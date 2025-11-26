อเมริกา-รัสเซียถกแผนสันติภาพกันต่อที่อาบูดาบี ขณะมอสโก-เคียฟเปิดฉากแลกหมัดชุดใหญ่

รัฐมนตรีทบวงทหารบกอเมริกาประชุมกับเจ้าหน้าที่รัสเซียที่อาบูดาบีโดยไม่มีการประกาศข่าวล่วงหน้า เพื่อผลักดันแผนยุติสงครามในยูเครน ขณะที่มอสโกกับเคียฟต่างถล่มใส่กันไม่ยั้ง มีผู้เสียชีวิตรวมกันอย่างน้อย 9 คน
การโจมตีครั้งใหญ่ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่อเมริกาฟื้นความพยายามผลักดันการยุติสงครามในยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ 4 ปี โดยเจ้าหน้าที่อเมริกันคนหนึ่งยืนยันว่า แดน ดริสคอลล์ รัฐมนตรีทบวงทหารบก ได้หารือกับเจ้าหน้าที่รัสเซียนานหลายชั่วโมงที่อาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ในวันอังคาร (25 พ.ย.)
ดริสคอลล์ที่เข้าร่วมทีมเจรจาของอเมริกาเมื่อไม่ถึง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กำลังผลักดันการเจรจาเฟสสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของแผนสันติภาพที่เป็นไปได้กับรัสเซีย
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยว่า การเจรจาจะใช้เวลาเท่าใดหรือมีการหารือในประเด็นใด แต่ชี้ว่า ยูเครนรับรู้เกี่ยวกับการประชุมนี้ และทุกฝ่ายต่างระบุว่า ต้องการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติการสู้รบโดยเร็วที่สุด รวมทั้งยังคาดว่า ดริสคอลจะประชุมกับเจ้าหน้าที่ยูเครนที่อาบูดาบีเช่นเดียวกัน
การประชุมนี้มีขึ้นหลังจากผู้แทนของอเมริกาและยูเครนหารือกันที่เจนีวาในวันอาทิตย์ (23) เกี่ยวกับแผนสันติภาพ 28 ข้อของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ถูกมองว่า เข้าข้างรัสเซียอย่างชัดเจน เนื่องจากกำหนดให้เคียฟสละดินแดน ลดขนาดกองทัพ และล้มเลิกความพยายามเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ยูเครนปฏิเสธเนื่องจากเท่ากับเป็นการยอมจำนนต่อรัสเซีย
อย่างไรก็ดี เมื่อวันจันทร์ (24) ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ กล่าวว่า แผนสันติภาพที่เสนอล่าสุดภายหลังการหารือที่เจนีวามีการแก้ไขประเด็นต่างๆ แต่ยอมรับว่า ยังมีประเด็นอ่อนไหวบางอย่างที่ต้องหารือเพิ่มเติมกับทรัมป์ และสำทับว่า กระบวนการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายน่าจะมีความยุ่งยาก
ทางด้านดมิตริ เปสคอฟ โฆษกทำเนียบเครมลิน กล่าวเมื่อเช้าวันอังคารว่า ยังไม่ได้รับแผนสันติภาพฉบับใหม่ และงดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมที่อาบูดาบี
ขณะเดียวกัน กลุ่มประเทศที่สนับสนุนยูเครนที่เรียกว่า “กลุ่มพันธมิตรผู้ร่วมใจ” นัดประชุมกันอีกครั้งในวันอังคาร โดยเป็นการประชุมทางออนไลน์ มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำ
ประธานาธิบดีเอมมานูเอล มาครงของฝรั่งเศส ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุอาร์ทีแอลเมื่อวันอังคารว่า แผนสันติภาพของทรัมป์ “มาถูกทางแล้ว” แต่ต้องเป็นสันติภาพที่ไม่ได้หมายถึงการยอมจำนน และต้องไม่เปิดทางให้รัสเซียกลับมาก่อสงครามอีก
ผู้นำแดนน้ำหอมยังต้องการให้อเมริการับประกันความมั่นคงแก่ยูเครนและยุโรป และคัดค้านการลดขนาดกองทัพยูเครน นอกจากนั้นยังสำทับว่า มีเพียงยุโรปเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจว่า จะทำอย่างไรต่อไปกับสินทรัพย์รัสเซียที่ถูกอายัดในยุโรป
รัสเซีย-ยูเครนถล่มใส่กัน
ความเคลื่อนไหวทางการทูตเพื่อยุติสงครามในยูเครนเกิดขึ้นขณะที่มอสโกและเคียฟ ยังคงเปิดการโจมตีตอบโต้กันระลอกใหญ่
เซเลนสกี้โพสต์บนเทเลแกรมว่า รัสเซียยิงขีปนาวุธ 22 ลูก และโดรนกว่า 460 ลำโจมตียูเครนเมื่อคืนวันจันทร์ มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน และมีโดรน 4 ลำบินเข้าสู่โรมาเนียและมอลโดวา
การโจมตีของรัสเซียทำให้น้ำประปา ไฟฟ้า และระบบทำความร้อนในบางพื้นที่ในเคียฟใช้การไม่ได้ คลิปที่โพสต์บนเทเลแกรมเผยให้เห็นไฟลุกไหม้อาคารที่พักอาศัยสูง 9 ชั้นแห่งหนึ่งในเขตดนิโปรฟสกี้ทางตะวันออกของเคียฟ โดยในเขตนี้มีผู้เสียชีวิต 2 คนและบาดเจ็บ 4 คน
นอกจากนั้นรัสเซียยังโจมตีอาคารอีกแห่งในเขตสเวียโตชินสกีทางตะวันตกของเคียฟ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 คนและบาดเจ็บ 3 คน
ขณะเดียวกัน ยูริ สไลยูซา ผู้ว่าการแคว้นรอสตอฟ ทางใต้ของรัสเซีย เผยว่า มีผู้เสียชีวิต 3 คนและบาดเจ็บ 8 คนจากการโจมตีของโดรนยูเครน
กระทรวงกลาโหมรัสเซียแถลงในวันอังคารว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายโดรนยูเครน 249 ลำที่เข้าโจมตีในหลายแคว้น รวมถึงไครเมียเมื่อคืนวันจันทร์ โดย 116 ลำในจำนวนนี้ถูกยิงตกในทะเลดำ
(ที่มา: เอพี/รอยเตอร์)