ป่วนเหมือนกัน!พ่อเมืองมินนีอาโปลิสร้องชุมนุมอย่างสันติ เตือนระวังไปเข้าทางปธน.ทรัมป์

จาค็อบ เฟรย์ นายกเทศมนตรีมินนีอาโปลิส ในวันเสาร์(10ม.ค.) เรียกร้องประชาชนที่ประท้วงกรณีผู้ขับขี่รายหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯยิงเสียชีวิต ให้ชุมนุมกันอย่างสันติ เตือนพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใดๆ อาจไปเข้าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
เฟรย์ จากพรรคเดโมแครต ส่งเสียงเตือนไปยังพวกผู้ชุมนุม ในขณะที่พวกกลุ่มเสรีภาพพลเรือนและสิทธิคนเข้าเมืองต่างๆ เตรียมพร้อมเดินขบวนทั่วประเทศ เพื่อประท้วงกรณีที เรนี กู้ด วัย 37 ปี ถูกเจ้าหน้าที่รายหนึ่งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ(ICE) ยิงเสียชีวิตเมื่อวันพุธ(7ม.ค.) ทางเจ้าหน้าที่มินนีอาโปลิสและเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางอเมริกา ให้ข้อมูลที่ต่างกันออกไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีผู้ประท้วง 29 รายถูกจับกุมในมินนิอาโปลิสเมื่อคืนวันศุกร์(9ม.ค.) หลังตำรวจเข้าดำเนินการตอบโต้ผู้ชุมนุม ในนั้นรวมถึงพวกที่รวมตัวประท้วงบริเวณด้านนอกโรงแรมแห่งหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นที่พักชั่วคราวของพวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ ตำรวจรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ จากการถูกผู้ประท้วงขว้างปาก้อนน้ำแข็งเข้าใส่
เฟรย์ ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์พวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเหตุยิง เรนี กู้ด บอกว่าจนถึงตอนนี้การประท้วงยังเป็นไปอย่างสงบ และทุกคนที่ก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจะถูกจับกุมโดยตำรวจ "เราจไม่ตอบโต้ความยุ่งเหยิงของโดนัลด์ ทรัมป์ ด้วยแบรนด์ความยุ่งเหยิงของเราเอง เขาต้องการให้เราติดกับดัก"
เหตุยิง กู้ด อาสาสมัครเครือข่ายชุมนุมหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ติดตาม สังเกตการณ์และบันทึกปฏิบัติการต่างๆของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ ในมินนีโอโปลิส เกิดขึ้นไม่นานหลังจากเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลาง 2,000 คน ถูกส่งมายังเมืองแห่งนี้ ในสิ่งที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ต้นสังกัดของไอซีอี เรียกว่าเป็น "ปฏิบัติการใหญ่ที่สุดของกระทรวงฯเท่าที่เคยมีมา"
ทิม วอล์ซ ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตา จากพรรคเดโมแครต ประณามการประจำการดังกล่าวว่า "ขาดความยั้งคิด" และเป็นตัวอย่างของการบริหารจัดการแบบเรียลิตีโชว์ทางทีวี
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมากกว่า 200 คน ถูกส่งเข้าควบคุมการประท้วงที่ประมาณการว่ามีผู้เข้าร่วมราวๆ 1,000 คน เมื่อคืนวันศุกร์(9ม.ค.) อันนำไปสู่ความเสียหายทางทรัพย์สินแก่โรงแรม Depot Renaissance และผู้ชุมนุมบางส่วนพยายามบุกเข้าไปในโรงแรม Hilton Canopy Hotel ที่เชื่อว่าเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ไอซีอีอีกแห่ง แต่ประสบความล้มเหลว
"เราเริ่มแผนและใช้เวลาในความพยายามลดความตึงเครียดของสถานการณ์ ออกคำเตือนหลายต่อหลายครั้ง ประกาศว่ามันเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจากนั้นในท้ายที่สุดก็เริ่มเคลื่อนไหวเข้าสลายฝูงชน" เจ้าหน้าที่เผย
มินนีอาโปลิส กลายเป็นจุดร้อนหลักในความพยายามของรัฐบาลที่จะเนรเทศคนเข้าเมืองหลายล้านคน ในช่วงหลายเดือนตั้งแต่ก่อนหน้าเกิดเหตุยิง กู้ด เสียชีวิต ขณะที่ ทรัมป์ และคณะรัฐมนตรีของไทย วิพากษ์วิจารณ์พวกผู้นำเดโมแครตของเมืองแห่งนี้ ท่ามกลางเรื้องอื้อฉาวเกี่ยวกับการโกงสวัสดิการครั้งใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกบางส่วนของชุมนุมโซมาเลีย-อเมริกา ในมินนีอาโปลิส
เฟรย์ กล่าวโทษพวกเจ้าหน้าที่ไอซีอี สำหรับการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความสับสนวุ่นวายภายในเมืองแห่งนี้ ขับไล่พวกเขาให้ออกจากมินนีอาโปลิสในทันที ตามหลังเหตุยิงเมื่อวันพุธ
ความตึงเครียดระหว่างรัฐกับรัฐบาลกลาง โหมกระพือความเดือดดาลขึ้นไปอีกในวันพฤหัสบดี(8ส.ค.) เมื่อเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนชายแดนสหรัฐฯในปอร์ทแลนด์ รัฐออริกอน ยิงชายหญิงคู่หนึ่งได้รับบาดเจ็บในรถยนต์ของพวกเขา หลังพยายามหยุดรถเพื่อเรียกตรวจค้น พวกเจ้าหน้าที่ใช้ภาษาแก้ต่างแบบเดียวกับอธิบายเหตุยิงที่มินนีอาโปลิส กล่าวหาว่าคนขับพยายามใช้ยานพาหนะเป็นอาวุธและขับรถทับเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ยิงที่เกี่ยวข้องกับ DHS 2 กรณีในสัปดาห์นี้ เรียประชาชนหลายพันคนลงสู่ท้องถนนในมินนีอาโปลิส, ปอร์ทแลนด์และเมืองอื่นๆของสหรัฐฯ โดยพวกผู้ประท้วงมีแผนชุมนุมต่อเนื่องในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ภายใต้สโลแกน "เพื่อกู้ด ไอซีอีออกไป"
(ที่มา:รอยเตอร์)