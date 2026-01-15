เปลืองน้ำลาย! ทรัมป์ยังปักหลักต้องการยึดครอง‘กรีนแลนด์’หลังการเจรจาระดับสูง อ้างเดนมาร์กไร้น้ำยาป้องกันจีน-รัสเซียรุกราน

ทรัมป์ย้ำอเมริกาต้องได้กรีนแลนด์ อ้างพึ่งพาเดนมาร์กให้ปกป้องเกาะแห่งนี้จากการรุกรานของจีนหรือรัสเซียไม่ได้ ด้านเดนมาร์กและกรีนแลนด์รับไม่สามารถโน้มน้าวให้วอชิงตันเปลี่ยนความคิด แต่ยืนกรานความต้องการของทรัมป์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ขณะที่ชาติยุโรปที่รวมถึงเยอรมนีและฝรั่งเศส ทยอยส่งทหารไปเสริมความมั่นคงบนเกาะแห่งนี้
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวกับพวกผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่เมื่อวันพุธ (14 ม.ค.) ว่า กรีนแลนด์มีความสำคัญในแง่ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ รวมถึงสำหรับเดนมาร์กด้วย แต่ปัญหาคือ เดนมาร์กไม่สามารถทำอะไรได้ หากรัสเซียหรือจีนต้องการยึดครองกรีนแลนด์ ขณะที่อเมริกามีทุกอย่างที่จะทำได้ พร้อมกับอวดอ้างยกตัวอย่างสิ่งที่อเมริกาทำกับเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
การแสดงความคิดเห็นของทรัมป์เกิดขึ้นภายหลังการประชุมในวันเดียวกันระหว่างรองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ และมาร์โค รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ กับลาร์ส ล็อกเคอ ราสมุสเซน และวิเวียน มอตซ์เฟลต์ รัฐมนตรีต่างประเทศเดนมาร์กและกรีนแลนด์ตามลำดับ ซึ่งมีการตกลงกันว่า อเมริกาและเดนมาร์กจะตั้งคณะทำงานเพื่อหารือข้อกังวลเกี่ยวกับกรีนแลนด์ โดยอาจนัดพบกันในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม วอชิงตันแสดงออกชัดเจนว่า ยังไม่ล้มเลิกความต้องการในการยึดครองกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองในอธิปไตยของเดนมาร์ก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาร์กติก อีกทั้งอุดมด้วยแร่ธาตุมีค่า
ราสมุสเซนและมอตซ์เฟลต์กล่าวถึงผลการประชุมว่า สิ่งที่สหรัฐฯยืนกรานเป็นการละเมิดอธิปไตยที่ยอมรับไม่ได้
ทรัมป์ยังคงไม่ตัดความเป็นไปได้ในการใช้กำลังเข้ายึดกรีนแลนด์ โดยก่อนการประชุมดังกล่าวราว 2 ชั่วโมง เขาโพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้ากรีนแลนด์อยู่ในมืออเมริกา
กรีนแลนด์และเดนมาร์กยืนกรานมาตลอดว่า กรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขาย และการขู่ใช้กำลังเป็นการกระทำแบบไร้ความยั้งคิด นอกจากนั้นปัญหาด้านความมั่นคงควรได้รับการแก้ไขในหมู่ชาติพันธมิตร โดยที่ชาติสำคัญๆ ในยุโรปต่างสนับสนุนเดนมาร์ก ซึ่งเป็นสมาชิกนาโตเช่นเดียวกับอเมริกา
ก่อนประชุมที่วอชิงตัน กรีนแลนด์และเดนมาร์กยังเพิ่มทหารประจำการทั้งในและรอบๆ กรีนแลนด์ โดยร่วมมือใกล้ชิดกับพันธมิตรนาโต และเป็นส่วนหนึ่งของคำสัญญาในการเสริมสร้างการป้องกันในอาร์กติก
กระทรวงกลาโหมเดนมาร์กแถลงว่า การเพิ่มการประจำการทางทหารนี้ ครอบคลุมถึงกิจกรรมการฝึกต่างๆ ตลอดปีนี้ พร้อมกันนั้นก็ประกาศซ้อมรบร่วมกับสวีเดนในทันที
หลายประเทศในยุโรปที่รวมถึงเยอรมนี ฝรั่งเศส สวีเดน และนอร์เวย์ ต่างประกาศแผนส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปยังกรีนแลนด์เช่นเดียวกัน
ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส แถลงวันพุธว่า ทหารชุดแรกของฝรั่งเศสกำลังเดินทางไปกรีนแลนด์ นอกจากนั้นขณะนี้ยังมีหน่วยทหารราบภูเขาของฝรั่งเศสเตรียมพร้อมซ้อมรบในกรีนแลนด์แล้ว
กระทรวงกลาโหมเยอรมนีแถลงว่า จะส่งทีมลาดตระเวน 13 นายไปถึงกรีนแลนด์ในวันพฤหัสฯ (15)
ระหว่างให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ราสมุสเซนและมอตซ์เฟลต์กล่าวว่า การประชุมที่วอชิงตันคราวนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และย้ำว่า เดนมาร์กเห็นด้วยกับอเมริกาเกี่ยวกับข้อกังวลด้านความมั่นคงในอาร์กติก แต่ยืนกรานคัดค้านแนวคิดในการเข้ายึดกรีนแลนด์ของอเมริกา
ราสมุสเซนยังยืนยันว่า ไม่มีเรือรบจีนหรือรัสเซียรอบกรีนแลนด์อย่างที่ทรัมป์อ้างมาตลอด นอกจากนั้นยังไม่มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของจีนในกรีนแลนด์
การที่ทรัมป์จ้องยึดกรีนแลนด์ยังทำให้ผู้นำดินแดนแห่งนี้ระงับความพยายามในการเรียกร้องเอกราช หันมาทุ่มเทจัดการวิกฤตทางการทูตครั้งใหญ่ ขณะที่ชาวกรีนแลนด์หันมาชูความเป็นเอกภาพกับเดนมาร์กมากขึ้น
ขณะเดียวกัน คนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับทรัมป์ในเรื่องนี้ โดยผลสำรวจของรอยเตอร์/อิปซอสส์ที่รวบรวมข้อมูลนาน 2 วันจนถึงวันอังคาร (13) พบว่า คนอเมริกัน 17% สนับสนุนความพยายามของทรัมป์ในการเข้ายึดกรีนแลนด์ ขณะที่ 47% ไม่เห็นด้วย และ 35% ยังไม่แน่ใจ
(ที่มา: รอยเตอร์/เอพี/เอเอฟพี)