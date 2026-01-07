ทองพุ่งปิดเฉียด$4,500หลังUSบุกจับมาดูโร หุ้นสหรัฐฯบวก-น้ำมันปิดลบกว่า$1

ราคาน้ำมันขยับลงในวันอังคาร(6ม.ค.) นักลงทุนคาดหมายอุปทานล้นตลาดในปีนี้ แม้มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำลังผลิตของเวเนซุเอลา ส่วนวอลล์สตรีทปิดบวกได้แรงหนุนกลุ่มชิป ขณะที่ทองคำดีดตัวขึ้น จากแรงถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ตามหลังสหรัฐฯบุกจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 1.19 ดอลลาร์ ปิดที่ 57.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 1.06 ดอลลาร์ ปิดที่ 60.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
พวกนักวิเคราะห์จากมอนร์แกน สแตนลีย์ แสดงความคิดเห็นในวันอังคาร(6ม.ค.) ว่าอุปสงค์น้ำมันโลกน่าจะขยายตัวราว 900,000 บาร์เรลต่อวันในปีที่แล้ว ถือว่าน้อยกว่าแนวโน้มเก่าๆที่ผ่านๆมา ซึ่งมักขยายตัว 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ขณะเดียวกันในรายงานดังกล่าว นักวิเคราะห์จากมอร์แกน สแตลีย์ ระบุว่าอุปทานของโอเปกเติบโตขึ้น 1.6 ล้านบาร์เรลต่อวันและอุปทานนอกกลุ่มโอเปกเติบโตขึ้นราว 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ระหว่างไตรมาส 4 ของปี 2024 และปี 2025 บ่งชี้ถึงแนวโน้มอุปทานล้นตลาด
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกในวันอังคาร(6ธ.ค.) ได้แรงหนุนจากการดีดตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มชิป ท่ามกลางมุมมองในแง่ดีที่มีต่อปัญญาประดิษฐ์
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 484.90 จุด (0.99 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,462.08 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 42.77 จุด (0.62 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,944.82 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 151.35 จุด (0.65 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 23,547.17 จุด
หุ้นกลุ่มเมมโมรีและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลดีดตัวขึ้น หลัง 'เจนเซ่น หวง ซีอีโอของเอ็นวิเดีย กล่าว ณ เวทีสัมมนาหนึ่งในลาสเวกัส ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโปรเซสเซอร์เอไอใหม่ที่ใกล้จะเปิดตัว ในนั้นรวมถึงเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลชั้นใหม่
ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาไปที่ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือ หลังหลุดพ้นจากมาตรการล็อคดาวน์หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯที่ยืดเยื้อกว่า 43 วัน โดยในบรรดาข้อมูลเศรษฐกิจที่เตรียมเผยแพร่ออกมา มีทั้งตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่และผลสำรวจการหมุนเวียนแรงงาน เช่นเดียวกับข้อมูลการจ้างงานของเดือนธันวาคม ทั้งนี้ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอ อาจเพิ่มความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) จะปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบ
ด้านราคาทองดีดตัวขึ้นในวันอังคาร(6ม.ค.) ได้แรงหนุนจากแรงถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ตามหลังปฏิบัติการจับกุม นิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลา โหมกระพือความตึงเครียดไปทั่วโลก โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนกุมภาพันธ์ เพิ่มขึ้น 1 % ปิดที่ 4,496.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)