ทนไม่ไหวแล้ว!ชาวเดนมาร์ก-กรีนแลนด์ลุกฮือชุมนุม แสดงพลังต้านสหรัฐฯกระสันผนวกดินแดน

พวกผู้ประท้วงหลายพันคนรวมตัวกันทั่วเดนมาร์กและกรีนแลนด์เมื่อวันเสาร์(17ม.ค.) เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับเดนมาร์ก ท่ามกลางคำขู่ผนวกเกาะอาร์กติกแห่งนี้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องสหรัฐฯเคารพสิทธิในการตัดสินชะตากรรมด้วยตนเองของชาวกรีนแลนด์
ทรัมป์ บอกว่ากรีนแลนด์มีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ สืบเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของเกาะและไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ในการใช้กำลังเข้าควบคุม ขณะที่บรรดาชาติยุโรปในสัปดาห์นี้ ส่งบุคลากรทางทหารไปยังกรีนแลนด์ ตามคำร้องขอของเดนมาร์ก
บรรดาผู้ประท้วงตะโกนคำว่า "กรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขาย" และชูป้ายข้อความต่างๆอย่างเช่น "อย่ายุ่งกับกรีนแลนด์" เช่นเดียวกับธงสีแดงขาวกับของเกาะแห่งนี้ รวมตัวกันบริเวณจัตุรัสศาลากลางเมืองโคเปนเฮเดน ก่อนมุ่งหน้าสู่สถานทูตสหรัฐฯ
"ผมรู้สึกยินดีอย่างมากสำหรับแรงสนับสนุนมหาศาลที่ชาวกรีนแลนด์ได้รับ เรากำลังส่งข้อความไปยังโลก ว่าพวกคุณควรตื่นกันได้แล้ว" จูเลียร์ เรดมาเชอร์ ประธานกลุ่ม Uagut องค์กรหนึ่งสำหรับชาวกรีนแลนด์ในเดนมาร์ก "กรีนแลนด์และชาวกรีนแลนด์กลายมาเป็นแถวหน้าในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนไม่รู้ตัว"
วิดีโอของรอยเตอร์เป็นภาพประชาชนหลายพันคนกำลังชุมนุม ขณะที่โฆษกของแกนนำการชุมนุมและตำรวจปฏิเสธประเมินตัวเลขผู้เข้าร่วมประท้วง
นอกจากนี้แล้วยังมีการจัดชุมนุมขึ้นในสถานที่อื่นๆในเดนมาร์ก เช่นเดียวกับในกรุงนุก เมืองหลวงของกรีนแลนด์ หลังจากนั้นในวันเสาร์(17ม.ค.)
ถ้อยแถลงซ้ำๆของทรัมป์เกี่ยวกับหมู่เกาะกรีนแลนด์ โหมกระพือวิกฤตการทูตอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนระหว่างสหรัฐฯกับเดนมาร์ก ทั้ง 2 ชาติที่เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งพันธมิตรทหารนาโต และเรียกเสียงประณามอย่างกว้างขวางในยุโรป
ดินแดนกรีนแลนด์ที่มีประชากร 57,000 คน อยู่ภายใต้การปกครองของโคเปนเฮเกนมานานหลายทศวรรษ เกาะแห่งนี้ได้รับอำนาจในการปกครองตนเองในระดับสูงมาตั้งแต่ปี 1979 แต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของเดนมาร์ก ซึ่งควบคุมนโยบายการป้องกันตนเองและการต่างประเทศ และเป็นผู้มอบเงินทุนส่วนใหญ่แก่ผู้บริหารกรีนแลนด์
ทั้ง 5 พรรคการเมืองที่มีเสียงอยู่ในรัฐสภากรีนแลนด์ ต่างอยากเห็นเกาะแห่งนี้ในท้ายที่สุดแล้วมีเอกราชโดยสิ้นเชิง แต่พวกเขามีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับกรอบเวลาของความเคลื่อนไหวดังกล่าว และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา พวกเขาบอกว่าอยากยังคงอยู่ร่วมกับเดนมาร์ก มากกว่าหันไปผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐฯ
การประท้วงในเดนมาร์ก จัดโดยชาวกรีนแลนด์หลายกลุ่ม ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มเอ็นจีโอ ActionAid Denmark ทั้งนี้อ้างอิงข้อมูลจากทางการเดนมาร์ก คาดว่ามีชาวกรีนแลนด์พำนักอยู่ในเดนมาร์ก ราวๆ 17,000 คน
ผลสำรวจความคิดเห็นของโพลรอยเตอร์/อิปซอส พบว่ามีชาวอเมริกาเพียง 17% ที่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในความพยายามครอบครองเกาะกรีนแลนด์ นอกจากนี้แล้วยังพบว่าเสียงส่วนใหญ่ของทั้งชาวเดโมแครตและรีพับลิกัน คัดค้านการใช้กำลังผนวกเกาะแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ เรียกการสำรวจนี้ว่าเป็น "เฟคโพล"
(ที่มา:รอยเตอร์)