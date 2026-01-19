เข้าทาง! รบ.ทรัมป์สั่งทหาร 1,500 นายเตรียมเข้าคุมมินนิโซตา อ้างรักษาความสงบท่ามกลางเหตุจลาจล

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) ออกคำสั่งให้ทหาร 1,500 นาย เตรียมพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่จะถูกส่งเข้าประจำการในรัฐมินนิโซตา ที่เผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบ อันเนื่องจากการปราบปรามพวกคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามรายงานของสื่อมวลชนอเมริกาในวันอาทิตย์(18ม.ค.)
รายงานเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมดังกล่าว มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ใช้กฎหมายการก่อกบฏ(Insurrection Act) ซึ่งเปิดทางให้ใช้กำลังทหารปราบปราม "กบฏติดอาวุธ" หรือ "ความรุนแรงภายในประเทศ" แม้หนึ่งวันต่อมา เขาบอกว่ายังไม่มีความจำต้องใช้มันในทันที
สำนักข่าวเอบีซีนิวส์ รายงานแผนการประจำการดังกล่าวเป็นแห่งแรก โดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯระบุว่าทหารพลร่ม 1,500 นาย ที่ประจำการอยู่ในอะแลสกา ถูกสั่งให้เตรียมพร้อม แต่ประธานาธิบดียังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการประจำการ
เพนตากอนและทำเนียบขาวยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อรายงานข่าวดังกล่าว
กฎหมายการก่อกบฏ ถูกนำมาใช้ครั้งสุดท้ายในสหรัฐฯ ย้อนกลับไปกว่า 30 ปีก่อน และความเคลื่อนไหวใดๆโดยรัฐบาลกลางในการประจำการกำลังทหาร อาจโหมกระพือการเผชิญหน้ากันระหว่างทำเนียบขาวกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในมินนิโซตา
ฝูงชนในกลุ่มผู้ประท้วงปะทะกับพวกเจ้าหน้าที่คนเข้าเมือง ในมินนีอาโปลิส เมืองหลักของรัฐทางตะวันตกตอนกลางของสหรัฐฯแห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเกิดเหตุผู้หญิงชาวอเมริการายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางยิงเสียชีวิตในวันที่ 7 มกราคม
จาค็อบ เฟรย์ นายกเทศมนตรีมินนีอาโปลิส กล่าวในวันอาทิตย์(18ม.ค.) ให้คำนิยามการเข้ามาของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง 3,000 คนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ตามคำกล่าวอ้างปราบปรามคนเข้าเมืองผิดกฎหมายของทรัมป์ ว่าเป็น "กองกำลังยึดครองที่รุกรานเมืองของเราอย่างแท้จริง"
เฟรย์ บอกกับสำนักข่าวซีบีเอส ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางมีจำนวนมากกว่ากองกำลังตำรวจของเมืองที่มีอยู่ราว 600 นาย ถึง 5 ต่อ 1 นอกจากนี้แล้วเขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับรายงานข่าวที่มีทหารรัฐบาลกลางอีก 1,500 นาย พร้อมเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่เหล่านั้น
"มันไม่เกี่ยวอะไรกับความปลอดภัย มันเกี่ยวกับการส่งคนเข้ามายังเมืองของเราหลายพันคน ข่มขู่ผู้คนเพียงเพราะว่าพวกเขาเป็นชาวละตินหรือโซมาเลีย และแน่นอนว่าผู้คนในมินนิโซตา จะไม่ปิดปากเงียบ" เฟรย์ระบุ
คริสติ โนเอม รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ บอกว่าการปราบปรามจะเดินหน้าต่อไปจนกว่า "เราจะมั่นใจว่าพวกคนอันตรายทั้งหมดจะถูกรวบตัว และนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และจากนั้นก็เนรเทศกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขา"
เพตากอน ประจำการนาวิกโยธินสหรัฐฯราว 700 นายในลอสแองเจลิส เมื่อเดือนมิถุนายนและกรกฏาคม ตอบสนองต่อการประท้วงเดือดดาลต่อปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองอย่างหนักหน่วงในเมืองดังกล่าว
ทรัมป์ ยังขู่ใช้กฎหมายการก่อกบฏ ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้ประกาศใช้ ขณะที่ทหารถูกจำกัดบทบาทเพียงรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินรัฐบาลกลาง 2 แห่ง ในพื้นที่ลอสแองเจลิส
(ที่มา:เอเอฟพี)