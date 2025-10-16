ไม่เคยมีมาก่อน!ทองทะลุ$4,200เป็นครั้งแรก น้ำมันต่ำสุด5เดือน-หุ้นสหรัฐฯปิดผสม

ราคาน้ำมันขยับลงในวันพุธ(15ต.ค.) แตะระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือน ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่ลุกลามระหว่างสหรัฐฯกับจีน ปัจจัยนี้ดันทองคำทะลุ 4,200 ดอลลาร์ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ขณะที่วอลล์สตรีทปิดผสมผสาน ได้แรงหนุนจากรายงานผลประกอบการกลุ่มสถาบันการเงิน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 43 เซนต์ ปิดที่ 58.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 48 เซนต์ ปิดที่ 61.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งสองสัญญาปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม
2 ชาติผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ของโลกหวนกลับมาเปิดศึกทางการค้าอีกรอบในสัปดาห์ที่แล้ว โดยสหัรฐฯและจีนต่างเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท่าเรือเพิ่มเติม กับเรือที่บรรทุกสินค้าระหว่าง 2 ประเทศ ความเคลื่อนไหวตอบโต้กันตาต่อตาฟันต่อฟัน ที่ก่อความปั่นป่วนแก่กระแสสินค้าโลก
ขณะเดียวกันเปิดการศึกทางการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯและจีน ยังก่อความเสี่ยงด้านลบอย่างเป็นรูปธรรม ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลก และปัจจัยนี้เองโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทางพลังงาน
ด้านราคาทองคำพุ่งเหนือ 4,200 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในวันพุธ(15ต.ค.) เดินหน้าทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความคาดหมายเฟดปรับลดดอกเบี้ย และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ผลักนักลงทุนหันถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 38.20 ดอลลาร์ หรือ 0.90 % ปิดที่ 4,201.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯในวันพุธ(15ต.ค.) ปิดผสมผสาน โดยเอสแอนด์พี 500 ขยับขึ้น ได้แรงหนุนจากธนาคารมอร์แกน สแตนลีย์และแบงก์ออฟอเมริกาที่ดีดตัวขึ้น ตามหลังรายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง แต่ขณะเดียวกันนักลงทุนยังโฟกัสไปที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับอเมริกา
ดาวโจนส์ ลดลง 17.15 จุด (0.04 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,253.31 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 26.75 จุด (0.40 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,671.06 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 148.38 จุด (0.66 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,670.08 จุด
หุ้นของมอร์แกน สแตนลีย์ เพิ่มขึ้น 4.7% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนแบงก์ออฟอเมริกา เพิ่มขึ้น 4.4% หลังจากสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่ง รายงานผลประกอบการมีกำไรไตรมาส 3 มากกว่าที่ตลาดคาดหมายไว้
ผลประกอบการของธนาคารต่างๆที่เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้ บ่งชี้ถึงความเข้มแข็งของบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติสหรัฐฯ นอกจากนี้แล้วข้อมูลดังกล่าวยังเผยถึงสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่รายงานเศรษฐศาสตร์มหภาคต่างๆนานา ยังไม่สามารถเผยแพร่ออกมา สืบเนื่องจากภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาล
(ที่มา:รอยเตอร์)