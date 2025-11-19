น้ำมันขึ้นกังวลตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซีย หุ้นสหรัฐฯและทองคำปิดลบ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นในวันอังคาร(18พ.ย.) ทบทวนผลกระทบมาตรการคว่ำบาตรของตะวันตกที่กำหนดเล่นงานกระแสเชื้อเพลิงรัสเซีย ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบ ตามแรงฉุดกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ทองคำปรับลด 4 วันติดต่อกัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 83 เซนต์ ปิดที่ 60.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 69 เซนต์ ปิดที่ 64.89 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
น้ำมันดับขยับขึ้นมากกว่า 1 ดอลลาร์ช่วงสั้นๆ ในช่วงบ่ายของการซื้อขาย หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แถลงเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ทั้งนี้ ทรัมป์ ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟดคนปัจจุบันมาตลอด สำหรับการไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ตลาดน้ำมันยังคงถูกกดดันจากความกังวลทางอุปทาน หลังจาก ทรัมป์ เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์(16พ.ย.) ว่าทางพรรครีพับลิกันกำลังร่างร่างกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะกำหนดมาตรการคว่ำบาตรประเทศใดก็ตามที่ทำธุรกิจกับรัสเซีย พร้อมระบุอิหร่านอาจถูกนับรวมในนั้นด้วย
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันอังคาร(18พ.ย.) เอสแอนด์พี 500 ขยับลง 4 วันติด ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินจริงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังของโฮมดีโปต์
ดาวโจนส์ ลดลง 498.50 จุด (1.07 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,091.74 เอสแอนด์พี ลดลง 55.09 จุด (0.83 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,617.32 จุด แนสแดค ลดลง 275.23 จุด (1.21 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,432.85 จุด
รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯประจำเดือนกันยายน มีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี(20พ.ย.) หลังถูกเลื่อนออกมาสืบเนื่องจากภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล ก่อนหน้านี้ผลสำรวจตลาดภาคเอกชนบางชี้ว่าตลาดแรงงานอ่อนตัวลง ขณะที่ข้อมูลซึ่งเผยแพร่ในวันอังคาร(18พ.ย.) พบว่าจำนวนผู้เข้ารับสวัสดิการคนว่างงานเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างกลางเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม
หุ้นของโฮมดีโปต์ ขยับลงหลัง บริษัทค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้ ให้ประมาณการรายได้ตลอดทั้งปีที่น่าผิดหวัง และประเมินว่ามีรายได้รายไตรมาสพลาดเป้า
ส่วนราคาทองคำขยับลง 4 วันติดในวันอังคาร(18พ.ย.) นักลงทุนลดความคาดหมายว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกรอบในปีนี้ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 0.12% ปิดที่ 4,063.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)