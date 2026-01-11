เงินซื้อไม่ได้!กรีนแลนด์กร้าวไม่เอา'อเมริกา' หลังรบ.ทรัมป์เล็งจ่ายสูงสุดหัวละ3ล้าน จูงใจผนวกรวมกับสหรัฐฯ

บรรดาพรรคการเมืองต่างๆของกรีนแลนด์ ประกาศกร้าวไม่ต้องการอยู่ภายใต้วอชิงตัน หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ บ่งชี้อีกครั้งเกี่ยวกับการใช้กำลังยึดดินแดนปกครองตนเองที่อุดมไปด้วยทรัพยกรแก่ของเดนมาร์กแห่งนี้ เช่นเดียวกับกรณีมีข่าวว่าสหรัฐฯกำลังพิจารณาจ่ายเงินชาวบ้านคนละ 10,000-100,000 ดอลลาร์ ในความพยายามโน้มน้าวให้ชาวกรีนแลนด์ยอมผนวกรวมกับอเมริกา
ถ้อยแถลงของฝ่ายการเมืองกรีนแลนด์ที่เผยแพร่ออกมาในช่วงค่ำวันศุกร์(9ม.ค.) มีขึ้นหลังจาก ทรัมป์ ส่งเสียงเน้นย้ำอีกครั้งว่า "วอชิงตันกำลังทำอะไรบางอย่างกับกรีนแลนด์ ไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตาม"
บรรดาชาติยุโรปกำลังดิ้นรนหาแนวทางตอบสนองร่วมกัน หลังจากทำเนียบขาวบอกเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ ว่า ทรัมป์ ต้องการซื้อเกาะกรีนแลนด์และไม่ตัดความเป็นไปได้ของการใช้ปฏิบัติการทางทหาร
"เราไม่ต้องการเป็นคนอเมริกา เราไม่ต้องการเป็นคนเดนมาร์ก เราต้องการเป็นคนกรีนแลนด์" พวกแกนนำของพรรคการเมือง 5 พรรคในรัฐสภากรีนแลนด์ระบุในถ้อยแถลงร่วม "อนาคตของชาวกรีนแลนด์ต้องตัดสินใจโดยชาวกรีนแลนด์
"ไม่มีประเทศไหนที่สามารถแทรกแซงในเรื่องนี้ เราต้องเป็นคนตัดสินใจอนาคตของเราเอง โดยปราศจากแรงกดดันให้ทำการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนใดๆ โดยปราศจากผัดวันประกันพรุ่ง และปราศจากการแทรกแซงจากประเทศอื่นๆ" พวกเขาเน้นย้ำ
ด้านชาวบ้านก็แสดงจุดยืนในแบบเดียวกัน โดย จูเลียส เนียลเซน ชาวประมงวัย 48 ปี บอกกับเอเอฟพีว่า "อเมริกานะหรือ ไม่! เราเป็นอาณานิคมมานานหลายปีแล้ว เราไม่พร้อมเป็นอาณานิคมอีก"
เดนมาร์กได้ผนวกกรีนแลนด์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนในปี 1953 ก่อนที่เกาะแห่งนี้จะได้สิทธิ์ปกครองตนเองในอีก 26 ปีต่อมา จากนั้นมีอำนาจปกครองตนเองมากขึ้นในปี 2009 และท้ายที่สุดแล้ว เวลานี้กำลังพิจารณาตีตัวออกห่างในความสัมพันธ์กับเดนมาร์ก
อย่างไรก็ตามชาวกรีนแลนด์จำนวนมากยังคงแสดงท่าทีระมัดระวังต่อการทำให้เรื่องนี้กลายเป็นจริง "ฉันชอบมากๆเกี่ยวกับแนวคิดที่เราจะเป็นอิสระ แต่ฉันคิดว่าเราควรรอก่อน ไม่ใช่ตอนนี้ ยังไม่ใช่วันนี้" พนักงานในร้านเทเลคอมแห่งหนึ่งบอกกับเอเอฟพี
รัฐบาลปัจจุบันที่อยู่ในอำนาจ ไม่แสดงท่าทีอยากเร่งรีบเป็นเอกราช มีเพียงพรรคฝ่ายค้าน Naleraq ซึ่งได้คะแนนโหวต 24.5% ในศึกเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปี 2025 ที่ต้องการตัดความสัมพันธ์อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เดนมาร์กและบรรดาพันธมิตรอื่นๆในยุโรป ต่างช็อคกับคำขู่ของทรัมป์ที่มีต่อกรีนแลนด์ เกาะยุทธศาตร์ที่ตั้งอยู่ระหว่างอเมริกาเหนือและอาร์กติก บริเวณที่สหรัฐฯมีฐานทัพทหารแห่งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2
ทรัมป์ อ้างว่าการควบคุมเกาะแห่งนี้มีความสำคัญสำหรับความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ เนื่องจากรัสเซียและจีนเคลื่อนไหวทางทหารเพิ่มขึ้นในอาร์กติก แม้ในข้อเท็จจริงคือ ทั้งรัสเซียและจีนเพิ่มความเคลื่อนไหวทางทหารในภูมิภารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ไม่มีชาติใดที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะกรีนแลนด์
กรีนแลนด์ ยังดึงดูดความสนใจจากนานาชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำหรับทรัพยากรทางธรรมชาติอันมหาศาล ในนั้นรวมถึงแร่แรร์เอิร์ธ และคาดหมายว่าพวกเขายังครอบครองแหล่งสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่โตมโหฬารด้วย
เมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีเดนมาร์ก เตือนว่าการรุกรานกรีนแลนด์ จะเป็นจุดจบของทุกๆอย่าง อันหมายถึงความตกลงกลาโหมข้ามแอตแลนติก "นาโต" และโครงสร้างด้านความมั่นคงในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
นอกเหนือจากคำขู่ใช้กำลังทหารเข้ายึดแล้ว เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ มีรายงานว่าพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้พูดคุยหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจ่ายเงินให้กับชาวกรีนแลนด์ ส่วนหนึ่งในความพยายามโน้มน้าวให้พวกเขาแยกตัวจากเดินทาง และเปิดทางสำหรับผนวกรวมกับอเมริกา
แม้ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับตัวเลขที่แท้จริงและวิธีการการจ่ายเงินใดๆ แต่รายงานข่าวระบุว่าพวกเจ้าหน้าที่อเมริกา ในนั้นรวมถึงคณะผู้ช่วยในทำเนียบขาว ได้หารือกันในตัวเลขราวๆ 10,000 ดอลลาร์ ถึง 100,000 ดอลลาร์ต่อคน (ประมาณ 310,000 บาท ถึง 3,100,000 บาท)
แนวคิดเรื่องการจ่ายเงินโดยตรงให้แก่ผู้อยู่อาศัยในกรีนแลนด์ เป็นหนึ่งในคำอธิบายว่าสหรัฐฯ อาจพยายาม "ซื้อ" ดินแดนนี้ แม้ว่าทางการกรีนแลนด์และเดนมาร์กจะยืนยันมาตลอดว่า “กรีนแลนด์” ไม่ได้มีไว้ขายก็ตาม
แหล่งข่าวเปิดเผยว่าการหารือภายในในเรื่องดังกล่าวมีความจริงจังมากขึ้น หลังจากสหรัฐฯปฏิบัติการโจมตีเวเนซุเอลา ที่ลงเอยด้วยการจับกุมประธานธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา
(ที่มา:เอเอฟพี/รอยเตอร์)