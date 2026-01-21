รัสเซียส่งขีปนาวุธ-โดรนถล่มโครงข่ายพลังงานยูเครน เคียฟร้องคนครึ่งเมืองหลวงไร้ไฟฟ้าขณะหนาวจัดติดลบ

รัสเซียส่งโดรนและขีปนาวุธนับร้อยถล่มโครงข่ายพลังงานยูเครน ส่งผลให้อาคารที่พักอาศัยกว่า 5,600 แห่งในกรุงเคียฟไม่มีไฟฟ้าและระบบทำความร้อนใช้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ 14 องศาในวันอังคาร (20 ม.ค.) นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิต 1 คนใกล้เมืองหลวงยูเครน
ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ระบบเตือนภัยการโจมตีทางอากาศในกรุงเคียฟดังระงมและมีเสียงระเบิด ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศตอบโต้โดรนและขีปนาวุธของรัสเซีย
อันดรีย์ ซีบิฮา รัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ที่เป็นอาชญากรสงคราม ยังคงทำสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อผู้หญิง เด็ก และผู้สูงวัย และสำทับว่า กองกำลังรัสเซียล็อกเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอย่างน้อย 7 แคว้นของยูเครน พร้อมเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรเพิ่มการสนับสนุนระบบโจมตีทางอากาศของยูเครน โดยเตือนว่า หากไม่มีสันติภาพที่ยั่งยืนในยูเครน ยุโรปก็จะปราศจากความสงบสุขเช่นเดียวกัน
มาเรียนา เบตซา รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศ เสริมว่า พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งในเคียฟไม่มีไฟฟ้าและระบบทำความร้อน ขณะที่สภาพอากาศหนาวเย็นจัดติดลบ 14 องศา
ทางด้านประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ กล่าวว่า กองกำลังรัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนมากและโดรนกว่า 300 ลำ ตอกย้ำว่า มอสโกไม่ต้องการยุติสงครามในเร็วๆ นี้
เซเลนสกี้ยังบอกว่า ยูเครนเพิ่งได้รับเครื่องกระสุนสำหรับใช้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศเมื่อวันจันทร์ (19)
เหตุการณ์ล่าสุดนี้ เกิดขึ้นราว 10 วันหลังจากการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียต่อโครงข่ายพลังงานในเคียฟนับจากเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อเกือบ 4 ปีที่แล้ว
ทั้งนี้การโจมตีเมื่อก่อนรุ่งเช้าวันที่ 9 ม.ค. ก็ส่งผลให้ระบบทำความร้อนไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ราวครึ่งหนึ่งของกรุงเคียฟ และประชาชนจำนวนมากไม่มีไฟฟ้าใช้นานหลายวันท่ามกลางอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
อาคารส่วนใหญ่ที่ระบบทำความร้อนใช้ไม่ได้ในขณะนี้คืออาคารที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่การโจมตีเมื่อวันที่ 9
โรงเรียนต่างๆ ได้รับคำสั่งให้ปิดทำการจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ยังมีการหรี่ไฟถนนเพื่อประหยัดพลังงาน
กองทัพอากาศเคียฟแถลงว่า รัสเซียโจมตีด้วยโดรนระยะไกล 339 ลำ และขีปนาวุธ 34 ลูกตลอดคืนวันจันทร์
วิตาลี คลิตช์โก นายกเทศมนตรีเคียฟ แถลงผ่านแพลตฟอร์มเทเลแกรมว่า หลังการโจมตีคราวนี้ อาคารที่พักอาศัย 5,635 หลัง หรือครึ่งหนึ่งของอาคารอพาร์ตเมนต์ในเมืองหลวงของเคียฟ ไม่มีระบบทำความร้อนใช้ นอกจากนี้น้ำประปายังใช้การไม่ได้ในหลายพื้นที่
เจ้าหน้าที่ในแคว้นริฟเน ทางภาคตะวันตกของยูเครนก็เผยว่า โครงสร้างพื้นฐานสำคัญได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชน 10,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
นอกจากนั้น รัสเซียยังโจมตีอาคารที่พักอาศัยหลังหนึ่งและโรงไฟฟ้าในแคว้นโอเดสซา ทางภาคใต้ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมในแคว้นโปลตาวา และแคว้นดนิโปรเปตรอฟสก์ ทางตอนกลางค่อนไปทางตะวันออกของยูเครน
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอพี)