'ทรัมป์' ลั่นใช้หลัก 'ศีลธรรมส่วนตัว' ตัดสินการใช้อำนาจระดับโลก ไม่แคร์ 'กฎหมายระหว่างประเทศ'

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ว่า "ศีลธรรมของเขาเอง" เป็นสิ่งเดียวที่อาจจำกัดอำนาจระดับโลกของเขาได้ พร้อมเสริมว่าตน "ไม่ต้องการกฎหมายระหว่างประเทศ"
ในการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมหลายประเด็นกับนิวยอร์กไทมส์ซึ่งตีพิมพ์เมื่อวันพฤหัสบดี (8 ม.ค.) ทรัมป์ ถูกถามเมื่อวันพุธ (7) ว่า มีอะไรบ้างที่จะเป็นข้อจำกัดต่ออำนาจในระดับโลกของเขา
"ใช่ มีอยู่สิ่งหนึ่ง ก็ศีลธรรมของผมเอง ความคิดของผมเอง มันเป็นสิ่งเดียวที่จะหยุดผมได้" ทรัมป์ กล่าวกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์
“ผมไม่ต้องการกฎหมายระหว่างประเทศ ผมไม่ได้จ้องทำร้ายใคร” ทรัมป์ กล่าวเสริม
อย่างไรก็ตาม ทรัมป์ ยอมรับว่ารัฐบาลของเขายังจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็ไม่วายกล่าวเสริมว่า “มันขึ้นอยู่กับว่า คุณนิยามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไร”
คำพูดของ ทรัมป์ สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองโลกของเขา หลังจากหลายๆ การกระทำล่าสุดของ ทรัมป์ ดึงดูดความสนใจจากนานาชาติ
การให้สัมภาษณ์ของ ทรัมป์ กับนิวยอร์กไทมส์เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากกองกำลังทหารสหรัฐฯ บุกโจมตีเวเนซุเอลา และจับกุม นิโคลัส มาดูโร พร้อมภรรยาได้ ซึ่งทั้งคู่กำลังเผชิญข้อหาทางอาญาหลายข้อหา รวมถึงการสมคบคิดก่อการร้ายยาเสพติดและการสมคบคิดนำเข้าโคเคน ทั้ง มาดูโร และภรรยาได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาในศาลเมื่อต้นสัปดาห์นี้
ขณะเดียวกัน ทรัมป์ และที่ปรึกษาของเขาก็กำลังหารือเกี่ยวกับ "ทางเลือกต่างๆ" ในการเข้ายึดครองกรีนแลนด์ รวมถึงการใช้กำลังทหาร ดังที่ แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อของทำเนียบขาว กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์
ทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์พันธมิตรนาโต โดยกล่าวในโพสต์บนโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธ (7) ว่า สหรัฐฯ "จะอยู่เคียงข้างนาโตเสมอ แม้ว่าพวกเขาจะไม่อยู่เคียงข้างเราก็ตาม" เขายังกล่าวอีกด้วยว่า ตน "สงสัย" ว่านาโตจะสนับสนุนสหรัฐฯ หรือไม่ หาก "เราต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาจริงๆ"
นอกจากนี้ เมื่อวันพุธ (7) ทรัมป์ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสั่งการให้สหรัฐฯ ถอนตัวออกจากองค์กรระหว่างประเทศ 66 แห่ง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติ โดยระบุว่าโครงการเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสหรัฐฯ อีกต่อไป
ที่มา: เอบีซีนิวส์