนซุเอลา ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกและทองคำลดลง หลังธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) ปรับลดดอกเบี้ยลงตามคาด แต่ส่งสัญญาณว่าจะชะลอการปรับลดเพิ่มเติม
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 21 เซนต์ ปิดที่ 58.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 27 เซนต์ ปิดที่ 62.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สหรัฐฯยึดเรือน้ำมันลำหนึ่งนอกชายฝั่งเวเนซุเอลา เจ้าหน้าที่อเมริกา 2 รายบอกกับรอยเตอร์ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ไม่ได้เปิดเผยชื่อของเรือลำดังกล่าว และไม่ได้บอกว่าปฏิบัติการขัดขวางที่นำโดยยามชายฝั่งสหรัฐฯเกิดขึ้นที่ไหน
การยึดเรือน้ำมันดังกล่าวโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับอุปทานในตลาด ซึ่งตกอยู่ท่ามกลางความวิตกกังวลอยู่ก่อนแล้ว เกี่ยวกับกระแสน้ำมันจากเวเนซุเอลา, อิหร่าน และรัสเซีย จากความเห็นของ รอย จอห์นสตัน ผู้ก่อตั้งจดหมายข่าว Commodity Context
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันพุธ(10ธ.ค.) หลังเฟดปรับลดดอกเบี้ยลงอีก 0.25% แต่ส่งสัญญาณว่าสำหรับตอนนี้จะระงับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ในขณะที่พวกเขาคาดการณ์เศรษฐกิจแข็งแกร่ง
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 497.46 จุด (1.05 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 48,057.75 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 46.17 จุด (0.67 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,886.68 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 77.67 จุด (0.33 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,654.16 จุด
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติ 9-3 ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 3.50-3.75% ในการประชุมวันพุธ (10 ธ.ค.) ตามการคาดการณ์ของตลาด ถือเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ของปีนี้ และเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน หลังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและตุลาคม
ธนาคารกลางแห่งนี้บอกว่าก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆในคราวหน้า พวกเขาจะมองหาสัญญาณต่างๆที่ชัดเจนกว่าเดิมเกี่ยวกับทิศทางของตลาดงานและเงินเฟ้อ ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์หลังการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน 2 วัน คาดหมายว่าเฟดจะมีการปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้ง 0.25% ในปี 2026 ซึ่้งเป็นไปตามกรอบที่เคยคาดหมายไว้ ณ ที่ประชุมเมื่อเดือนกันยายน
คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีปี 2026 เป็น 2.3% จากระดับ 1.8% ที่เคยคาดการณ์เมื่อเดือนกันยายน และคงการคาดการณ์สำหรับตัวเลขคนว่างงานไว้ตามเดิมในช่วงสิ้นปีหน้า อยู่ที่ 4.4%
เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดบอกว่านโยบายอยู่ในสถานะที่ดีในการตอบสนองสิ่งที่เศรษฐกิจต้องเผชิญอยู่เบื้องหน้า แต่ปฏิเสธพูดถึงแนวโน้มใดๆเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้
ด้านราคาทองคำขยับลงในวันพุธ(10ธ.ค.) หลังธนาคารกลางสหรัฐฯปรับลดดอกเบี้ย แม้ยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายในปีหน้า โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 0.30 % ปิดที่ 4,224.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)