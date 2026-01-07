พันธมิตรทหารว่าไง!ทรัมป์ไม่แยแสเสียงเตือนนาโต ไม่ตัดความเป็นไปได้ใช้กำลังยึดกรีนแลนด์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯและคณะทำงานของเขา กำลังหารือทางเลือกต่างๆสำหรับการครอบครองกรีนแลนด์ และการใช้กำลังทหารอเมริกาเพื่อผลักดันสู่เป้าหมายดังกล่าว "เป็นทางเลือกหนึ่งเสมอ" จากคำยืนยันของทำเนียบขาวในวันอังคาร(6ม.ค.) ความเคลื่อนไหวที่ไม่สนบรรดาพันธมิตรยุโรปในนาโต ที่ประกาศยืนยันสนับสนุนเกาะแห่งนี้
ความทะเยอทะยานของทรัมป์ในการครอบครองเกาะกรีนแลนด์ ในฐานะศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯในอาร์กติก บริเวณทีได้รับความสนใจจากรัสเซียและจีนมากขึ้นเรื่อยๆ ถูกรื้อฟื้นขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตามหลังอเมริกาบุกจู่โจมจับกุมประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา แม้กรีนแลนด์ ส่งเสียงซ้ำๆว่าพวกเขาไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐฯ
ในถ้อยแถลงตอบคำถามจากรอยเตอร์ ทางทำเนียบขาวระบุว่า ทรัมป์ มองการครอบครองเกาะกรีนแลนด์ ในฐานะความจำเป็นลำดับต้นๆของความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ เพื่อ "ขัดขวางศัตรูของเราในภูมิภาคอาร์กติก"
"ประธานาธิบดีและคณะทำงานของเรากำลังหารือกันเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆนานา ในการไล่ตามเป้าหมายนโยบายต่างประเทศอันสำคัญนี้ และแน่นอน การใช้กองทัพสหรัฐฯเป็นทางเลือกหนึ่งเสมอ ในการสั่งการของผู้บัญชาการสูงสุด"
เจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของสหรัฐฯ เผยว่ามีการพูดคุยกันอย่างกระตือรือร้นในห้องทำงานรูปไข่ เกี่ยวกับแนวทางต่างๆนานาในการให้ได้มาซึ่งเกาะกรีนแลนด์ และบรรดาที่ปรึกษาหารรือกันเกี่ยวกับทางเลือกที่หลากหลาย
พร้อมกันนั้น เจ้าหน้าที่รายนี้เน้นย้ำว่าถ้อยแถลงจากบรรดาผู้นำนาโต ที่แสดงจุดยืนสนับสนุนกรีนแลนด์อย่างหนักแน่น ไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางทรัมป์แม้แต่น้อย "มันจะไม่จางหายไปไหน" เจ้าหน้าที่กล่าวถึงความทะเยอทะยานของประธานาธิบดีทรัมป์ในการครอบครองเกาะกรีนแลนด์ ในวาระการดำรงตำแหน่งของเขา ที่ยังเหลืออีก 3 ปี
ระหว่างให้สัมภาษณ์โดยไม่ประสงค์เอ่ยนาม เจ้าหน้าที่รายนี้บอกต่อว่าทางเลือกต่างๆนานานั้น ในนั้นรวมถึงการซื้อเกาะกรีนแลนด์อย่างตรงไปตรงมา หรือจัดตั้งข้อตกลงการรวมตัวแบบเสรี(Compact of Free Association - COFA )ระหว่างสหรัฐฯกับดินแดนแห่งนี้ โดยข้อตกลง COFA จะหยุดความทะเยอทะยานของทรัมป์ ในการดึงเกาะที่มีประชากร 57,000 คน เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกา
ไม่มีการเปิดเผยถึงแนวโน้มราคาใดๆที่สหรัฐฯจะซื้อเกาะแห่งนี้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่า "การทูตเป็นทางเลือกแรกของประธานาธิบดีเสมอ และในฐานะผู้นำข้อตกลง เขารักการทำข้อตกลง ดังนั้นถ้าสามารถบรรลุข้อตกลงที่ดีในการซื้อเกาะกรีนแลนด์ ชัดเจนว่ามันจะเป็นสัญชาตญาณแรกของเขา"
พวกเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลสหรัฐฯ กล่าวอ้างว่าเกาะกรีนแลนด์มีความสำคัญยิ่งต่ออเมริกา สืบเนื่องจากเป็นแหล่งสะสมแร่ธุาตที่มีความสำคัญมากต่อการใช้งานด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการทหาร ทรัพยากรเหล่านี้ยังคงไม่ได้รับการขุดเจาะเหตุผลขาดแคลนแรงงาน ปราศจากโครงสร้างพื้นฐานและปัญหาท้าทายอื่นๆ
ท่าทีแข็งกร้าวของสหรัฐฯ มีขึ้นแม้ว่าบรรดาชาติมหาอำนาจยุโรปและแคนาดา พันธมิตรของอเมริกาในนาโต แสดงจุดยืนสนับสนุนกรีนแลนด์ในวันอังคาร(6ม.ค.) โดยชี้ว่าเกาะอาร์กติกแห่งนี้เป็นของประชาชนชาวกรีนแลนด์ ตามหลังคำขู่รอบใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่แสดงความปรารถนายึดเกาะอันเป็นดินแดนของเดนมาร์ก รัฐสมาชิกนาโต
โดนัลด์ ทุสก์ นายกรัฐมนตรีโปแลนด์ บอกกับพวกผู้สื่อข่าวในกรุงวอร์ซอ ว่า "รัฐสมาชิกหนึ่งใดไม่ควรโจมตีหรือคุกคามสมาชิกอื่นๆขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ มิเช่นนั้น นาโต จะไร้ซึ่งความหมาย"
ในถ้อยแถลงแยกกัน บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของชาติต่างๆในแถบนอร์ดิก จากฟินแลนด์, ไอซ์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน และ เดนมาร์ก ก็เน้นย้ำถึงสิทธิของกรีนแลนด์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการของตนเอง ขณะเดียวกันก็ยืนกรานว่าพวกเขาได้เพิ่มการลงทุนในความมั่นคงแถบอาร์กติก และเสนอปรึกษาหารือกับสหรัฐฯและพันธมิตรอื่นๆในนาโตมากขึ้น
เยนส์ เฟรเดริก นีลเซน นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ แสดงความยินดีต่อคำสัญญาเป็นหนึ่งเดียวกันของบรรดาผู้นำยุโรป และส่งเสียงเรียกร้องอีกครั้งไปยังสหรัฐฯ สำหรับการพูดคุยเจรจาด้วยความเคารพ
(ที่มา:รอยเตอร์)